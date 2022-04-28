Регбийная федерация зажала медали для «Стрелы»

Момент, когда чемпионат страны получился какой-то пародией

В российском регби-15 возобновился чемпионат страны среди команд. Казанская «Стрела» обыграла в гостях ЦСКА, и это на фоне того скандала, которым завершился чемпионат России по регби-7 и виновником которого является национальная федерация. Подробности — в разборе «Реального времени».

Сам Ферма сошел бы с ума

Недавно по многим СМИ прошла информация о том, что казанская «Стрела» заняла 3-е место по итогам заключительного четвертого этапа чемпионата России по регби-7, но в итоговом зачете заняла 4-е место. Так случается в многотуровых соревнованиях, когда на первый план выходит не отдельный всплеск или неудача, а успешно ровное прохождение дистанции. Казалось бы, «Стреле» немного не повезло, поскольку команда набрала одинаковое количество очков с питерской «Заставой-7» — по 56, но уступила ей по количеству занесенных и пропущенных попыток, в футболе это было бы количество забитых и пропущенных мячей.

Обидно, досадно, но это только на первый взгляд. Поскольку он касался бы турнира, прошедшего в достаточно равных условиях для всех участников. А не того, что прошло под эгидой федерации: поскольку получилось нечто несуразное.

В математике до середины девяностых годов прошлого века с придыханием говорили о теореме Ферма, на которую никак не могли найти решение. Наконец, один английский ученый доказал теоретику французского математика Пьера Ферма, и теперь главной загадкой века может стать регламент завершившегося чемпионата России по регби-7. Для понимания: в нем принимали участие 11 команд, из которых только шесть провели все четыре тура, еще две команды — три тура, еще тандем — два тура, одна команда сыграла однажды. Это уже не регулярный чемпионат, а фестиваль какой-то. В доказательство этому тезису может служить и тот факт, что в первом туре команды играли четвертьфинал, а затем его отменили, и со второго тура участники сразу вступали в фазу полуфиналов.

Команда набрала одинаковое количество очков с питерской «Заставой-7» — по 56, но уступила ей по количеству занесенных и пропущенных попыток

Четвертьфиналы игрались только в первом туре

Но это общие рассуждения, сейчас перейдем к частностям. Первый тур, который состоялся в июле прошлого года, выглядел наиболее ровным из всех своих собратьев. Итак, июль, Пенза, восемь команд. «Стрела» обыгрывает в группе Краснодар, Таганрог, уступает ВВА, обыгрывает в четвертьфинале ЦСКА, уступает хозяевам площадки пензякам, и в матче за 3-е место обыгрывает питерскую «Заставу-7» — 14:12. Именно на этом этапе состоялся первый и единственный четвертьфинал, который затем убрали, то ли как пережиток, то ли устранили как класс. Уже в ноябре турнира в Сочи его не было, зато изменилось количество команд.

Оно выросло до девяти, что радует, правда, самоустранился пензенский «Локомотив-2», зато в число участников влились Ростов-на-Дону и красноярский «Красный Яр». То ли денег им подкинули, чтобы в ноябре до Сочи прокатились, поскольку серьезно изменить сложившуюся табель о рангах эти команды не смогли. Зато изменили количество игр. «Стрела» в этот раз обыграла ЦСКА, Таганрог, уступила ВВА и в полуфинале питерской «Заставе-7» — 7:12, в матче за 3-е место снова обыграла ЦСКА. А вот «Застава-7» стала победителем турнира, сыграв в своей группе на один матч больше. Все просто: у «Стрелы» в группе было четыре команды, у Питера — пять.

