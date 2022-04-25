Минобороны России: авиация поразила 82 военных объекта Украины
Вооруженные силы России уничтожили штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новогродовке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также высокоточные ракеты уничтожили 4 украинских пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска. Российская авиация поразила 82 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта и 76 районов сосредоточения живой силы и техники, передает «РИА Новости».
Вооруженные силы России оружием большой дальности уничтожили на Украине шесть подстанций у железнодорожных пунктов, через которые поставлялась зарубежная техника.
Сегодня утром сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода на севере Кременчуга. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразила 56 украинских военных объектов. Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской области.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты
* украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым