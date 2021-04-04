«Люди устали бояться вируса, устали от запретов и неопределенности»

Как люди в Европе и США переживают локдаун

Повсеместный локдаун начался в мире примерно в эти дни год назад. «Реальное время» отслеживало обстановку в разных странах мира. Сегодня мы поговорили с жителями США и некоторых европейских стран о том, какие ограничения там сейчас введены, как люди переживают вот уже третью волну эпидемии. Главное резюме, которое можно вынести из рассказов всех, — люди очень устали. Но все равно дисциплинированно соблюдают правила, а главное — относятся к вакцинации как к спасению (по большей части). Подробности от очевидцев из Германии, США, Польши, Испании, Италии, Кипра — в материале «Реального времени».

США: «Техасцы люди серьезные, выживание и недоверие к власти у них в крови»

Мария Тиранова рассказывает о США: в каждом штате правила свои.

В Техасе детям можно ходить в школу, масочный режим действует в помещениях, государство раздает «вертолетные деньги», а люди очень охотно вакцинируются.

«Я живу в небольшом городе в получасе езды от Далласа, штат Техас. В марте прошлого года, когда ковид только пришел, у многих была паника, люди не понимали, насколько угроза серьезна. Техасцы — люди серьезные, выживание и недоверие к власти у них в крови. Они смели с полок все, что нужно для выживания — туалетную бумагу, питьевую воду, спирт, консервы, бензиновые генераторы, солнечные панели, оружие и патроны.

Потом стало понятно, что все плохо, но не «ужас-ужас», люди расслабились и продолжили жить обычной жизнью. Осталось только привычка ходить в помещениях в маске. Каких-либо ограничений перемещения у нас никогда не было. Маску на улице носить никто не заставлял. Гулять никто не запрещал. Насколько я знаю, на улице маски требовали только в пик вируса в центрах крупных городов — в Нью-Йорке и Чикаго.

Америка, как и Россия, страна большая, в каждом штате свои погремушки. Кстати, многие начали переезжать из Нью-Йорка и Калифорнии в Техас, потому что у них там публичные школы из онлайн-режима так и не вышли. А в Техасе в этом учебном году большинство школ ввело систему обучения, позволяющую выбрать родителям, как ребенок учится — дома (онлайн) или в школе. В нашей школе дети поделились примерно пополам. Маски требуют носить с 4-го класса.

Сейчас в городе все открылось, маски в помещениях требуют до сих пор, хоть губернатор и отменил масочный режим неделю назад. Но частный бизнес имеет право работать по своим правилам. Спортзалы, кафе — все работает. Сложности есть у разных государственных служб. К примеру, получение прав, получение документов, прием врача стали сложнее, медленнее и дольше. Теперь можно приходить только по онлайн-записи, очереди увеличились, на каждого человека уходит больше времени, потому что все стараются держать дистанцию, обработать санитайзером поверхности после каждого посетителя.

Настроения у американцев разные. Многие потеряли работу, но сейчас рынок ожил, предложений о работе много. Также очень поддерживают уже третьи стимулирующие чеки от государства. Их выдают всем налогоплательщикам и членам их семей, первый чек был по 1200 на человека, второй по 600, третий по 1400.

Полным ходом идет вакцинация. Американцы в большинстве вакцинироваться очень хотят. В Техасе до недавнего времени прививали только людей из групп риска (тех, у кого ожирение, болезни легких, диабет, возраст старше 50 лет) и работников социальной сферы. И только с 29 марта вышло постановление вакцинировать всех остальных. Пункты вакцинации открыли везде — на пожарных станциях, в каждой аптеке, даже на стадионе. Вакцинация, как и любые ковид-тесты, бесплатная. Вакцин пока две — Pfizer и Moderna, говорят, скоро будет еще одна от Johnson&Johnson».

Испания: «Правительство заявило, что вакцинирует к лету 70% населения, но верится в это с трудом»

Дарья Леухина живет в курортной Торревьехе на испанском побережье.

