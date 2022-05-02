Бескрайние горизонты творчества Михаила Медведева
Выставку известного фотожурналиста, развернутую в казанской Галерее современного искусства, продлили по 9 мая
Демонстрацию выставленной в одном из залов Галереи современного искусства совсем небольшой части огромного наследия заслуженного работника культуры России, фотографа всесоюзного и всероссийского значения, чье имя известно и далеко за рубежами нашей страны, решили продлить еще на неделю. Интерес к моментам истории, пойманной в объектив камеры Михаила Медведева — не угасает. Чем цепляют и завораживают кадры, а также о самом мастере, способном остановить уникальные мгновения, — в материале «Реального времени».
Идею названия выставки подсказал сам Медведев
Как рассказывал сам родившийся в 1945 году Михаил Медведев, впервые в руки он взял фотоаппарат в 13 лет. И больше с ним не расставался. Впрочем, стать именно профессионалом фотожурналистики он решил не сразу. Сначала попытался выучиться на историка, затем два курса — в музыкальном училище. И если с самим учебным заведением отношения не заладились, то профессиональным музыкантом стать получилось — играл в известном всему СССР джазовом оркестре. Затем учеба и успешное окончание режиссерского факультета Московского института культуры, работа на Ростовской киностудии, откуда, в 1974-м, по приглашению приехал в Набережные Челны, где на глазах рос отечественный гигант автомобилестроительной индустрии — Камский автомобильный завод.
Тогда 29-летний Михаил возглавил кинофотослужбу комплекса и, в одном из прижизненных интервью (этот мир Михаил Михайлович покинул осенью 2017 года, — прим. ред.) Медведев рассказал, что 12 лет вел летопись предприятия. Сделанные им кадры запечатлели открытие практически всех производств, первую колонну КАМАЗов на Красной площади и множество других важных и интересных моментов.
А в 1986-м мастерство фотографа оценили и в столице. Михаилу Михайловичу поступило предложение, которого многие коллеги ждали всю жизнь, — стать собкором ТАСС по Поволжью. «Многое, если не все, в первую очередь зависит от тебя самого, от цели, которую перед собой ставишь. Тот, кто тихонечко живет, настоящего дела не сделает. Не потому, что не хочет, а потому, что не сможет, ведь целью было достижение маленького житейского оазиса. А горизонт — бескраен!», — не раз высказывал уверенность мастер. И именно так: «Горизонт — бескраен!» назвали выставку фоторабот Медведева ее организаторы.
— Поскольку Медведев — фотограф очень широкого кругозора, то мы хотели показать весь спектр его работ. То есть «горизонт — бескраен», это скорее не географическое понятие в данном контексте. Речь идет о бескрайних творческих горизонтах фотографа. Он много путешествовал от юга и до севера. И мы хотели показать все это, — поделилась в разговоре с журналистом «Реального времени» заведующая галереей Алия Якупова.
А выбрать у организаторов есть из чего. Из более чем миллиона фотографий — богатейшего наследия, оставленного фотожурналистом, Государственный музей изобразительного искусства обладает двумя с лишним сотнями работ, отобранными лично автором.
— В 2009 или 2010 году, когда нам только передали это здание от Союза художников, Михаил Медведев привез нам свою выставку — 238 работ. И все работы остались у нас. В 2016-м — еще при жизни, он передал нам на постоянное пользование, — пояснила хранитель фонда фотографий ГМИИ Светлана Новикова. Такой специалист и должность появилась совсем недавно — в этом году. И теперь музей вплотную занимается формированием фотофонда — запечатленных на пленку моментов истории республики.
«Прямой, простой, наверное, нахальный…»
Так говорил о себе Михаил Медведев, когда его просили дать краткую характеристику самому себе. И добавлял: «Друзья шутят, что у меня — энергия среднего танка. Применяю ее в мирных целях».
Фарит Губаев — также известный татарстанский фотограф, заслуженный деятель искусств республики, бильдредактор многочисленных выставок и фотоальбомов — один из тех, кого сам Михаил Медведев уверенно называл другом, называет товарища по цеху еще и… тщеславным. Вот только смысл в это слово вкладывает совсем не негативный.
— Очень неординарная и очень яркая личность. Он — по-хорошему — тщеславный, но ведь творческая личность и не может быть иной. Речь не о ревности или зависти, а об устремленности к достижению наилучшего результата. Если фотографии — то лучшие, неординарные, яркие не только внешне, но и эмоционально, — подчеркнул он в беседе с журналистом «Реального времени» по телефону.
— Каким он был? Веселый, жизнерадостный, человек, который все время куда-то спешил, стремился. Выставка отражает вот этот его накал, его настроение, его стремительность, — отметил Рамиль Гали — фотокорреспондент, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций республики, председатель Союза фотографов Татарстана.
12 лет назад Гали не успел попасть на фотовыставку Медведева. Был в командировке. Как признается сам — жалел об упущенной возможности. 12 апреля 2022-го — на День космонавтики, сам принимал участие в открытии этой экспозиции. И с удовольствием, а также с профессиональной точки зрения, ознакомился со всеми работами.
— Чем она уникальна — тем, что Михаил Михайлович — фотограф всесоюзного значения. Он мастер передачи ощущения пространства. Эти работы — воздушные, там много пространства, много светлой энергетики и показаны просторы, — поделился он впечатлениями.
ТАСС уполномочен заявить
Телеграфное агентство Советского Союза — крупнейший официальный рупор огромной страны. Михаил Медведев в 1986-м согласился стать собкором не раздумывая. И это был его счастливый билет.
— В те годы это было не просто престижно, а очень значимо. Все равно, что в состязаниях взять первое место. Это награда, но награда с подвохом: человек перестает себе принадлежать — все время занимает работа. Надо успевать на все важнейшие события не только в Татарстане, но и по всему Поволжью. А ведь это не нынешние времена с возможностями интернета, когда залил фото, нажал кнопку и через 5 минут все уже в Москве на мониторе. И цифровых фотоаппаратов тогда не было: нужно было пленку зарядить, на событии не промахнуться, взять нужный ракурс и поймать самые важные моменты, проявить потом эту пленку. Сколько бывало случаев, когда вся работа пропадала на этом этапе. А потом отправить негативы в Москву. Нервы должны быть как стальные канаты. И без творческого начала не обойтись — кадры не могли быть банальными, — рассказывает Фарит Губаев.
Но и сколько возможностей открылось для настоящего творца. Новые точки на карте СССР, новые страны, новые знания. Множество событий и море прекрасных фотографий. И, конечно, новые профессиональные высоты. «Важна ситуация. Это может быть только один кадр. Но сделать его — высший пилотаж в моей профессии!», — так говорил о главном секрете успеха работы фотожурналиста сам Медведев.
А тем становилось все больше. Так впервые именно по направлению Агентства, Михаил Медведев попал на ралли «Париж—Дакар» с легендарным «КАМАЗ-мастером».
«Я профессионально занимался мотоспортом. Брал призовые места на всесоюзных соревнованиях. Был уже «ТАССовцем», когда потребовался разбирающийся в автоделе журналист и фотограф», — рассказывал о случае, сведшем его с многократными победителями гонок на грузовиках сам Медведев. А вышло так, что с командой фотограф сроднился надолго.
— Он смог стать для нашей легендарной команды не человеком со стороны, не приглашенным фотографом, а членом этой команды. Недаром даже Госпремию вместе с ними получил за совместную победу. Получить такой шанс и более того — суметь им воспользоваться — дано не каждому. Мало быть хорошим фотографом, но нужно еще быть и автомобилистом. А он был страстным автомобилистом. Вот эта неудержимость, вот это стремление — уметь много и многого достичь и стали тем, что в итоге сформировали его тем, каким мы его помним, — рассказывает о друге Фарит Губаев.
