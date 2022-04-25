«Сетевая компания» рассказала на ТЭФ-2022 об «электрическом Татарстане будущего»

Электрические сети уходят «в цифру», хакеры на 80% чаще пытаются их взломать, чат-бот Алсу болтает с абонентами, а на дорогах Татарстана множатся зарядки для электромобилей

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

В выставочном центре «Казань Эспо» завершилась работа XX Татарстанского международного форума по электронергетике и энергоресурсоэффективности. АО «Сетевая компания» активно участвовала и в работе деловой программы форума, и в выставке, проходившей на его полях. За что компания получила Гран-при республиканского конкурса; о чем разговаривает с абонентами чат-бот Алсу; долго ли продлится «коммунизм» на бесплатных зарядных станциях для электромобилей; как сильно активизировались промышленные хакеры в последние два месяца и в целом о том, как выступила «Сетевая компания» на ТЭФ-2022, — читайте в нашем репортаже.

АО «Сетевая компания»: 2021 год в цифрах

Среди 63 отечественных предприятий в области энерго- и ресурсосбережения из 34 регионов России, приехавших на форум, АО «Сетевая компания» выглядела весьма внушительно. Ее стенд на полях выставки был очень представителен: и инновационные разработки, и усиление сервисной составляющей, и перевод электроэнергетики на цифровые рельсы, и развитие бережливого производства, и многое, многое другое.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Президент Татарстана, обходя выставку, надолго задержался здесь, заслушав доклад руководителя «Сетевой компании» Ильшата Фардиева, который озвучил главные итоги компании за 2021 год:

за год компания исполнила 28 860 договоров на технологическое присоединение (+41%, по сравнению с 2021 годом);

объем выручки составил 31,95 млрд рублей (+14%);

открыта вторая цифровая подстанция в Татарстане — «Азино» на 110 кВ;

обработано 712 тысяч заявок и обращений абонентов, из них: через заочные каналы — 597 тысяч (в том числе через автоматическую обработку звонков 243 тысячи; контакт-центр обработал 245 тысяч; личный кабинет и интернет-приемная — 101 тысяча; более 7 тысяч обращений пришло через чат-бота; более тысячи — через мобильное приложение); в офисах обслуживания — 114,8 тысячи;

введено 14 зарядных станций для электромобилей, на 2022 год запланирован ввод еще 95 станций.

В республике развивается сеть зарядных станций для электромобилей

В рамках подготовки к выставке проводился республиканский конкурс «Энергоэффективное оборудование и технологии». Во время открытия форума министр промышленности и торговли Республики Татарстан вручил гендиректору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву Гран-при конкурса в номинации «Декарбонизация энергетических систем». Высокую награду предприятие получило за вклад в создание сети зарядных станций для электромобилей в Татарстане.

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания»

За 2021 год «Сетевая компания» установила 14 таких ЭЗС. Их производители — татарстанские заводы «ПромЭнерго» и «Энергоразвитие». В проект уже инвестировано порядка 35 миллионов рублей. К концу 2022 года компания планирует установку еще 95 зарядных станций на сумму около 310 миллионов. Часть этих средств планируется возместить из средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры.

ЭЗС планируется установить на магистралях, проходящих через Республику Татарстан, и по мере возможности использовать уже существующую инфраструктуру — например, ЭЗС ПАО «Татнефть».

В городах они будут установлены преимущественно в крупных торговых центрах и на общественных парковочных пространствах. Для установки ЭЗС хорошо подходят крупные городские паркинги, сервисные пункты на автомобильных трассах (комплексы из бензиновых заправок, кафе, магазина и, возможно, мотеля). Ведь пока идет зарядка, владельцу автомобиля нужно чем-то заняться хотя бы 20 минут, и для этого должна быть обеспечена инфраструктура.

Пока проект «социальный»: зарядить свой электромобиль на станциях АО «Сетевая компания» бесплатно может любой желающий. В дальнейшем, когда станет понятен масштаб потребностей жителей республики и будет организована разветвленная сеть «электрозаправок», проект планируется монетизировать.

Наталья Назарова, заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» по экономике, рассказывает:

— Первые 14 станций мы установили для своей собственной производственной деятельности. Так на сегодняшний день у нас эксплуатируются уже 15 электромобилей. В основном их используют структурные подразделения, непосредственно работающие с потребителями электрической энергии и заявителями по технологическому присоединению. Сегодня наши ЭЗС есть в Казани, Челнах, Нижнекамске, большой популярностью пользуется ЭЗС, установленная возле Алексеевского РЭС (Чистополь). Она очень удачно расположена — рядом с оживленной трассой. Пользоваться нашими станциями удобно: на каждой из них размещена информация о том, как пользоваться мобильным приложением. Приложение бесплатное, реализовано на Android и на iOs.

На исполнение 95 новых станций, в соответствии с требованиями законодательства, будет объявлен конкурс. В России, как рассказывает Наталья Назарова, множество производителей подобного оборудования, так что татарстанцам придется побороться с конкурентами за этот проект. Места установки зарядной инфраструктуры уже проработаны, создана подробная карта. При проработке мест установки учитывались различные параметры: например, востребованность и минимальная стоимость мероприятий по технологическому присоединению.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Проект развития сети заправок для электромобилей — это еще и существенный вклад в комплекс мероприятий, направленных на снижение количества выбросов парниковых газов (декарбонизацию), что подтверждает и Гран-при в республиканском конкурсе. Наталья Назарова объясняет:

— Устанавливая ЭЗС, мы создаем условия для комфортной эксплуатации электромобилей, увеличивая тем самым количество их пользователей и, соответственно, снижаем углеродный след. Способствуя развитию электромобильной сети, мы способствуем продвижению «зеленой» энергии. Сегодня у электромобилистов есть проблема с перемещением, обусловленная отсутствием зарядной инфраструктуры, и в перспективе наш проект позволит разрешить эту проблему.

Дистанционное обслуживание — в массы

Еще один важный сектор работы — обслуживание потребителей. Его «Сетевая компания» выводит на новый уровень и, согласно требованиям времени, старается максимально упростить, ускорить и перевести в дистанционный формат. В идеале здесь собираются прийти к тому, что решить любой вопрос пользователь сможет не выходя из дома, — и поступательно к этому движутся. Лейсан Валеева, заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг, рассказывает:

— Сегодня в компании реализована комплексная система обслуживания потребителей. Очное обслуживание у нас представлено 47 офисами во всех районах Татарстана. Заочное обслуживание — личным кабинетом потребителя, интернет-приемной, мобильным приложением и единым контакт-центром. В личном кабинете потребителя можно подать заявку на любую услугу нашей компании. Теперь, не выходя из дома, можно даже провести процесс технологического присоединения к электросети! Нужно просто подать заявку в личный кабинет, и информация обо всех стадиях исполнения заявки будет приходить заявителю — вплоть до заключения договора на энергоснабжение. В 2021 году мы запустили мобильное приложение («зеркало» личного кабинета).

Кроме того, «Сетевая компания» запустила чат-бот по имени Алсу. Бот отвечает на часто задаваемые вопросы, но если пользователь хочет пообщаться с живым человеком и ему нужна индивидуальная консультация, его переключат на оператора. Порядка 34% от общего количества телефонных обращений обрабатывается через систему IVR (интерактивное голосовое меню). Например, если электричество вдруг отключилось и абонент звонит в контакт-центр, ему будет предложено выбрать пункт «Отключения» в голосовом меню и предоставлена полная информация о том, что произошло и когда ожидается возобновление электроснабжения.

— Мы ориентируемся в своей работе на потребителя: это ведь очень удобно, когда ты можешь решить вопросы, связанные с электроснабжением, не сходя с дивана! Процессы усовершенствованы, сокращены, оптимизированы. Мы минимизировали необходимость личного подписания каких-либо документов. В результате сейчас 85% обращений к нам поступает по заочным каналам, что позволяет их оперативно отрабатывать, информировать заявителя и в конечном итоге быть к нему намного ближе. Люди обращаются по разным тематикам: это и согласование действий в охранных зонах, и техническое обслуживание (например, провисший провод), и качество электроснабжения, и процесс технологического присоединения, и смена собственника при купле-продаже, и многие другие вопросы. И большинство из них уже можно решить дистанционно. Мы продолжаем эту работу и надеемся, что в дальнейшем удастся перевести в дистанционный формат максимальное количество сервисов, — объясняет Лейсан Валеева.

Цифровые подстанции и отражение кибератак

Продолжая разговор о цифровизации, АОт«Сетевая компания» ведет большой проект автоматизации объектов электросетевого хозяйства всех уровней напряжения — вплоть до 500 кВ.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

На сегодняшний день уровень автоматизации объектов компании составляет около 65%, установлены тысячи интеллектуальных приборов учета, контроллеров, измерительных терминалов. Все эти приборы сегодня генерируют более 5 млн измерений в секунду. Благодаря этому удается в режиме реального времени контролировать состояние электросети, замечать потенциально аварийные ситуации и предупреждать выход оборудования из строя.

Тимур Курбангалиев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации и информационным технологиям, добавляет:

— Дальнейший вектор цифровизации в нашей компании заключается в выстраивании принципиально новой системы обработки больших данных. Во-первых, для того чтобы вести качественный учет и обеспечивать надежность оказываемых услуг населению. Во-вторых, мы хотим облегчить на предприятии систему принятия новых управленческих решений на основе анализа больших данных.

