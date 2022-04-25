Минобороны: Вооруженные силы России и формирования ДНР прекратят сегодня боевые действия вблизи «Азовстали»

Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики (ДНР) с 14.00 (мск) в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия вблизи металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, для выхода мирного населения с предприятия нет никаких препятствий, за исключением решения Киева и националистов удерживать их в качестве «живого щита», передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

В случае если на предприятии есть мирные жители, российская сторона требует от Киева приказать командирам националистов их освободить. Требование доведено до украинского вице-премьера.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны «Азовстали» и приказал отменить его. Такое решение он объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова