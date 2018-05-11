Айдельдинов Айнур Тауфикович

Общая информация

Директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»

Образование:

Этапы карьеры

1986 — 1987 — электромонтажник Казанского авиационного производственного объединения им. Горбунова.

1987 — 1989 — служба в рядах советской армии.

1994 — 1998 — директор торгового дома Высокогорского райпо РТ.

1998 — 2000 — руководитель инспекции МНС РФ по Высокогорскому району РТ.

2000 — 2002 — руководитель инспекции МНС РФ по Вахитовскому району г.Казани.

2002 — 2007 — начальник межрайонной инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по РТ.

С мая 2007 года — директор Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

С июля 2007 года — исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан».

С 2008 года — президент федерации по настольному теннису Республики Татарстан.

С февраля 2012 года — исполнительный директор и управляющий партнер RVC IVFRT Asset Management, Inc. которая управляет международным венчурным фондом созданным совместно ОАО «РВК» и НКО «ИВФ РТ». Стратегия фонда направлена на соинвестирование в перспективные международные технологические компании и присоединение к международным венчурным фондам.

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