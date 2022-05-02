Бескрайние горизонты творчества Михаила Медведева

Выставку известного фотожурналиста, развернутую в казанской Галерее современного искусства, продлили по 9 мая

Фото: Максим Платонов

Демонстрацию выставленной в одном из залов Галереи современного искусства совсем небольшой части огромного наследия заслуженного работника культуры России, фотографа всесоюзного и всероссийского значения, чье имя известно и далеко за рубежами нашей страны, решили продлить еще на неделю. Интерес к моментам истории, пойманной в объектив камеры Михаила Медведева — не угасает. Чем цепляют и завораживают кадры, а также о самом мастере, способном остановить уникальные мгновения, — в материале «Реального времени».

Идею названия выставки подсказал сам Медведев

Как рассказывал сам родившийся в 1945 году Михаил Медведев, впервые в руки он взял фотоаппарат в 13 лет. И больше с ним не расставался. Впрочем, стать именно профессионалом фотожурналистики он решил не сразу. Сначала попытался выучиться на историка, затем два курса — в музыкальном училище. И если с самим учебным заведением отношения не заладились, то профессиональным музыкантом стать получилось — играл в известном всему СССР джазовом оркестре. Затем учеба и успешное окончание режиссерского факультета Московского института культуры, работа на Ростовской киностудии, откуда, в 1974-м, по приглашению приехал в Набережные Челны, где на глазах рос отечественный гигант автомобилестроительной индустрии — Камский автомобильный завод.

Горизонт — бескраен! — был уверен Михаил Медведев. И именно так организаторы назвали выставку его работ. Фото: Максим Платонов

Тогда 29-летний Михаил возглавил кинофотослужбу комплекса и, в одном из прижизненных интервью (этот мир Михаил Михайлович покинул осенью 2017 года, — прим. ред.) Медведев рассказал, что 12 лет вел летопись предприятия. Сделанные им кадры запечатлели открытие практически всех производств, первую колонну КАМАЗов на Красной площади и множество других важных и интересных моментов.

А в 1986-м мастерство фотографа оценили и в столице. Михаилу Михайловичу поступило предложение, которого многие коллеги ждали всю жизнь, — стать собкором ТАСС по Поволжью. «Многое, если не все, в первую очередь зависит от тебя самого, от цели, которую перед собой ставишь. Тот, кто тихонечко живет, настоящего дела не сделает. Не потому, что не хочет, а потому, что не сможет, ведь целью было достижение маленького житейского оазиса. А горизонт — бескраен!», — не раз высказывал уверенность мастер. И именно так: «Горизонт — бескраен!» назвали выставку фоторабот Медведева ее организаторы.

Организаторы выставки хотели показать всю бескрайность творческих горизонтов фотожурналиста. Фото: Максим Платонов

— Поскольку Медведев — фотограф очень широкого кругозора, то мы хотели показать весь спектр его работ. То есть «горизонт — бескраен», это скорее не географическое понятие в данном контексте. Речь идет о бескрайних творческих горизонтах фотографа. Он много путешествовал от юга и до севера. И мы хотели показать все это, — поделилась в разговоре с журналистом «Реального времени» заведующая галереей Алия Якупова.

А выбрать у организаторов есть из чего. Из более чем миллиона фотографий — богатейшего наследия, оставленного фотожурналистом, Государственный музей изобразительного искусства обладает двумя с лишним сотнями работ, отобранными лично автором.

В архивах музея — более 200 работ Михаила Медведева. Сейчас выставлена лишь малая их часть. Фото: Максим Платонов

— В 2009 или 2010 году, когда нам только передали это здание от Союза художников, Михаил Медведев привез нам свою выставку — 238 работ. И все работы остались у нас. В 2016-м — еще при жизни, он передал нам на постоянное пользование, — пояснила хранитель фонда фотографий ГМИИ Светлана Новикова. Такой специалист и должность появилась совсем недавно — в этом году. И теперь музей вплотную занимается формированием фотофонда — запечатленных на пленку моментов истории республики.

«Прямой, простой, наверное, нахальный…»

Так говорил о себе Михаил Медведев, когда его просили дать краткую характеристику самому себе. И добавлял: «Друзья шутят, что у меня — энергия среднего танка. Применяю ее в мирных целях».

Сам Михаил Медведев называл себя простым, прямым и нахальным. Фото: Михаил Козловский

Фарит Губаев — также известный татарстанский фотограф, заслуженный деятель искусств республики, бильдредактор многочисленных выставок и фотоальбомов — один из тех, кого сам Михаил Медведев уверенно называл другом, называет товарища по цеху еще и… тщеславным. Вот только смысл в это слово вкладывает совсем не негативный.

