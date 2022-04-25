Минобороны России сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора»* в Новогродовке

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины

В городе Новогродовка высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен штаб террористической группировки «Правый сектор»* (запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции России на Украине.

Всего за 25 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины. Среди них 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, четыре пункта управления и склад боеприпасов в районе Славянска ДНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Речь идет о 76 районах сосредоточения военнослужащих и военной техники, четырех командных пунктах и двух складах горючего.



Кроме того, за 25 апреля российскими средствами противовоздушной обороны сбиты четыре украинских беспилотника в районах Изюма, Донецка и Харькова, добавил Конашенков, пишет ТАСС.

Уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций

Российские ракетные войска нанесли 15 ударов. В результате поражены стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ.

В Минобороны России сообщили и об уничтожении высокоточным оружием большой дальности шести тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Через них поставлялось иностранное вооружение и военная техника украинской группировки войск на Донбассе.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 2 554 танка и других боевых бронированных машин, 2 380 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 104 орудия полевой артиллерии и миномета, 570 беспилотников, 283 установки реактивных систем залпового огня, 265 зенитных ракетных комплексов, 141 самолет и 110 вертолетов.

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* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).