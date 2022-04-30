X республиканский ифтар в «Казань Экспо»: разговелись 10 тысяч постящихся
Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» прошел 10-й республиканский ифтар, приуроченный к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. С заходом солнца участники события вслед за муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным совершили коллективный намаз. В нем принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов. После молитвы верующие проследовали на коллективную трапезу, для которой закупили около восьми тонн продуктов.
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