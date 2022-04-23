«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть третья: «Гастарбайтер»

Дебют Ильшата Рахимбая — официальной главной «надежды татарстанского кино»

Фото: Кадр из фильма

В честь 20-летия первого показа фильма «Күктау» «Реальное время» проводит ревизию татарстанского кинематографа, рассказывая о самых любопытных картинах, появившихся за это время. В третьей части — дебютная картина Ильшата Рахимбая 2014 года по рассказу Леонида Каганова «Гастарбайтер».

Замени меня на экзамене!

Сейчас Рахимбаю 34 года, и он занимается тем, что заканчивает фильм «Микулай» с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым в главных ролях, параллельно добирая средства на внушительный бюджет. Уроженец Балтасей, выпускник гуманитарно-педагогического университета (кафедра музыкальных инструментов и инструментальных ансамблей) и университета культуры (кафедра режиссуры телевидения), он сначала запомнился зрителя поэтическими и музыкальными клипами, а фильм снял как дипломный, учась в мастерской Алексея Барыкина. При этом у автора литературной основы, Леонида Каганова, он разрешения не спрашивал, но потом рассказывал, что писатель после просмотра фильма его «благословил». Основа кино — сложное философское размышление: а что если было бы некое существо, которое проживало бы за вас часть жизни, той, к которой не хочется иметь отношения: душевные терзания, экзамены, поход к стоматологу. Это и есть «гастарбайтеры».

Оператором здесь работает Айдар Шарипов, который после этого активно сотрудничал с казахстанским кинематографом, в картинах «Штурм», «Черный, черный человек», «Ласковое безразличие мира», а также снимая клипы для Хаски, Cream Soda, Федука, Пошлой Молли, Тимы Белорусских и Гречки.



Можно сказать, что с отъездом Шарипова из Казани город явно потерял талантливого оператора, хотя с Рахимбаем они продолжают работать — вместе снимали «Микулая».



Главную роль в картине играет актриса Камаловского театра Ляйсан Файзуллина, с которой Рахимбай снимал короткие скетчи для проекта по обучению татарскому языку «Ана теле».

Работа над «Гастарбайтером» не была похожа на масштабный проект, хотя участвовала в нем целая команда, около 60 человек. Умение привлекать людей — к этому у Рахимбая талант, при этом он сам написал сценарий, а 80 тысяч рублей бюджета заработал, сняв подряд пять свадеб, на съемки ушло две майские недели, на монтаж — еще неделя, а дальше шла доработка. После фильм показали на Международном фестивале мусульманского кино, прямо после сеанса Рахимбай сделал своей девушке предложение. «Гастарбайтер» отправился на 15 фестивалей по миру.

Поедет ли Рахимбай в Канны?

После этой картины режиссер будоражил продюсеров проектом фильма о двух братьях (один из них мулла, а другой поп — в результате получился только зачин истории под названием «Представь»), попробовал себя в мюзикле «Әпипә» со звездами татарской эстрады, делал документалку про певицу Гульзаду «Сложный узор», продвигал идею картины по рассказу «Алмачуар» Галимжана Ибрагимова (стороны не сошлись в деньгах и взглядах), а после запустил проект по пьесе Мансура Гилязова «Микулай», превратив ее в триллер. Его можно увидеть не только на съемочной площадке, но и, к примеру, на круглых столах по развитию кинематографа — вместе с главой Союза кинематографистов РТ Ильдаром Ягафаровым, директором «Татаркино» Миляушой Айтугановой и другими официальными лицами.

В отличие от многих коллег-ровесников Рахимбай из Татарстана не уезжает, с соратниками ссорится и мирится — и, даст бог, свою значимую картину он миру предъявит.



Любопытно, что на 1 апреля режиссер выдал в социальных сетях новость, что «Микулая» взяли в Канны — и даже приложил некое письмо от организаторов. Сайты радостно новость напечатали, после чего выяснилось, что это шутка. Однако характерно, что журналисты балтасинскому поверили — мол, он-то точно сможет пробиться к ковровой дорожке на Лазурном берегу! В Youtube у «Гастарбайтера», кстати, 1 миллион 374 тысячи просмотров.