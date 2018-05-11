Айдельдинов Айнур Тауфикович
Общая информация
Директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»
Образование:Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, специальность «Юриспруденция» (1996), Британская школа бизнеса Открытого университета, специальность «Менеджмент» (2009), Бизнес-школа Stanford Graduate School of Business (Калифорния, США) по программе The Stanford Executive Program (2011). Кандидат экономических наук
Этапы карьеры
1986 — 1987 — электромонтажник Казанского авиационного производственного объединения им. Горбунова.
1987 — 1989 — служба в рядах советской армии.
1994 — 1998 — директор торгового дома Высокогорского райпо РТ.
1998 — 2000 — руководитель инспекции МНС РФ по Высокогорскому району РТ.
2000 — 2002 — руководитель инспекции МНС РФ по Вахитовскому району г.Казани.
2002 — 2007 — начальник межрайонной инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по РТ.
С мая 2007 года — директор Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».
С июля 2007 года — исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан».
С 2008 года — президент федерации по настольному теннису Республики Татарстан.
С февраля 2012 года — исполнительный директор и управляющий партнер RVC IVFRT Asset Management, Inc. которая управляет международным венчурным фондом созданным совместно ОАО «РВК» и НКО «ИВФ РТ». Стратегия фонда направлена на соинвестирование в перспективные международные технологические компании и присоединение к международным венчурным фондам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50
- Телефон: (843) 570-40-17
- Email: reception@ivfrt.com
- Сайт: www.ivf.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018