Первый зампостпреда России при ООН заявил, что вариант прекращения огня на Украине не рассматривается

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия не считает сейчас возможным вариант прекращения огня на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он заявил, что Киев не использует гуманитарные коридоры. Также Полянский допустил, что украинская сторона может использовать оружие массового уничтожения на поле боя.

Первый зампостпреда РФ подчеркнул, что Россия не наносила ударов по жилым районам Одессы, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны

На прошлой неделе начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США готовит три варианта сценариев для обвинения России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. По его мнению, наиболее вероятный сценарий — «постановочный инцидент под чужим флагом». Второй — «максимально скрытное применение ОМП в малых объемах» для подавления воли и способности к сопротивлению по решению конкретной оперативной задачи. Третий вариант — «открытое применение ОМП на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений, скорее всего, в зоне боевых действий (наименее вероятный вариант).



Татьяна Леухина