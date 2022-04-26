Сказки и суровая реальность для детей и взрослых

С 20 по 23 апреля в Казани прошли гастроли Рязанского ТЮЗа

Фото: Максим Платонов

Театр на Соборной — так называют рязанцы свой театр юного зрителя — привез в Казань пять спектаклей. Рязанский ТЮЗ уже дважды бывал в столице Татарстана, но эти постановки казанцы увидели впервые.

«В Рязань — через Казань»

Пять постановок уместились в 4 дня и 12 показов. Большую часть, конечно, составили дневные детские представления. Еще до официального открытия гастролей днем дважды была отыграна сказка «Тутта Карлссон, первая и единственная, Людвик четырнадцатый и другие» Яна Экхольма, да так, что гости поняли — здесь им чрезвычайно рады.

— У нас от Казани впечатления уже как от родного города, родного зрителя. Дети здесь прекрасные, открытые, моментально реагирующие. Их «греть» не надо, они уже готовы к тому, чтобы включиться в игру и помогать нашим артистам рассказывать ту историю, ради которой мы приехали. Мы в Казани уже как дома. Рифмуются не только названия наших городов и даже пословица у нас есть «Ехать в Рязань — через Казань», у нас похожие залы. Сцена наша чуть меньше, а вот количество мест в зрительском зале одинаковое, — поделилась художественный руководитель Рязанского ТЮЗа Марина Есенина.

«У нас от Казани впечатления уже как от родного города, родного зрителя», — говорит Марина Есенина

Театральный ответ пандемии

Для детей рязанцы привезли два спектакля. Помимо «Тутты», днем идет «Золотой ключик» по Алексею Толстому. Зато взрослых побаловали больше, причем каждая постановка уже отмечена особыми наградами — профессиональными, и зрительской любовью. Так, «Анна Снегина», с которой гастроли начались для взрослого зрителя, поставлена по одноименной пьесе Сергея Есенина, который, как известно, был уроженцем Рязанщины. Эта работа имеет особое значение для гостей, поэтому и представлена первой.

Кстати, в два прошлых визита рязанцы неизменно привозили одну из своих самых лучших работ — «Ночь перед Рождеством», однако теперь решили пойти по иному пути, не только лучшее, но и новое. Поэтому второй гастрольный вечер был посвящен комедии «Исполнитель желаний» по пьесе современного драматурга Андрея Курейчика.

— У этого спектакля в Рязани образовался даже свой фан-клуб. Все началось в пандемию. Замечу, что застала она нас в автобусе, мы как раз ехали с последних гастролей из Казани, а домой приехали уже к закрытому театру. Наш репертуар в основном ориентирован на детей, теперь, поскольку массового посещения мы были лишены, приняли решение работать больше на взрослого зрителя. Вот уже несколько лет подряд мы ставим не только детскую новогоднюю сказку, но и вечерний праздничный спектакль для взрослой публики. Так и родилась наша комедия «Исполнитель желаний». Кстати, после спектаклей зрители заходят поблагодарить нас. Запертые в четырех стенах, они по-новому взглянули на супругов, как бы примерили «шкуру» ближнего на себя, что позволило более терпимо относиться к мужу или жене, с большей любовью и уважением, — рассказала Марина Есенина.

Худрук Рязанского ТЮЗа отметила, что пока не успела посмотреть казанскую версию новогоднего спектакля «Зимняя сказка для взрослых», созданного по картинам Валентина Любарова, но очень надеется, что Казанский ТЮЗ привезет его с ответным визитом.

«Исполнитель желаний» и в Казани пошел «на ура»

От перемены мест слагаемых сумма меняется

«Исполнитель желаний» и в Казани пошел «на ура». Действие спектакля, особенно начало, очень напоминает фильм «Любовь-морковь», где супруги обмениваются телами. Как они учатся понимать друг друга и в итоге приходят к общему знаменателю, становится понятным в течение полутора часов действия. Если начало — это практически известный фильм, то середина действия — новое решение Рязанского ТЮЗа. Иные ситуации, оригинальные диалоги, от которых зритель просто покатывался со смеху, обеспечивают неизменный успех постановки. В счастливом финале зритель видит, что от перемены мест слагаемых сумма все же меняется.

Еще один «взрослый» спектакль — «Господа Головлевы. Маменька» Ярославы Пулинович, поставленный по мотивам романа Михаила Салтыкова-Щедрина. Он тоже говорит о семейных ценностях, равных правах супругов и необходимости взаимопонимания. Рязанцы называют этот спектакль «визитной карточкой» своего театра.

Обмен будет, но позже

Апрельские гастроли, по сути, — обменные, правда, этот обмен несколько растянут во времени. Пока Казанский ТЮЗ не едет в гости — Театр на Соборной закрыт на реставрацию.

— У нас историческое здание 1862 года постройки. Изначально он строился как каменный музыкальный театр, сейчас он входит в пятерку старейших театральных зданий России. Казань нас приняла с большой радостью, а мы в свою очередь ждем Казанский ТЮЗ к себе, как только здание театра будет открыто — казанцы в нашем городе уже прекрасно себя зарекомендовали, ваш театр у нас любят и ждут. Ожидается, что случится это примерно через год, даже в январе — феврале будущего года. Вернее, откроется только сцена и зал, а так строительная программа просто огромная, рассчитанная на 3 года, — призналась Марина Есенина.

1 / 19 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов