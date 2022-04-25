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Минобороны России: авиация поразила 82 военных объекта Украины

20:05, 25.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: авиация поразила 82 военных объекта Украины
Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новогродовке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также высокоточные ракеты уничтожили 4 украинских пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска. Российская авиация поразила 82 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта и 76 районов сосредоточения живой силы и техники, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России оружием большой дальности уничтожили на Украине шесть подстанций у железнодорожных пунктов, через которые поставлялась зарубежная техника.

Сегодня утром сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода на севере Кременчуга. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 56 украинских военных объектов. Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской области.

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* украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Татьяна Леухина
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