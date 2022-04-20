«Башмачки»: главный татарский мюзикл

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома

В период пандемии театры Татарстана обратились к архивам и выложили множество постановок, ставших заметными событиями прошлых лет. В нашем новом проекте мы делаем обзор театральной летописи, рассказывая, чем был примечателен тот или иной спектакль в год премьеры и почему его надо смотреть сейчас. Сегодня говорим о мюзикле «Башмагым» («Башмачки»), впервые поставленном в 1942 году и возрожденном силами оперной студии в 2009-м.

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В основе «Башмачков» — пьеса Хабибуллы Ибрагимова, который к моменту появления музыкальной драмы работал руководителем Уфимских самодеятельных хоровых коллективов. Либретто написал Тази Гиззат, ответственный секретарь Союза писателей Татарстана и автор почти 40 пьес.

С предложением создать произведение в новом для татарского искусства жанре к нему пришел Джаудат Файзи, недавно вернувшийся из Москвы после обучения в Татарской оперной студии. В Казани он работал музыкальным редактором радиокомитета и заведующим музыкальной частью татарского театра, а жил в доме на Карла Маркса, 40. Также он и сам известен, как автор пьес. Первое образование Файзи — юридическое, он даже выполнял работу судьи, прокурора и следователя.

При этом, конечно, в первую очередь Джаудат Харисович — это автор 300 песен (самая известная — «Урман кызы»), более тридцати театральных постановок, одной оперы, трех оперетт и одного балета. А также неистовый исследователь фольклора, а его книгу «Халык җәүһәрләре», рассказывающую о популярных народных песнях, читаешь как детективный роман.

Сюжет, как водится в те годы, дореволюционный. Карим бай, нагулявшись на Нижегородской ярмарке, потерял не только свои деньги, но и вексели Зия бая. Он решает выдать кредитору дочку Сарвар, которой дарятся башмачки за 500 рублей.

Файзи убедил драматурга, что подобная постановка в тревожную эпоху просто необходима (к примеру, в столице Татарстана вовсю использовалась светомаскировка, а репетиции однажды пришлось прерывать, потому что работников отправили рыть противотанковые рвы в Кайбицкий район). В итоге впервые спектакль показали 1 марта 1942 года.

Еще один довод в пользу создания музыкального театра



В 2009-м другая оперная студии, уже при Казанской консерватории, при участии оркестра Tatarica под управлением Рината Халитова, создала новую версию «Башмачков» — к 100-летию Файзи. Помимо Казани, ее показали в Набережных Челнах, Уфе, Санкт-Петербурге.



Кто же пел на сцене консерватории в том году? Все известные ныне люди. Филюс Кагиров, будучи респектабельной эстрадной звездой, после этого еще опробовал себя и в другом театральном проекте — мюзикле «Алтын Казан». С Айгуль Хайри они участвовали в открытии чемпионата мира по водным видам спорта. Артур Исламов успел раскрутить и закрыть рок-группу Alqanat, поучиться в Мариинке и закрепиться в казанском театре оперы и балета, а также записать жене Эльзе альбом. Рузиль Гатин — успешный итальянский тенор. Илюса Хузина совмещает оперу, эстраду и коллаборации с рок-артистами.



Наверное, с тех самых пор идут разговоры, что Казани нужен отдельный музыкальный театр, учитывая, что хотя бы раз в год его «виртуальный» репертуар пополняется одним произведением, мы все ближе к реализации этого проекта.