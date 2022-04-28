«Предвоенный» ипотечный бум в Татарстане: на жилищные пришлось больше трети всех потребкредитов

Татарстанцы в феврале 2022-го взяли ипотечных кредитов на 16,4 млрд, при этом просрочка составила только 1,3 млрд рублей

Власти анонсировали снижение ставки по льготной ипотеке до 9%. Девелоперы надеются, что это оживит рынок жилья, продажи на котором просели с апреля. Между тем, по данным Центробанка, Татарстан является одним из лидеров ипотечного кредитования не только в Приволжском федеральном округе, но и в стране. В феврале в республике выдали 5 153 ипотечных кредита на сумму более 16,4 млрд рублей. Доля ипотеки в общем объеме выданных гражданам кредитов в регионе постоянно увеличивается, в то время как по стране развивается обратная тенденция. Подробности — в материале «Реального времени».

Снижение ставки по ипотеке оживит рынок

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам максимально быстро подготовить документы для продления льготной ипотеки с новой ставкой до конца года. Тревогу выразил и заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин.

— Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели. Просто провалилась. Сначала она ехала на теме ранее одобренных кредитов, а в последнее время провалилась, несмотря на все меры предлагаемой поддержки, — заявил вице-премьер.

В ближайшие дни ставка по льготной ипотеке на новостройки будет снижена с 12% до 9%. Об этом сообщил на неделе замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.



— Что сегодня в фокусе? В первую очередь это ипотека. Президентом Владимиром Владимировичем Путиным было дано указание изменить ставку по льготной ипотеке. В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и регионах нашей страны, — сказал Стасишин.

Как отметили опрошенные «Реальным временем» девелоперы, этот ход властей будет позитивным сигналом для оживления рынка, который резко просел в апреле.



В ближайшие дни ставка по льготной ипотеке на новостройки будет снижена с 12% до 9%. Фото: realnoevremya.ru

— Причина этого понятна: ипотека была под 7% годовых, а стала 12%. Успокаиваем себя тем, что сумму кредита повысили, что хорошо, но ставки все равно резко выросли. В марте все старались успеть купить квартиры, поэтому в этом месяце были достаточно хорошие показатели, а в апреле — закономерно хуже. Но когда происходят такие резкие изменения на рынке, людям нужно принять новую реальность, и, я думаю, к июню продажи оживятся, — поделился своим мнением замгендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Между тем Центробанк опубликовал данные о рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) за февраль этого года. Регулятор отмечает, что в целом по стране за этот период наблюдалось увеличение количества и объема выдачи ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем, прирост обеспечивался исключительно за счет рублевых кредитов. Кредитные организации предоставили 135,7 тыс. ИЖК на общую сумму 476,9 млрд рублей против 95 тыс. ИЖК на сумму 327 млрд рублей в январе. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем предоставленных кредитов в феврале текущего года увеличился на 18,2%.

Татарстан — в лидерах

Наибольший объем ИЖК ожидаемо был выдан в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, наименьший — в Ингушетии. Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе: в феврале выдано 5 153 ипотечных кредита на сумму более 16,4 млрд рублей, что в среднем соответствует показателям 2021 года, когда разразился ипотечный бум. Эти цифры, кстати, опережают и многие города-миллионники.



Первое место в ПФО Татарстан держит и по числу ИЖК под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) — их выдано 1 641 на сумму свыше 4 млрд рублей. Показатели хоть и выше января текущего года (1 167), но не достигли пиковых значений декабря 2021-го — 2 122 ипотеки на сумму более 7,5 млрд рублей.

Средний уровень процентной ставки по ипотеке по сравнению с 2021 годом в Татарстане вырос с 7,39% до 7,91% в январе — феврале. По этому показателю республика вошла в четверку регионов Приволжского федерального округа, где она самая низкая. Минимальная ставка отмечается в Республике Саха (Якутия) — 5,13%, максимальная — в Карачаево-Черкесии — 9,9%.

Процентная ставка по ИЖК по ДДУ в Татарстане составила 5,31% при среднем показателе по стране 5,94%.

Постепенно увеличивается и средний размер ипотеки — в феврале по России он достиг 3,5 млн рублей (плюс 26,5% к уровню прошлого года). Самые большие кредиты берут в Москве (7,2 млн), Московской области (5,3 млн) и Санкт-Петербурге (4,9 млн), которых отличает и самая высокая стоимость жилья. Наименьший средний размер кредита в Чечне — 1,2 млн рублей.

Доля ипотеки в общем объеме кредитов в Татарстане растет

Вместе с ростом числа выданных кредитов растет и задолженность по ним. В целом по стране она составила 12,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,2%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее — на 27,1%. В Татарстане задолженность составляет более 336,4 млрд рублей и неуклонно растет с прошлого года. Это самый высокий показатель в ПФО.

Максимальный годовой темп прироста задолженности по ИЖК отмечался в Чеченской Республике (61,1%), минимальный — в Ямало-Ненецком автономном округе (11,3%). Наибольший удельный вес в структуре общей задолженности по ИЖК по-прежнему занимают Москва (14,1%) и Московская область (8,8%), а наименьший — Республика Ингушетия (0,02%).

Задолженность по ипотечным кредитам по ДДУ в Татарстане также увеличивается с марта 2021-го, в феврале этот показатель достиг почти 75 млрд рублей, став самым большим в округе. Эта тенденция характерна для всей страны, общая сумма задолженности по ДДУ составляет 2,9 трлн рублей (против 2,2 трлн рублей годом ранее).

Показатель просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Татарстане составил 1,3 млрд рублей, незначительно увеличившись по сравнению с январем и декабрем. Это второе место после Башкирии в ПФО, а в масштабе страны республика не входит даже в топ-10. По данным ЦБ, просроченная задолженность по стране в целом по году снизилась на 0,3% — до 64 млрд рублей.

Просрочка по ипотеке по ДДУ в Татарстане составляет 55 млн рублей — с начала года она незначительно растет, а по сравнению с прошлым годом заметно снижается.

Всего же доля ипотеки в общем объеме кредитов, выданных гражданам, в Татарстане постоянно увеличивается, составив в феврале 34,35%. Это, кстати, идет в разрез с тенденцией рынка — в России народ больше берет обычных кредитов, чем ипотечных (показатель — 27,7%).