«Горизонт — бескраен!»: в Казани открылась фотовыставка Михаила Медведева

22:51, 12.04.2022 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась фотовыставка «Горизонт – бескраен!» Михаила Медведева. В экспозиции представлено 29 фоторабот летописца КАМАЗа, фотокорреспондента ТАСС, заслуженного работника культуры России.


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