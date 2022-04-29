«Зенит» близок к очередному чемпионству, а «Ростов» продолжит побеждать

Прогноз на 27-й тур российской Премьер-лиги

Финишная прямая в чемпионате достигла той стадии, когда при определенных раскладах может определиться чемпион страны. Помимо «золотой» интриги остается и борьба за выживание. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз на ближайший тур Российской премьер-лиги. Сможет ли Карпин победить пятый матч подряд, окажут ли «железнодорожники» достойное сопротивление «Зениту» и закрепит ли успех Слуцкий?

«Зенит» — «Локомотив»: будет ли новое золото в Петербурге?

Петербуржцы практически обеспечили себе очередные золотые медали чемпионата РПЛ. У них уже 58 очков в 26 турах. Ближайший преследователь, московское «Динамо», в прошлом туре оступилось — сказался недостаток опыта на решающих стадиях. Так что разрыв между этими командами уже шесть очков. «Зениту» просто нужно выиграть два из четырех оставшихся матчей в сезоне, и это выглядит как легкая задача для команды Сергея Семака. Более того, в случае еще одной осечки «Динамо», петербуржцы могут выиграть трофей уже в этом туре досрочно. Неплохая мотивация для «Зенита», но вовсе не требующая рвать жилы во что бы то ни стало.

Впрочем, даже при такой атакующей мощи и доминировании в Премьер-лиге, у «сине-бело-голубых» не все так безоблачно. Питерцы пропустили 25 мячей в 26 турах, практически не уходя с поля без пропущенных голов. Именно этим и может воспользоваться «Локомотив».

По идее «железнодорожники» еще могут побороться за медали — до идущего третьим ЦСКА «Локомотиву» не хватает пяти баллов, а за оставшиеся четыре тура это расстояние еще вполне можно наверстать.

Прогноз «Реального времени»:

Питерцы одержали победу в Краснодаре, причем сделали это не особо затрачивая много сил. Сыграв вполноги, заработали три очка. Однако с «Локомотивом» такой трюк уже не пройдет — у «железнодорожников» иностранцы на месте, и они очень опасны. Поставим на то, что «Локомотив» окажет серьезное сопротивление и даже отберет у «Зенита» очки.



1:1 — ничья

До зоны стыков Казань отделяет всего одно очко. Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» — ФК «Сочи»: казанцы закрепят беспроигрышную серию

Казанцы после четырех поражений подряд наконец-то выиграли впервые с начала марта и практически обезопасили себя от зоны прямого вылета в ФНЛ — от 15-го места «Рубин» отделяет уже семь очков. Однако опасность стыковых матчей никуда не ушла. Два конкурента, «Нижний Новгород» и «Химки», тоже не особо хотят отступать и периодически набирают очки. До зоны стыков Казань отделяет всего одно очко, что вынуждает Леонида Слуцкого форсировать ситуацию и играть на победу даже с заведомо более подготовленными и укомплектованными командами.

А «Сочи» именно такой командой и является. Южане сейчас в шикарной форме. Коллектив Владимира Федотова идет на 4-м месте а осенью претендовал и на серебро. В последних десяти играх «пантеры» проиграли лишь однажды. На выезде «Сочи» с начала сезона набрал 20 баллов, а это четвертый показатель в лиге.

Однако и здесь не все так однозначно. Обычно стабильный «Сочи» не выигрывал два матча подряд с начала весеннего рестарта чемпионата. А поскольку в последнем туре южане победили «Ахмат» дома (3:2), то по статистике сейчас наступает момент потери очков.

Прогноз «Реального времени»:

Остро атакующая южная команда считается однозначным фаворитом в этом матче, даже на домашнем стадионе для «Рубина». Атака «Сочи» разнообразная и гибкая, а ведущие иностранцы остались на черноморском побережье. При этом «Рубин» — одна из самых пропускающих команд РПЛ (44 мяча). Больше пропускает только «Арсенал». Однако казанцы в последних двух турах стали нащупывать свою игру, а возвращение в строй Оливера Абильдгора добавило фундамента в обороне. Казанцы сейчас воодушевлены. «Рубин» должен забрать важные очки.



1:1 — ничья

После возвращение в команду Валерия Карпина у «Ростова» дела пошли в гору. Фото: fc-rostov.ru

ФК «Краснодар» — ФК «Ростов»: Карпин выиграет пятый матч подряд

Дерби между командами из городов, спорящих, кто из них столица Юга в нынешнем сезоне, потеряло свой блеск. «Краснодар» растратил иностранцев, а заодно и потерся его статус топ-клуба. Ну а проблемы «Ростова» длятся уже с концовки прошлого сезона.

Правда, после возвращение в команду Валерия Карпина, у «Ростова» дела пошли в гору. Победа над «Спартаком» уже ввела «Сельмаш» в эйфорию, а Карпин на эмоциях даже позволил себе несколько едких выпадов в сторону родного «Спартака». При старом-новом тренере «желто-синие» выигрывают уже в четырех матчах подряд. Причем в последних играх ростовчане сначала забили четыре мяча в ворота «Локомотива», а потом добавили еще три и «Спартаку». В общем, «Ростов» уже совсем не тот, что был осенью.

С другой стороны «Краснодар», который заметно растерял свой боевой потенциал в атаке и потерял статус топ-команды. По крайней мере, на нынешнюю весну. Быки» находятся на расстоянии восьми очков от зоны вылета из лиги. Опасности вылета этой команды практически нет, но и больших задач она уже не решает.

Прогноз «Реального времени»:

Домашнее поле «Краснодара» и родные болельщики действительно помогают команде Александра Сторожука. Но силы инерции, на которой «быки» шли после ухода иностранных футболистов и тренера, практически не осталось. Ростовчане увезут три очка из Краснодара.



0:2 — победа «Ростова»