Минобороны России: киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали»
Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики теробороны заминировали ряд дорог в Николаевской области, а нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Также Мизинцев сообщил, что националисты разместили во дворе жилого дома Авдеевки в ДНР тяжелую технику, РСЗО. Они держат в заложникам 90 граждан из пяти стран, передает ТАСС.
Сегодня с 14:00 (мск) Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики в одностороннем порядке прекратили любые боевые действия вблизи металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В Минобороны РФ заявили, что для выхода мирных жителей с предприятия, если те действительно там есть, нет никаких препятствий, за исключением решения Киева и националистов удерживать их в качестве «живого щита».
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