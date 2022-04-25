Губернатор Белгородской области сообщил об очередном обстреле села Нехотеевка
В Белгородской области село Нехотеевка вновь подверглось обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мирное население не пострадало. Оказались повреждены жилые постройки и личный транспорт, передает ТАСС.
Вчера на территорию села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины. В результате инцидента никто не пострадал, снаряд упал в поле. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.
В конце марта в селе Нехотеевка вводили режим ЧС из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины.
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