Она уже рассказывала «Реальному времени» в прошлом году о том, как замерла Испания, когда начался локдаун. Сегодня, через год после его начала, она констатирует, что все смертельно устали от ограничений. Еще бы! Маски нужны даже на пляже...

«Люди очень устали от различных ограничений. Обязательное ношение масок практически везде, без маски можно находиться только дома, в машине (если едешь с домашними, а не с чужими) и в кафе за столиком.

С недавнего времени ввели обязательное ношение масок и на пляже (в прошлом году этого не было), при занятиях спортом — и в спортзале, и на улице. Правда выделили 4 часа времени — утром два и вечером два — когда можно на улице заниматься спортом без масок. В остальное время — неважно, бежишь ты, едешь на велосипеде в гору, занимаешься на тренажерах — должен быть в маске (по-испански, Lleva mascarilla)!

Моя знакомая, руководитель детской студии танцев негодует, что они обязаны проводить тренировки в масках. Ведь после пары минут в быстром темпе малыши начинают задыхаться. Мало того, действуют ограничения по заполнению любых общественных заведений и залов — не более 30%.

Фото: Дарья Леухина

Комендантский час — еще один «заскок». Он действует с ноября 2020 года. И если в прошлом году он длился с полуночи до шести утра, то с начала 2021 года — с 22.00 до 6.00 утра. В это время (Queda en casa) нельзя находиться на улице, ездить на автомобиле. Во время комендантского часа улицы патрулируют полицейские машины и могут выписать штраф. Но нужно сказать, что ни я, и никто из моих знакомых ни разу не пострадали от этого. Даже к собаководам, которые иногда задерживаются с выгулом своих питомцев, полицейские относятся благосклонно. Но после 22 часов город вымирает, на улице никого. Если и встретишь одного-двух человек, можно не сомневаться — это русские. Представители прочих национальностей, которые здесь живут, гораздо законопослушнее: сказано сидеть дома — они сидят дома.

С 1 марта, наконец, открылись террасы кафе и ресторанов, которые закрывали по второму кругу еще с 15 января. Люди истосковались по общению. Посидеть за бокалом вина или чашкой кофе — для испанцев святое дело. По статистике, 70% доходов они тратят на рестораны. Они всегда рассаживаются в кафе с самого утра и могут сидеть за столиком часами, потягивая всего один коктейль. Поэтому, как только открылись кафе, террасы сразу заполнились людьми, набережная снова ожила, улицы зазвенели голосами.

Сильные ограничения действуют на проведение культурно-массовых мероприятий. Например, на свежем воздухе разрешено собираться компанией не более чем из четырех человек.

Кроме того, по всей Испании закрыты периметры регионов, то есть нельзя выезжать за пределы своей провинции. Но это еще ладно. До 1 марта, с пятницы по понедельник, закрывались границы населенных пунктов и пересекать их было категорически запрещено. На каждом выезде из города дежурил патруль. Но странности и нелогичные «дырки» есть и в этих предписаниях. Например, выехать за пределы региона на машине нельзя (допустим, в Барселону или Мадрид), но на поезде можно! Никто не проверяет и не требует никаких документов и справок!

От всех этих запретов люди безумно устали. Большие убытки терпит бизнес, особенно малый, частные лавочки. Открываются далеко не все рестораны и магазины, которые работали до нового года. Кто-то сознательно закрылся и пережидает, а кто-то разорился.

Правительство заявило, что вакцинирует к лету 70% населения, но верится в это с трудом.

Люди, наверное, как и везде в мире, разделились на два фронта. Одни считают вакцину благом, другие утверждают, что ее последствия и побочные эффекты еще не изучены. Вакцинация идет планомерно. Сейчас в Торревьехе прививают учителей. Используют вакцину AstraZeneca. Педагоги, с которыми я знакома, перенесли первый укол хорошо, без каких-либо осложнений. А второй пока еще не делали. Русскоязычное население больше доверяет российской вакцине «Спутник V» и надеется, что будет возможность прививаться ей».

Фото: Дарья Леухина

Германия: «Чем дольше длится локдаун, тем меньше людей его поддерживают»

Юлия Фукельман рассказывает нам, что устали люди и в Германии.

Причем здесь с вакцинами пока довольно грустно: шансов получить прививку раньше лета работоспособному здоровому человеку, не медику и не учителю — практически нет.

«В Германии локдаун номер два начался в первых числах ноября, изначально планировалось, что на на 3 недели. Сегодня уже почти апрель, локдаун все еще в силе: закрыты рестораны и кафе, фитнес-залы, вся культура, вход в непродуктовые магазины и музеи — только по предварительной записи. Маски обязательны даже на улице, за их отсутствие штрафуют.

Чем дольше длится локдаун, тем меньше людей его поддерживают, большинство устали и выдохлись. Так же, как и локдаун, поднадоела и Меркель — от нее тоже устали. Ведь закрытие такого количества отраслей означает, что работники из сферы туризма, гастрономии, культуры, развлечений сидят дома, получая 60% от зарплаты, или уволены из-за закрытия бизнесов. Германия тратит еженедельно под 6 миллиардов евро на всю эту историю с коронавирусом.

С прививками тоже хорошего мало, прививать начали в конце декабря, к концу марта привили даже не всех из первой очереди: категории 80+. Обидней всего, конечно, что была возможность приобрести достаточно прививочного материала у производителя, но канцлер настояла отдать закупку вакцин на откуп ЕС, дальше все стало очень печально.

Люди очень устали. Школы то откроют, то закроют. Ехать в отпуск даже внутри страны нельзя, отели и пансионы закрыты, от поездок в соседние государства отговаривают и просят оставаться в границах Германии. Нельзя встречаться группами больше пяти человек.

Но чем теплее и весеннее становится, тем больше людей на улицах, в парках и на набережных. Люди устали. Устали бояться вируса, устали от запретов и неопределенности».

Еще Германия: «Я не считаю идею о ковидных паспортах фашизмом»

Ольга Фрик из Мюнхена — детский врач. Она смотрит на проблему с профессиональной точки зрения:

«Если честно, изменения в общественной жизни меня мало коснулись. Закрытые кафешки и прочее меня мало трогает. Мне не до того — работа... Несколько напрягают закрытые магазины, но я давно привыкла заказывать все необходимое в интернете.

На работе жесть, мы почти без выходных (максимум один в неделю). Если год назад людей нужно было убеждать, что ковид — это не выдумка, то теперь их нужно убеждать, что есть и другие болезни. В больницы пускали только одного посетителя к пациенту и то только с тестом. Детям, конечно, с этим очень тяжело.

Меня еще напрягало, что я долго не видела маму. Они с мужем живут в другой федеральной земле, там другие правила. Особенно тяжело было, когда запретили отъезжать от места жительства больше чем на 15 км. Конечно, я за них переживала — они в группе риска, им чуть за 60. Но они молодцы, стараются почти никуда не выходить.



Племянницы мои, когда школы были закрыты, кайфовали. Начальная школа — ну какие там уроки онлайн? Подключился, сказал «я здесь» — и знай себе смотри мультики или читай. Сейчас школы у нас открыли. Кстати, я как врач не очень понимаю, почему дети могут сидеть в одной классной комнате, а вот вместе заниматься в секциях, спортом или искусством — не могут.

Отношение к политикам в этой ситуации примерно везде одинаковое. По моим ощущениям, в Германии группа, которая условно за политику власти, куда больше противников. По ощущениям, большинство конечно устали от ограничений. Но считают их оправданными. Кстати, наш федеральный президент Штайнмайер привился — и конечно, нашлись скептики, которые в этом сомневаются и называют видео инсценировкой.

Понятно, что ограничения всех достали, но я считаю, что занятым людям особо не до этого.

Многие парикмахеры, которых закрыли последними в декабре и которые не попали под компенсацию, работали на дому. Музеи, кафе, кинотеатры и прочее — это здорово, это неотъемлемая часть жизни. Но если понимать, что это не навсегда, и все силы отдавать работе — можно с этим спокойно существовать. А у меня в силу специфики работы нет дефицита общения.



А вот ограничение передвижения и закрытые границы — это, конечно, бесит. Кстати, я не нахожу ковидные паспорта фашизмом. Я как раз за. Это даст привитым или переболевшим возможность вернуться к нормальной жизни.



Многие правила у нас тут дико нелогичны. К примеру, ужасно, что Юрген Клопп не смог приехать на похороны матери — запрет на переезд границы своей федеральной земли действует. Зато спустя месяц футболисты немецкой сборной, играющие в Англии, уже въезжают в Германию. Ну что это за парадокс?».

Польша: «Пока не закрыли детские сады — было еще ничего»

Ксения Накладова живет в Кракове с мужем и трехлетним сыном. Поэтому, разумеется, главная ее боль — это детский садик и организация досуга ребенка.

«Закрыты многие торговые центры и магазины. Работать имеют право только продовольственные магазины, аптеки и так называемые дрогерии — небольшие магазинчики, где можно купить бытовую химию, всякие памперсы и некоторые лекарственные средства. Закрыты театры, кинотеатры, музеи, выставки и конференции могут проходить только онлайн. Из заведений общественной и культурной жизни тебе доступен разве что костел (там, правда, действуют ограничения: максимум один человек на двадцать «квадратов» площади помещения). Разумеется, везде в помещениях надо носить маски. На улице тоже надо быть в маске. Исключение — загородные парки, где можно ходить с открытым лицом. Есть ограничения по заполняемости транспорта. В разных воеводствах есть и свои локальные правила.

Запрещены по всей Польше праздники с приглашением гостей наподобие свадьбы или первого причастия. Вообще, групповые собрания допускаются только максимум впятером, причем расстояние между соседней такой группой и вами должно быть не менее 100 метров. Зато можно приглашать до пяти гостей домой.

Салоны красоты закрыты по всей стране. Останавливаться в отелях можно, но только если поездка осуществляется по служебной необходимости. Рестораны работают только навынос.

Поляки — люди дисциплинированные, поэтому я не вижу особых возмущений в народе. Конечно, к вакцине все относятся очень по-разному. В нашем кругу общения — образованные люди, и среди них привиться хотят (или уже привились) практически все. В нашем воеводстве сейчас идет запись на вакцинацию людей, которым старше 60 лет. В апреле определены даты, на которые надо записываться людям определенного года рождения. Например, если ты родился в 1971 году — твое расписание на 21 апреля, если в 1972 — на 22, и так далее.

Школьники учатся дистанционно, а садики работали буквально до ближайшего времени. И пока их не закрыли, было еще ничего. Но с 27 марта детские сады открыты только для малышей, чьи родители медики, пожарные, полицейские или военные. Нам еще повезло — я пока не вышла на работу. А вот многие другие испытывают серьезные затруднения. Но, кстати, на сайте правительства предложено воспользоваться социальной помощью тем, у кого доход меньше определенной суммы на человека. Остальные могут сейчас взять «больничный».

И еще здесь очень строго действуют правила карантина. Человек попадает на десятидневный карантин в двух случаях: если у него был контакт с кем-то, у кого подтвержден ковид, или если он сам сдает положительный тест. Звучит странно, но вот прямо сейчас у нас на карантине сын — в садике проконтактировал с ковид-положительным ребенком. Так вот, проверка того, действительно ли ты на карантине, — достаточно серьезная. Могут в любой момент позвонить, попросить сфотографироваться. А на днях полицейские заходили к нам домой вечером во время патрулирования — посмотреть, дома ли ребенок. Он уже спал, во время визита проснулся — пришлось потом укладывать заново...»

