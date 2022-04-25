Минобороны России: киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали»

Фото: скриншот видео Минобороны России

Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики теробороны заминировали ряд дорог в Николаевской области, а нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.

Также Мизинцев сообщил, что националисты разместили во дворе жилого дома Авдеевки в ДНР тяжелую технику, РСЗО. Они держат в заложникам 90 граждан из пяти стран, передает ТАСС.



скриншот видео Минобороны России

Сегодня с 14:00 (мск) Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики в одностороннем порядке прекратили любые боевые действия вблизи металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В Минобороны РФ заявили, что для выхода мирных жителей с предприятия, если те действительно там есть, нет никаких препятствий, за исключением решения Киева и националистов удерживать их в качестве «живого щита».



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Татьяна Леухина