— Очень неординарная и очень яркая личность. Он — по-хорошему — тщеславный, но ведь творческая личность и не может быть иной. Речь не о ревности или зависти, а об устремленности к достижению наилучшего результата. Если фотографии — то лучшие, неординарные, яркие не только внешне, но и эмоционально, — подчеркнул он в беседе с журналистом «Реального времени» по телефону.

Творческая личность должна быть по-хорошему тщеславной — такой, каким был Михаил Медведев — уверен Фарит Губаев. Фото: Ринат Назметдинов

— Каким он был? Веселый, жизнерадостный, человек, который все время куда-то спешил, стремился. Выставка отражает вот этот его накал, его настроение, его стремительность, — отметил Рамиль Гали — фотокорреспондент, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций республики, председатель Союза фотографов Татарстана.

12 лет назад Гали не успел попасть на фотовыставку Медведева. Был в командировке. Как признается сам — жалел об упущенной возможности. 12 апреля 2022-го — на День космонавтики, сам принимал участие в открытии этой экспозиции. И с удовольствием, а также с профессиональной точки зрения, ознакомился со всеми работами.

В 2010-м Рамиль Гали не попал на выставку работ Медведева, но сумел оценить их профессионализм — сейчас. Фото: Ринат Назметдинов

— Чем она уникальна — тем, что Михаил Михайлович — фотограф всесоюзного значения. Он мастер передачи ощущения пространства. Эти работы — воздушные, там много пространства, много светлой энергетики и показаны просторы, — поделился он впечатлениями.

ТАСС уполномочен заявить

Телеграфное агентство Советского Союза — крупнейший официальный рупор огромной страны. Михаил Медведев в 1986-м согласился стать собкором не раздумывая. И это был его счастливый билет.

— В те годы это было не просто престижно, а очень значимо. Все равно, что в состязаниях взять первое место. Это награда, но награда с подвохом: человек перестает себе принадлежать — все время занимает работа. Надо успевать на все важнейшие события не только в Татарстане, но и по всему Поволжью. А ведь это не нынешние времена с возможностями интернета, когда залил фото, нажал кнопку и через 5 минут все уже в Москве на мониторе. И цифровых фотоаппаратов тогда не было: нужно было пленку зарядить, на событии не промахнуться, взять нужный ракурс и поймать самые важные моменты, проявить потом эту пленку. Сколько бывало случаев, когда вся работа пропадала на этом этапе. А потом отправить негативы в Москву. Нервы должны быть как стальные канаты. И без творческого начала не обойтись — кадры не могли быть банальными, — рассказывает Фарит Губаев.

Но и сколько возможностей открылось для настоящего творца. Новые точки на карте СССР, новые страны, новые знания. Множество событий и море прекрасных фотографий. И, конечно, новые профессиональные высоты. «Важна ситуация. Это может быть только один кадр. Но сделать его — высший пилотаж в моей профессии!», — так говорил о главном секрете успеха работы фотожурналиста сам Медведев.

Почти случайно, попав на ралли с командой «КАМАЗ мастер», Медведев в итоге более 40 раз участвовал в гонках грузовиков. Фото: Михаил Медведев

А тем становилось все больше. Так впервые именно по направлению Агентства, Михаил Медведев попал на ралли «Париж—Дакар» с легендарным «КАМАЗ-мастером».

«Я профессионально занимался мотоспортом. Брал призовые места на всесоюзных соревнованиях. Был уже «ТАССовцем», когда потребовался разбирающийся в автоделе журналист и фотограф», — рассказывал о случае, сведшем его с многократными победителями гонок на грузовиках сам Медведев. А вышло так, что с командой фотограф сроднился надолго.

— Он смог стать для нашей легендарной команды не человеком со стороны, не приглашенным фотографом, а членом этой команды. Недаром даже Госпремию вместе с ними получил за совместную победу. Получить такой шанс и более того — суметь им воспользоваться — дано не каждому. Мало быть хорошим фотографом, но нужно еще быть и автомобилистом. А он был страстным автомобилистом. Вот эта неудержимость, вот это стремление — уметь много и многого достичь и стали тем, что в итоге сформировали его тем, каким мы его помним, — рассказывает о друге Фарит Губаев.

Михаил Медведев сам был профессиональным гонщиком и с участниками ралли был на одной волне. Фото: Михаил Медведев

— Он очень любил, спорт, обожал скорость и неоднократно выезжал с командой КАМАЗ-мастер на ралли «Париж — Дакар». Он и сам очень профессионально водил машину. И кадры представленные — уникальны, — вторит ему Рамиль Гали.

