День в истории: больница от старообрядца, письмо от американской девочки, хит от Соловьева-Седого

Чем примечательна дата 25 апреля?

Фото: Саманта Смит / goodhouse.ru

Сегодня 25 апреля, Международный день ДНК, День скульптуры и День ветеринарного врача. Во Франции введена казнь при помощи гильотины, в США появились автомобильные номера, в британской колонии на западном побережье Африки был поднят флаг США (так началась история Либерии), по приказу Народного комиссариата финансов СССР основывается Московский монетный двор, в Советском Союзе отменена судебная ответственность за прогул. Родились: композитор Петр Чайковский, политический деятель Владимир Жириновский, португальский футболист Абреу Марсиу, пианист Владимир Софроницкий. Умерли: актриса Алла Ларионова, один из главных деятелей Белого движения Петр Врангель, русский художник Федор Толстой, мастер и учитель йоги Индра Деви. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шамов открыл больницу, а Метшин вышел на субботник

25 апреля 1875 года родился первый татарский профессор музыки, флейтист Мансур Султанов, известный также как фольклорист, создавший сборник «Башкирские и

татарские мотивы». В издании указано, что это первый выпуск, Султанов должен был продолжить выпуски, но планы его были сорваны из-за начала гражданской войны.

Фото: pastvu.com

25 апреля 1910 года открылась Казанская городская больницы имени Шамова. Она была построена на средства известного в городе купца, старообрядца Якова Шамова, который не дожил до открытия больницы, поэтому на празднике присутствовала его жена Аграфена Христофоровна. Клиника была и госпиталем, и советской больницей, а сейчас здесь — элитная гостиница.

25 апреля 1946 года родилась Лия Загидуллина — известный диктор казанского телевидения, одна из самых ярких женщин республики, автор и ведущая порядка тысячи программ. На сегодняшний день Загидуллина — начальник службы национального вещания филиала ГТРК«Татарстан».

Фото: kzn.ru

25 апреля 2021 года «Реальное время» рассказало о республиканском субботнике под названием «Эковесна — 2021», проводившемся в таких форматах, как плоггинг, квест и битва с борщевиком. Вместе 60 тысячами казанцев в сборе мусора участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.



Саманта Смит поехала в гости к Андропову

25 апреля 1907 года родился Василий Соловьев-Седой, автор таких песен, как «Играй, мой баян», «Соловьи», «Перелетные птицы» и, конечно, «Подмосковные вечера». К примеру, в 1962 году британская группа Kenny Ball and his Jazzmen смогла добраться с версией этой композиции до второй строчки в местном хит-параде, а потом и в США. Вероятно, это самая известная песня на русском языке.

Фото: wikipedia.org

25 апреля 1983 года генеральный секретарь СССР Андропов пригласил американскую девочку Саманту Смит в гости в Советский Союз. Это был ответ на письмо Саманты советскому лидеру, в котором она выразила тревогу по поводу возможного начала ядерной войны. Смит и ее родители, в частности побывали в «Артеке», а Саманта стала звездой на родине.

25 апреля 1993 года состоялся Всероссийский референдум о доверии президенту Борису Ельцину и парламенту страны, который должен был помочь выйти из тяжелого политического кризиса. В голосовании приняли участие 64,05% избирателей, из которых большинство (58,7%) поддержало политику Ельцина, но отвергло его предложение о роспуске Верховного совета. После победы президент отстранил от должности вице-президента Александра Руцкого и начал готовить проект новой Конституции.

Фото: Михаил Козловский

Черноголовые — дружные защитники ливонских городов

25 апреля 1792 года состоялась первая казнь с применением гильотины, когда за свои преступления головой заплатил убийца Жан Николя Петилье. Зрителей, собравшихся посмотреть на новое зрелище, разочаровала его скоротечность, так как преступник не испытывал никаких мучений, как это было ранее. Применение гильотины было запрещено только в 1981 году, когда во Франции отменили смертную казнь.

25 апреля 1498 года в Риге было основано «Братство черноголовых», которое объединяло купцов, судовладельцев и иностранцев в Ливонии (так называлась часть территории нынешних Эстонии и Латвии). Его членами могли стать только холостые немецкие купцы. Основной целью братства было совместное времяпрепровождение, а также — защита городов от врагов. Покровителем «Братства черноголовых» является черный египетский христианин Сен-Морис или Святой Маврикий, чья голова изображена на гербе.