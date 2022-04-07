Нарышкин: США видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине

США видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, американские «стратеги» подчеркивают, что НАТО должна постараться превратить страну «в некое подобие Афганистана». Российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Специальная военная операция России явилась настоящим моментом истины для русского мира, твердо заявившего о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике «либерального интервенционизма» и ЛГБТ-пропаганде, — говорится в статье Нарышкина для журнала «Национальная оборона».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало спецоперации России на Украине не было ошибкой. По его словам, поставляемое Западом Киеву оружие не остановит Россию и не помешает ей достичь целей на Украине.

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Диана Жиленкова