ЦСКА и «Динамо» поспорят за право конкурировать с «Зенитом», а «Спартак» наконец-то выиграет в Ростове

Прогноз 26 тура РПЛ

Отечественный чемпионат по футболу выходит на финишную прямую. Именно сейчас начинается главная борьба за чемпионство и места в тройке. Нешуточные разборки и в борьбе за выживание. Спортивная редакция «Реального времени» в традиционной рубрике прогнозов рассказывает, как завершится московское дерби, почему «Спартак» наконец победит и что на кону в битве «Рубина» и «Арсенала».

ЦСКА — «Динамо»: матч за шесть очков и конкуренцию с «Зенитом»

В Москве в воскресенье вновь намечается московское дерби и по совместительству центральный матч тура. Здесь сойдутся вторая и третья команды РПЛ «Динамо» и ЦСКА соответственно. Правда, разница между ними пока аж шесть очков. Но в случае победы «армейцы» смогут подобраться к «бело-голубым» уже на расстояние одного шага. Так что, как принято называть, это «игра за шесть очков».

Однако в свете последних событий сценарий, где ЦСКА врывается в чемпионскую гонку, выглядит все менее реальным. А ведь все так отлично начиналось с возобновлением чемпионата.

После мартовской паузы на игры сборных с командой Алексея Березуцкого что-то произошло, а победная игра будто испарилась. Уже три тура подряд ЦСКА не может выиграть. Сначала ничья с аутсайдером «Уралом» (2:2), потом поражение от еще одной команды из нижней части таблицы, «Химок» (2:4), а в предыдущем туре случилась ничья в Уфе (1:1). Причем уфимцы спаслись на пятой минуте, добавленной к матчу, и ЦСКА потерял два очка.

Более того, в середине недели ЦСКА отдал немало сил в еще одном московском противостоянии со «Спартаком» в рамках Кубка России (0:1) и вылетел из этого турнира. Таким образом, «армейцы» не могут выиграть уже четыре игры подряд.

«Динамо» же в последних пяти турах потеряло очки лишь однажды, когда на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1). Причем пропустили «динамовцы» за это время всего два мяча, что говорит о по-немецки отлаженной обороне. Сандро Шварц действительно выстроил команду для борьбы за чемпионство. Да, ведущим игрокам «Динамо» по-прежнему еще не хватает опыта, но это не мешает идти по пятам за «Зенитом» на расстоянии всего трех очков. «Динамо» может замахнуться на золотые медали уже в нынешнем сезоне.

Прогноз «Реального времени»:

По всем раскладам фаворитом в этом противостоянии выглядит «Динамо». В стане «бело-голубых» и атмосфера располагает. Однако полоса неудач ЦСКА должна когда-то закончиться, и в игре с главными конкурентами они вполне могут собрать все резервы и перестроить психологию. Поставим на результативную ничью.



2:2 — ничья

Фото: fc-rostov.ru

ФК «Ростов» — «Спартак»: две темные лошадки на Дону

Все лучше и лучше выглядит «Ростов» после того, как на пост главного тренера вернулся Валерий Карпин. Успех в матче с «Крыльями Советов» (1:0) и «Локомотивом» (4:1) южане закрепили и последнем туре, обыграв «Арсенал» (2:1), благодаря голу Полоза всего за 3 минуты до конца.

Ростовчане прибавили в командной игре и надежности в обороне. Сейчас это не та команда, что была под руководством Карпина последние два сезона, когда «желто-синие» радовали интересной и агрессивной атакующей игрой. На первом месте нынче результат, поэтому «Ростов» играет от соперника. В текущем сезоне южане пропускали очень много (42 гола за сезон), однако Карпин сумел-таки настроить оборону команды.

У «Спартака» же продолжается тряска в каждом новом матче. В 25-м туре «Рубин» заставил понервничать Паоло Ваноли (1:1). Казанцы даже выглядели поинтереснее в первом туре, а потом дотерпели во втором. Один гол в ворота Дюпина оказался максимумом этой команды.

Зато москвичи смогли отдать должное своим главным оппонентам в чемпионате — ЦСКА, в рамках Кубка России (1:0). Зелимхан Бакаев стал автором гола и «потроллил» Язызжи. Можно ли говорить, что дела у «красно-белых» налаживаются? Отнюдь. Стабильности у «Спартака» как не было, так и нет. Поэтому предсказывать, какими выйдут футболисты «красно-белых» в каждом следующем матче сложнее, чем с любой командой РПЛ.

Прогноз «Реального времени»:

Обе команды по-прежнему остаются темными лошадками, от которых неизвестно, что ждать. Свою лучшую игру могут выдать как одни, так и другие. Но мы делаем ставку на то, что «Спартак» выиграет в Ростове-на-Дону.



1:2 — победа «Спартака»

Фото: fc-zenit.ru

ФК «Краснодар» — «Зенит»: победа питерцев в матче с поблекшей афишей

Действующий чемпион едет в Краснодар, и если еще полгода назад это была бы главная афиша даже на фоне соседнего московского дерби, то теперь «быки» далеки от своего лучшего состава. Запаса прочности после отъезда всех ключевых иностранцев «Краснодару» не хватило, и если из Казани удалось увезти три очка за счет удачи и слабости атаки «Рубина», то с «Крыльями Советов» такие дела уже не прошли (поражение 2:0 в Самаре).

«Краснодар» медленно идет к тем результатам, которых все ждали после того, как его лидеры и тренер уехали из России. Сейчас, возможно, начнутся разговоры о том, что в марте «быки» набирали очки просто по инерции. Но, с другой стороны, у «Рубина» никакой инерции не было.

«Зенит» естественно будет фаворитом в этом матче, невзирая на фактор домашнего поля для «быков». Питерцы неожиданно вылетели из Кубка России, уступив в серии пенальти команде ФНЛ, владикавказской «Алании». Так что теперь команда Сергея Семака сможет сконцентрироваться на Премьер-лиге, где нужно удержать первую строчку и не отдать ее «Динамо».

В чемпионате у «Зенита» больших проблем не наблюдается. Победы над «Уралом» и «Ахматом» с общим счетом 5:1 и не единого поражения в весенней части чемпионата позволяют «Зениту» чувствовать себя более-менее защищенно. Правда, терять очки им не рекомендовано. «Динамо» совсем рядом, а в случае победы на ЦСКА может подойти вплотную.

Прогноз «Реального времени»:

Слишком в разных весовых категориях сейчас две эти команды, которые некогда были конкурентами. «Зенит» увезет из Краснодара три очка, и есть большая вероятность, что победа будет «сухой».



2:0 — победа «Зенита»



Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» — «Арсенал»: последний шанс Слуцкого выиграть у аутсайдера

Команда Леонида Слуцкого вновь серьезно оступилась. На этот раз в рамках Кубка России, где казанцы умудрились пропустить три гола от команды ФНЛ, «Енисея». А ведь после ничьей со «Спартаком» в Москве какая-то надежда просачивалась было.

Сам Слуцкий после поражения в Красноярске вновь запел старую песню о том, что ему не хватает сыгранной команды, и свалил провал на то, что у него под рукой не команда, а «просто группа игроков».

«Мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков, которая выходит на определенных позициях. И естественно, мы просто не можем наиграть какие-то моменты, физически. Что в атаке, что в обороне, поэтому цельного игрового впечатления мы не можем показать, — отмечал главный тренер «Рубина».

Сейчас казанцы примут на своем поле главного аутсайдера РПЛ и если не смогут забрать такие важные очки и здесь, то специалисту можно будет расписываться в профнепригодности и уходить в отставку. Хотя сам он заявляет, что таких планов у него нет.

Прогноз «Реального времени»:

«Арсенал» замыкает турнирную таблицу, а за последние пять игр лишь однажды смогли заработать одно очко. Впрочем, такой же график и у «Рубина». Правда туляки только за последние три игры пропустили девять мячей, что говорит об огромных грехах в обороне, которыми казанцы просто обязаны воспользоваться.



1:0 — победа «Рубина»