Прямо сегодня «Сетевая компания» развивает масштабный проект строительства цифровых подстанций нового поколения. В 2020 году ввели в промышленную эксплуатацию первую в Татарстане цифровую подстанцию, где были применены новые технологические решения. Например, если ранее все устройства защит и автоматики на подстанциях сообщались между собой с помощью электрических сигналов через огромное количество медных кабелей, то сегодня все это передается в виде цифровой информации через несравнимо меньшее количество оптических волокон. Цифровая информация, передаваемая через оптические кабели, не подвержена влиянию различных электрических помех, которые очень характерны для высоковольтных подстанций и нередко приводят к выходу из строя оборудования и авариям. Также ввод в работу подстанций нового поколения позволил реализовать полную автоматизацию процесса переключений, при котором исключено воздействие человеческого фактора. Все это увеличило не только надежность электроснабжения потребителей, но и безопасность персонала.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

В ближайшее время состоится открытие цифровой подстанции «Азино» — сегодня это флагман по цифровым решениям в компании, она уже поставлена под напряжение, и там технологические решения усовершенствованы. Как заверяет Курбангалиев, все последующие цифровые подстанции в республике будут строиться по ее образу и подобию. В соответствии с утвержденным планом к 2024 году в Татарстане будет уже 8 цифровых подстанций.

Цифровизация электросетевого хозяйства очень серьезно влияет на надежность работы сети. Дорожная карта по внедрению инновационных технологических решений в компании была разработана еще в 2014 году. В нее были включены и самовосстанавливающиеся сети для городских кабельных линий, и система поиска аварийных участков и их локализация для сельских районных электросетей — целый комплекс решений. Все это сегодня уже используется. Тимур Курбангалиев рассказывает о том, каких результатов удалось добиться:

— За 7 лет — с 2015 по 2021 годы — мы снизили длительность аварийных отключений на 80%, а частоту — на 86%. На текущий момент показатель SAIDI, который говорит о длительности отключений, составляет 0,678 часа. Это означает, что мы в среднем отключаем одного потребителя в год не больше чем на 40 минут. В 2015 году этот показатель составлял порядка 1,5 часа. А показатель SAIFI, который измеряет частоту отключений, сегодня составляет 0,65. то есть в среднем из двух потребителей в республике мы отключаем только одного. Эти высокие показатели надежности стали возможными в республике благодаря внедрению инновационных решений и комплексного обновления электросетевого комплекса.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Еще одно серьезное направление работы «киберподразделения» компании — обеспечение кибербезопасности, отражение атак на информационную систему. Для этого в «Сетевой компании» с 2020 года работает Центр кибербезопасности. Его сотрудники прошли специальную подготовку и продолжают постоянно повышать свой уровень знаний. К сожалению, практические навыки приходится применять все чаще: за март — апрель 2022 года количество кибератак на информационные сети «Сетевой компании» выросло на 80% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Кстати, за внедрение системы кибербезопасности в электросетевом комплексе РТ компания получила диплом I степени в номинации «Цифровые технологии» конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии».

Бережливое производство: знаем сами и научим других

Отдельной строкой шел разговор о бережливом производстве, которое развивается в компании с 2014 года. То есть «Сетевая компания» начала эту работу гораздо раньше, чем в нее включилось подавляющее большинство промышленных предприятий республики под флагом программы повышения производительности труда. Гулюся Бурганова, начальник отдела организации и развития бережливого производства, объяснила, что почти за 8 лет удалось сделать очень многое, и в первую очередь — адаптировать элементы системы бережливого производства под особенности энергетического предприятия:

— Это очень важно — не просто брать и копировать чужой опыт, а проводить его через свое производство. За 7 лет экономический эффект от внедрения проектов бережливого производства у нас составил более 1,5 млрд рублей. В 2021 году мы стали единственной в мире электросетевой компанией, которая добилась уровня соответствия мировым стандартам производственной системы «Тойота», которая, на секундочку, сегодня признана самой эффективной производственной системой в мире!

Бережливое производство, по словам специалиста, не просто набор инструментов, а целая философия, которая говорит о том, что совершенствование не должно останавливаться, это бесконечный процесс.

— Компания должна развиваться, особенно сейчас, в условиях неопределенности и дестабилизации, когда долгосрочное планирование не всегда дает ожидаемый результат! — убежденно говорит Гулюся Бурганова. — Сейчас актуально стремление сохранить и улучшить то, что есть. Естественно, мы продолжим совершенствоваться. На этот год у нас запланировано развитие двух проектов. Фабрика процессов — мы будем брать лучшие идеи наших сотрудников и тиражировать их на остальные структурные подразделения и филиалы. И второе — обучающий курс по бережливому производству, который объединит теоретические знания и наш практический опыт, который мы накопили за семь лет. Все это мы вложим в учебную программу и будем готовы поделиться ею с коллегами и сторонними организациями.