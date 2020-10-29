В ноябре в широкий прокат выходит первый татарский мюзикл «Әпипә»

С 12 ноября в широкий прокат выходит первый татарский мюзикл «Әпипә». Увидеть картину можно в кинотеатрах Татарстана, Башкирии, Симферополя и Челябинской области.

Мюзикл будет идти на татарском языке с русскими субтитрами. Пока что картину будут показывать каждый день на протяжении месяца. Если фильм будет пользоваться успехов, прокат продлят, сообщили в пресс-службе «Татаркино».

Официальная премьера татарской комедии режиссера Ильшата Рахимбая состоялась в Казани 31 августа в рамках Недели татарстанского кино.

Фильм рассказывает об одноименном женском музыкальном ансамбле, который отправляется на гастроли по Татарстану. Тур насыщен самыми неожиданными событиями, один из них — героини застревают на сломанном колесе обозрения. В этот опасный момент женщины снимают «маски» и становятся ранимыми женщинами со своими проблемами.