«Стрела» обыграла Ростов-на-Дону, «Енисей-СТМ», традиционно уступила ВВА, затем еще и Пензе в полуфинале

Регламент

Ну, ладно, проехали. Наступил 2022 год, снова Сочи, но теперь уже март, и третий тур чемпионата. И снова девять команд. На этот раз без ЦСКА, зато с участием еще одной команды из Красноярска — «Енисей-СТМ». «Стрела» обыгрывает «Красный Яр», «Таганий Рог» из Таганрога, Пензу, уступает ВВА в полуфинале, и в матче за 3-е место снова обыгрывает питерскую «Заставу-7» — 22:17. А Питер в группе опять же играет четыре матча, на один больше, чем Казань, поскольку там стартовало пять команд.

Наконец, в том же Сочи, только уже в апреле, команды разыграли четвертый, заключительный тур чемпионата с участием все тех же девяти команд, которые из Сочи так и не уезжали. «Стрела» обыграла Ростов-на-Дону, «Енисей-СТМ» традиционно уступил ВВА, затем еще и Пензе в полуфинале и в третий раз за чемпионат обыграл питерскую «Заставу-7» — 15:10. В матче за 3-е место данного конкретного турнира. Но в общем зачете Питер опередил Казань. По объяснению федерации: за счет того самого количества попыток. Проведя по итогам этого странного чемпионата на три (!) игры больше, поскольку и в последнем туре Питер снова попал в группу с пятью командами, в то время как «Стрела» играла с четырьмя.

Когда Казань возмутилась странностью итогового решения федерации, та сослалась на «Рыг, рыг, рыгламент», в данном случае это слово надо произносить с нескрываемой интонацией Михаила Жванецкого, читавшего монолог о собрании на ликеро-водочном заводе. Уважаемые, какой регламент? У вас одна команда проводит на три матча больше, чем ее главный конкурент. У вас один тур проводится с четвертьфиналом, а остальные без него, количество команд меняется. Допустим, к последнему пункту меньше всего претензий, но ситуация, когда один из претендентов проводит на три матча больше другого — это ни в какие ворота. Причем «Стрела» предлагала компромисс: вручить обеим командам комплекты бронзовых медалей, пусть даже мы трижды обыгрывали Питер в четырех матчах и по итогам всех мини-турниров занимали третье место. Федерация ни в какую, единственное, что решила, на следующий сезон поменять регламент.

На дистанции всего чемпионата наша команда была ничуть не слабее клуба, который является базовым для сборной России по регби-7

«Для нас искренне непонятно решение федерации регби России»

В комментарии по поводу ситуации, который наша редакция получила от возмущенного (и этого стоило ожидать) руководства РК «Стрела» говориться, что «Для нас было искренне непонятно решение Федерации регби России и Центра проведения соревнований по-прежнему использовать критерий забитых-пропущенных игровых очков, поскольку с изменением количества команд была нарушена целостность чемпионата. В такой ситуации этот критерий уже не мог быть применен, мы считаем, что справедливым решением были бы две бронзы или критерий «личные встречи».



Наверное, учитывая постпандемийный период, когда разные клубы были вынуждены переживать трудности, а некоторые — даже сниматься с турниров, стоило предвидеть возможность такой ситуации и прописать для нее в регламенте другие критерии. Нас уверяют в том, что преимущество «Заставы-7» по забитым-пропущенным очкам слишком большое и «Стрела» за три матча не сумела бы его отыграть. Но это — лишь фантазии, мы не узнаем, смогла бы или нет, а то, что таким образом выявлен некорректный момент в регламенте — очевидно. «Стрела» выступает за честный спорт, мы считаем, что наши игроки, которые весь сезон пахали, заслужили эти бронзовые медали. Еще более комично история выглядит в связи с тем, что «Стрела» выиграла у «Заставы-7» в трех из четырех матчей, и все три победы были одержаны в матчах за бронзу в трех турах. Это доказывает то, что на дистанции всего чемпионата наша команда была ничуть не слабее клуба, который является базовым для сборной России по регби-7».

В федерацию в данном случае даже обращаться смысла нет, поскольку услышать ссылку на филькину грамоту, в которую превратился их «рыгламент» по ходу завершившегося чемпионата, это только время потратить лишний раз.

Джаудат Абдуллин, фото: vk.com/strelarugby