— Он очень любил, спорт, обожал скорость и неоднократно выезжал с командой КАМАЗ-мастер на ралли «Париж — Дакар». Он и сам очень профессионально водил машину. И кадры представленные — уникальны, — вторит ему Рамиль Гали.
К слову, одна из самых любимых работ Медведева у Губаева связана именно с ралли. О ней он вспомнил сразу, едва прозвучал вопрос:
— Кадр, где КАМАЗ взлетает в воздух с песчаного бархана. Это настолько красиво и драматично одновременно. Я первый раз, когда ее увидел — даже позавидовал. Я знаю — что такое подобные кадры, и насколько они связаны с риском для жизни фотографа. И не просто успеть. Пока тебя пыльной бурей не накрыло, вместе с техникой, но и поймать кадр, передать его, — говорит он.
Эта фотография на выставке — представлена. Но нет кадра, делая который, сам Михаил Медведев, которого к тому времени в команде уже за глаза прозвали «Талисман», едва не погиб. «В Сахаре был трамплин, где все машины высоко подпрыгивали и летели в сторону. Наш грузовик летел прямо на меня, но я успел заснять его 5(!) раз снизу и откатиться в сторону», — вспоминал сам фотограф годы спустя.
Получалось так, что очень долго о ходе ралли весь Советский Союза, а потом и молодая Россия, узнавали только из сообщений ТАСС. А кадры Медведева были яркой иллюстрацией к ним.
Остановить мгновение
Горя работой, Михаил Медведев умел и любил наблюдать за происходящим вокруг. И мастерски вычленял действительно красивые, запоминающиеся моменты. Где-то умиротворяющие, в чем-то тревожные, иногда манящие тайной или, напротив, обещающие рассказать о чем-то очень важном. Умел видеть и запечатлеть. Часть этих работ также представлены на действующей фотовыставке. Другие обещают показать, когда будет организована следующая.
Когда именно это произойдет, пока говорить рано. По-прежнему высок интерес и к уже развернутой. Во время посещения экспозиции группой «Реального времени», в зал то поодиночке, то небольшими компаниями заходили люди. Наверное, с профессиональной точки зрения журналисту было информативнее даже не просто созерцать, а наблюдать за тем, как это делают другие. Кто-то задумчиво и тихо двигался вдоль развешанных на стенах фотографий и вдруг замирал у чем-то заворожившего кадра. Другие шепотом, но бурно обсуждали детали увиденного.
— Жизнь состоит из эмоций и впечатлений. И фотограф — тот человек, который умеет ловить такие моменты. Михаил Михайлович умел видеть кадр. И что интересно, каждый видит в этой небольшой экспозиции что-то, что находит отклик именно в его душе, — отмечает заведующая галереей Алия Якупова.
По ее словам, в будни гостями галереи чаще становятся туристы и одиночные посетители. В выходные приходят целыми компаниями и семьями.
Еще при жизни Михаил Медведев успел оформить часть работ в серьезные издания — альбомы, книги. Интересно, что именно на этом этапе судьба свела две неординарные личности: фотокорреспондента Михаила Медведева и на тот момент генерального директора ТАИФа Альберта Шигабутдинова, точно так же уверенного, что горизонт — бескраен, но покориться он может только тому, кто не боится идти.
«Однажды я получил задание от информационного агентства сделать фотосессию по КРК «Пирамида». Потребовалось получить «добро» от генерального директора А.К. Шигабутдинова. Так мы познакомились с Альбертом Кашафовичем. Он не возражал: «Делайте, что хотите и, если не трудно, подарите мне потом диск с фотографиями». Подарил. А генеральный неожиданно предложил поработать над книгами к 1000-летию Казани. Почему бы и нет? И в августе 2003 года я возглавил предприятие «Фото Арт», — рассказывал о первой встрече, приведшей к долгой совместной работе Медведев.
Совместными усилиями были выпущены четыре книги, которые сегодня разошлись по всей России, и во множестве зарубежных государств. Есть в этих книгах и кадры, представленные на выставке. Шанс увидеть их есть у каждого, кто решит посетить Галерею современного искусства по 9 мая включительно.
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