Кипр: «Киприоты очень хотят побыстрее сделать прививку и забыть это все как страшный сон»

Альфия Мишурняева с семьей живут в Лимасоле.

Она рассказывает, что на Кипре до сих пор работает режим sms-разрешений на выход на улицу, вечером действует комендантский час, а работодатели ограничены требованием не выпускать в офис более 30% сотрудников. Тем не менее здесь уже работают веранды кафе, и даже традиционный лимасольский карнавал все-таки провели! Правда, в облегченном формате.

«Маски мы носим и на улице, и в любом помещении, кроме собственного дома. Если едешь в машине один или с семьей — можно ехать без маски. Если в салоне машины есть кто-то, с кем ты не живешь, то маска для всех обязательна. Разрешается не носить маску только во время еды и во время занятий спортом.

Из дома мы по-прежнему выходим по эсэмэскам. Под каждую цель своя цифра, все как в России в прошлом году. В будние дни человеку «отмерены» две SMS длительностью по 3 часа каждая, а в выходные — три. Все это тщательно проверяется, тебя в любой момент может остановить на улице полицейский. Штраф за любое нарушение режима — 300 евро. Ночью с 23.00 до 5.00 — комендантский час. И это его еще изменили 2 недели назад — раньше он был и вовсе с 21.00.



Фото: Альфия Мишурняева

Сейчас начались послабления. До этого было жестко. Было ограничено посещение школ, и только со 2 апреля выпустили младшую и среднюю школу. Старшие учатся очно уже несколько месяцев, но они каждую неделю делали экспресс-тесты. Родители возмущались, что детям больно, так что теперь медики стараются не брать мазок слишком глубоко в носу.

Частный бизнес скован обязательством выпускать в офис не более 30% от списочного состава работников. Причем каждый работник должен обязательно проходить каждую неделю экспресс-тест. Хорошо, что есть пункты их сдачи и это все бесплатно. Каждый день экспресс-тесты можно сдать в разных местах, поэтому ежедневно публикуется список мест, где сегодня располагаются эти пункты.

Уже месяц как работают все магазины, частный бизнес все это смог отвоевать. Две недели назад открыли спортивные секции для детей, разрешено заниматься группами максимум по шесть человек вместе с тренером. А до этого, когда закрыты были спортзалы и танцевальные студии, тренеры дома принимали клиентов. И если полиции удавалось их застукать, то штраф с тренера был 700 евро, с клиента те же 300.

Неделю назад открыли рестораны, но только веранды и террасы. Их как раз открывать не хотели, но рестораторы обещали выйти на улицы — и правительство пошло им навстречу. Кстати, не сказать, чтобы они сейчас были переполнены — у нас пока прохладно. Но киприоты — люди очень религиозные, и они очень любят отмечать праздники. Так что всякие венчания, крестины и прочие серьезные поводы все равно праздновали. Причем проводили даже подпольные банкеты в ресторанах. Были случаи, когда это все пресекала полиция — в таких ситуациях штраф для владельца ресторана был 16 тысяч евро, а для посетителей — 300.

Фото: Альфия Мишурняева

Остальные учреждения работают уже давно, с месяц точно более или менее в обычном режиме: и поликлиники, и почту открыли, все спокойно. Но из-за ковида надо заранее записываться, и в помещение пропускают по одному человеку. Кинотеатры и музеи пока не работают, даже под открытым небом.

Но с 1 апреля разрешили пускать в страну туристов из «красного списка» стран, в том числе и из России. Настроения на острове царят достаточно унылые: конечно, это все уже всем надоело. И у всех резонный вопрос: ну вот пустят сейчас к нам туристов, и что, они свободно будут передвигаться по острову, а мы продолжим высовывать нос в магазин по эсэмэскам? Что происходит и почему мы должны продолжать дальше себя ограничивать? Конечно, это жутко неудобно, люди забывают отправлять эсэмэски, чтоб до магазина добежать — а их ловят и штрафуют.

Конечно, всем хочется, чтоб все это поскорее кончилось, при этом достаточно много тех, кто переболел в легкой форме. Тут статистика по тяжелой форме очень благоприятная, большинство болеют легко. Прививочная кампания началась, у нас тут две вакцины — Astra Zeneka и Pfizer. Сначала вакцинировали самых пожилых, сейчас очередь тех пенсионеров, кто помоложе. Молодым пока сложно получить прививку — если только по знакомству. Но киприоты очень хотят сделать эту прививку побыстрее — и забыть про это все. А вот у россиян, которые здесь живут, мнение двоякое: есть и недоверие».

Фото: Альфия Мишурняева

Италия: «Если коротко, то люди страдают, нет тех улыбающихся лиц»

Стефано Равенда из Браччано рассказал «Реальному времени» о том, как чувствует себя Италия через год после начала локдауна. Его текст перевела для нас его жена Люция Назипова:

— После Пасхи, с 7 по 30 апреля 2021 года, вступает в силу новый декрет-закон, который предусматривает следующие ограничения и возможности. Италия остается «оранжевой» или «красной», и решение о любом ослаблении ограничений будет зависеть от данных об инфекции и ходе кампании по вакцинации. Но даже если ситуация улучшится, до 30 апреля не будет возможности вернуться в желтую или белую зону. В оранжевой зоне можно передвигаться только по работе, по состоянию здоровья, ходить за предметами первой необходимости, заниматься спортом на свежем воздухе.



Жители Италии очень устали, подавлены и расстроены. Протесты проходят по всей Европе и в Италии тоже. В частности, имеют место демонстрации, проводимые определенными категориями предпринимателей или рабочих, которые особенно пострадали от локдауна. Например, в сферах туризма, общественного питания, развлечений и т. д.



Кампания по вакцинации против ковида началась в конце декабря 2020. Всего на 2 апреля были провакцинированы 6 млн человек из 60 миллионов. Закон, который я упомянул, также предусматривает обязательную вакцинацию медицинских работников и фармацевтов под страхом понижения в должности или отстранения от нее без сохранения заработной платы. Многие европейские учреждения вновь возобновили использование вакцины Astra Zeneca после временной остановки.



То, что до пандемии было простым и очевидным, сейчас абсолютно по-другому. Это касается всех сфер общественной жизни и в первую очередь — здравоохранения. Очень трудно получить доступ к стационарному лечению других заболеваний, кроме ковида. Многие рискуют потерять работу, при этом становится все меньше государственных денег на финансирование сетей социальной защиты и хотя бы на минимальные выплаты. Социальная жизнь, культура, концерты, шоу практически ликвидированы. Отношения, а в некоторых случаях и семьи были разделены ограничениями.



Большинство итальянских граждан и рабочих познакомились с гибким графиком работы, что позволило многим компаниям продолжить существование, соблюдая меры безопасности, в условиях закрытых офисов.



Люция добавляет:

— Самые сложные моменты — это то, что людям нужно общаться. Они, особенно итальянцы, не могут без общения. Они как будто деревья с обрубленными ветками, многие в депрессии, без перспективы, без будущего. Все-таки итальянцы очень социальные. В туристическом бизнесе полномасштабный финансовый кризис, а эта индустрия в Италии всегда была очень сильно развита, сейчас очень многие потеряли работу. Если коротко, то люди страдают, нет тех улыбающихся лиц, все грустные, раздосадованные, в неопределенности. Напуганы. Устали.

Они не знают что будет дальше. Счастливчики те, кто работает в продуктовом секторе и машиностроительном. Аутлеты перешли в онлайн-продажи. Но покупательная способность ниже среднего.



Единственная надежда — на то, что правительство снимет режим ЧС, и можно будет вздохнуть. Больницы и реанимации не переполнены, смертей таких нет, как прошлой весной, но нас удерживают в локдауне, «чтобы остановить распространение вируса». И самое неприятное в ситуации — это именно неопределенность.