К слову, одна из самых любимых работ Медведева у Губаева связана именно с ралли. О ней он вспомнил сразу, едва прозвучал вопрос:

— Кадр, где КАМАЗ взлетает в воздух с песчаного бархана. Это настолько красиво и драматично одновременно. Я первый раз, когда ее увидел — даже позавидовал. Я знаю — что такое подобные кадры, и насколько они связаны с риском для жизни фотографа. И не просто успеть. Пока тебя пыльной бурей не накрыло, вместе с техникой, но и поймать кадр, передать его, — говорит он.

Одна из самых любимых фотографий Медведева для Фарита Губаева — взмывающий над барханом КАМАЗ. Фото: Михаил Медведев

Эта фотография на выставке — представлена. Но нет кадра, делая который, сам Михаил Медведев, которого к тому времени в команде уже за глаза прозвали «Талисман», едва не погиб. «В Сахаре был трамплин, где все машины высоко подпрыгивали и летели в сторону. Наш грузовик летел прямо на меня, но я успел заснять его 5(!) раз снизу и откатиться в сторону», — вспоминал сам фотограф годы спустя.

Получалось так, что очень долго о ходе ралли весь Советский Союза, а потом и молодая Россия, узнавали только из сообщений ТАСС. А кадры Медведева были яркой иллюстрацией к ним.

Остановить мгновение

Горя работой, Михаил Медведев умел и любил наблюдать за происходящим вокруг. И мастерски вычленял действительно красивые, запоминающиеся моменты. Где-то умиротворяющие, в чем-то тревожные, иногда манящие тайной или, напротив, обещающие рассказать о чем-то очень важном. Умел видеть и запечатлеть. Часть этих работ также представлены на действующей фотовыставке. Другие обещают показать, когда будет организована следующая.

В работах Михаила Медведева каждый посетитель выставки находит что-то свое. Фото: Максим Платонов

Когда именно это произойдет, пока говорить рано. По-прежнему высок интерес и к уже развернутой. Во время посещения экспозиции группой «Реального времени», в зал то поодиночке, то небольшими компаниями заходили люди. Наверное, с профессиональной точки зрения журналисту было информативнее даже не просто созерцать, а наблюдать за тем, как это делают другие. Кто-то задумчиво и тихо двигался вдоль развешанных на стенах фотографий и вдруг замирал у чем-то заворожившего кадра. Другие шепотом, но бурно обсуждали детали увиденного.

— Жизнь состоит из эмоций и впечатлений. И фотограф — тот человек, который умеет ловить такие моменты. Михаил Михайлович умел видеть кадр. И что интересно, каждый видит в этой небольшой экспозиции что-то, что находит отклик именно в его душе, — отмечает заведующая галереей Алия Якупова.

Фотожурналист умел моментально вычленить запоминающийся кадр и запечатлеть его. Фото: Максим Платонов

По ее словам, в будни гостями галереи чаще становятся туристы и одиночные посетители. В выходные приходят целыми компаниями и семьями.

Еще при жизни Михаил Медведев успел оформить часть работ в серьезные издания — альбомы, книги. Интересно, что именно на этом этапе судьба свела две неординарные личности: фотокорреспондента Михаила Медведева и на тот момент генерального директора ТАИФа Альберта Шигабутдинова, точно так же уверенного, что горизонт — бескраен, но покориться он может только тому, кто не боится идти.

Совместно с ТАИФом Михаил Медведев подготовил и выпустил четыре фотокниги. Фото: Максим Платонов

«Однажды я получил задание от информационного агентства сделать фотосессию по КРК «Пирамида». Потребовалось получить «добро» от генерального директора А.К. Шигабутдинова. Так мы познакомились с Альбертом Кашафовичем. Он не возражал: «Делайте, что хотите и, если не трудно, подарите мне потом диск с фотографиями». Подарил. А генеральный неожиданно предложил поработать над книгами к 1000-летию Казани. Почему бы и нет? И в августе 2003 года я возглавил предприятие «Фото Арт», — рассказывал о первой встрече, приведшей к долгой совместной работе Медведев.

Совместными усилиями были выпущены четыре книги, которые сегодня разошлись по всей России, и во множестве зарубежных государств. Есть в этих книгах и кадры, представленные на выставке. Шанс увидеть их есть у каждого, кто решит посетить Галерею современного искусства по 9 мая включительно.

1 / 20 Михаил Козловский

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов