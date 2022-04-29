«Ябанджи» — угроза или ресурс для Турции?

Репрессии, амбиции, милитаризация, детская тюрьма — что на самом деле ждет ябанджи (иностранцев) в стране — кандидате на центр исламского мира

Турция переживает новый виток эмиграции из России и Украины. Живущая здесь почти 3 года предприниматель Юлия Каурова спрашивает у новоприбывших, насколько они готовы полюбить новую родину — и как приезжие могли бы помочь унитарному государству. О реальной Турции, возможностях и рисках эмигрантов Юлия Каурова рассуждает в своей авторской колонке для «Реального времени».

«Либо любовь, либо подумать»

Турция переживает сейчас очередную волну иммиграции. Самая крупная была при Ататюрке. Предпоследняя, крымско-татарская — в 2014 году. Сейчас Анталья стала то ли Москвой, то ли ли Киевом. Добавим еще и миллионы сирийцев. Мне очень странно это наблюдать. Спрашиваю у новоприехавших: «От чего вы бежите?» — «От произвола властей, полиции, отсутствия свободы мысли и слова, бесконечного конгломерата власти и закона». Так почему же Турция? Вы хоть поняли, куда бежали? Это же не только море и отели!

Я здесь живу почти три года. Оговариваюсь, мои посылы быть тут — изначально другие, чем у «новеньких».



Но надо понимать, что это страна, где:

1. сажают журналистов пачками. Здесь нет никакой свободы слова и никогда не было. Организаторов соцопросов и исследований судят за любое инакомыслие, выбивающееся из политики правительства;

2. это империя, которая пойдет завоевывать мир. Недавно вот пошли в наступление на курдов в Ираке. Скоро Турция явно подомнет под себя весь исламский мир;

3. это самая сильная армия. О «Байрактарах» все наслышаны;

4. здесь единственная в мире и самая жестокая детская тюрьма;

5. оппоненты власти выплачивают за каждое высказывание «против» такие штрафы, что вам не снилось;

6. год назад по мановению одного человека интернет и соцсети накрылись на день-два медным тазом. Россия еще не знала, что такое возможно;

7. 2023 год на носу — и Турция обнуляет столетние договора великого Ататюрка. У нее развязаны руки. И это может быть все, что угодно.

Если вы сюда едете, мне кажется, надо быть честными. Либо вы принимаете все в этой стране и ее любите. Просто и без ответа. Настоящая любовь. Вы отдаете детей в турецкие школы, изучаете язык, культуру, ментальность. Хотите, чтобы ваши дети и внуки воевали за эту страну.

Либо не надо так с ней поступать. И семь раз подумать.

«Охота на ведьм»

Сейчас приехало очень много народа. И было много до этого. Все хотят жить. Чтобы жить — нужны деньги. И не у всех есть возможность работать дистанционно.

И вот сейчас огромное наступление, практически облавы, на всех нелегально работающих «ябанджи» (то есть иностранцев). На мастеров по ногтям, парикмахеров, «риелторов», доморощенных гидов и экскурсоводов. Берут с поличным, приходят домой и выписывают на первый раз огромный штраф. Если поймают повторно — депортация.

С одной стороны, понятно, почему они так делают. В стране безработица и инфляция, а тут «понаехали» нелегальные рабочие. Да, так они защищают своих, местных. Знаю об этом не понаслышке — сколько тут нужно времени, чтобы обучиться на экскурсовода, сколько это стоит. И очень хорошо понимаю тех, кто «отстреливает» конкурентов и понаехавших. И наши казанские экскурсоводы так же хорошо «убирали бы» таксистов-гидов, если бы можно было.

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Направить «неграждан» на службу новому «отечеству»?

Но... Все это недальновидно, на мой скромный взгляд. Идет приток мозгов в страну, приток рабочих рук и человеческой энергии. Почему не воспользоваться этим? Задействовать в этих облавах столько человеческого ресурса — вместо того чтобы направить «неграждан» на службу новому «отечеству»?

К примеру, создать правительственные гранты на развитие науки, сельского хозяйства, туризма, IT-сферы, чего угодно. Нет денег в стране на гранты? Давайте не лиры, а какие-то обещания, плюшки, перспективу, освобождение от части налогов, преференции в ВНЖ. Безработица? Поставьте условием гранта создание рабочих мест для энного количества местных. И будет народ пахать и продвигать местную экономику, науку, вообще страну.

Знаете, что в 1933 году Турция в лице правительства Ататюрка «приютила» 700 человек научной и педагогической элиты Германии? И они все преподавали в стамбульском университете. Тогда же сюда приехал Альберт Эйнштейн. Но он не хотел преподавать, а хотел свою лабораторию. Видимо, не договорились — и он укатил обратно. А кто знает, может быть, если бы именно эта страна была сейчас ядерной державой...

Кроме того, напомню, что в 1920 годах Турция уже пережила огромный поток иностранцев. Страна лежала в руинах — политических и экономических. Царила адская безработица. Но опять-таки проявилась мудрость Ататюрка, который сказал что-то типа: «Знаете что, товарищи. У нас тут и без вас редкостная... Поэтому давайте по-быстренькому учите язык и обучайтесь нужным стране профессиям и ремеслам, а кто не хочет — тот идет на выход». Все утерли слезы, затянули пояса — и вперед.

Юлия Каурова