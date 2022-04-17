Лодка «Казанка»: всесоюзный хит родом из ТАССР

Проект «Реального времени» о знаменитых «брендах» Татарстана, часть вторая

Фото: Из фондов Музея трудовой славы КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев»

В 1955 году на КАПО им. С.П. Горбунова начали производить изделие, которое вообще не имело никакого отношения к авиации, но быстро стало всесоюзной сенсацией и прославило Казань. Это была дюралюминиевая лодка «Казанка» — первая советская моторка, которая вошла в массовый выпуск и которую можно было относительно свободно купить. Название марки «Казанка» быстро стало нарицательным среди жителей прибрежных зон. Сегодня в новом проекте «Реального времени» — рассказ о легендарной лодке, которая стала хитом в советские времена и которая до сих пор «летает» по большим и малым рекам нашей необъятной родины.

Первая советская массовая моторная лодка

В советское время большая часть оборонных предприятий (авиазаводы — не исключение) обязательно должна была выпускать товары народного потребления. Поэтому не нужно удивляться тому, что на КАПО им. Горбунова стали вдруг производить лодки. Почему бы нет? Здесь работали инженеры, которые отлично могли рассчитать ее характеристики, имелись все технологии работы с металлом — бери и делай. Они и сделали.

В 1955 году на заводе сделали первую партию металлических лодок, предполагавших использование мотора. Распространялись они через торговую сеть. «Казанка» стала первой моторной лодкой в Союзе, которая вошла в массовое производство и которую можно было купить обычному человеку. До тех обычному гражданину доступны были лодки деревянные — на них и рыбачили, и переправлялись с берега на берег, и перевозили пассажиров. С появлением «Казанки» все изменилось.

Ее делали из дюралюминия (как вслед за ней и большинство других моторок в Союзе), поэтому такой тип лодок в народе ласково называли «дюральками». Этот сплав меди и алюминия с добавлением марганца использовали и продолжают использовать в авиации, его же на казанском авиазаводе выбрали и для речных судов: материал этот легкий, не ржавеет и имеет долгий срок эксплуатации.

Фото barque.ru

Первые «Казанки» были 463 см в длину, 124 см в ширину. Это были плоскодонные лодки, очень простые в конструкции и позволявшие «навешивать» разнообразное оборудование, улучшавшее ходовые свойства. Осадка у лодок была малая (что ценно), они легко выходили на глиссирование, даже при условии маломощного мотора и большой нагрузки. В первые «Казанки» помещалось 4 человека, скорость под мотором «Москва» достигала 25 км/час (но с полной нагрузкой можно было ехать только со скоростью 12 км/час).

Изделие казанских авиаконструкторов быстро полюбилось советским гражданам, и лодка начала распространяться по всему Советскому Союзу. Название «Казанка» стало нарицательным для всех «дюралек». Эта лодка стала основой для разработки всех остальных лодок, выходивших в массовое производство в Советском Союзе.

«Потому мы гусей и таскали, что нас на деревянной лодке догнать никто не мог»

Самые дешевые «Казанки» — первая модель и ее усовершенствованная сестричка «Казанка-М». У первой была невысока устойчивость. Борта лодки изгибались внутрь, и поэтому при резком повороте лодка часто переворачивалась. Поэтому к концу 1970-х использование «Казанок» первого поколения на большинстве советских водоемов было вообще запрещено. «Казанка-М» имела дополнительные герметичные були на бортах в кормовой части. Это были дополнительные блоки плавучести, которые повышали остойчивость. Внутри эти конструкции были или пустые, или заполненные полистиролом.

Потом появилась очередная модификация, «Казанка МД», в которую добавили еще и дистанционное управление подвесным мотором, а вместимость выросла до 5 человек (или 400 кг груза). Скорость она развивала до 43 км/час. А в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе, начали делать «Южанку» — это была практически та же самая модель с незначительными изменениями.

Фото barque.ru

Конечно, в 1950-е годы советские граждане в массе своей жили экономно, излишеств себе позволить не могли. Но к семидесятым благосостояние уже понемногу накапливалось, страна становилась на рельсы относительного благополучия. Поэтому количество «дюралек» на берегах наших рек росло. Самыми дешевыми моделями в 1973 году были “Южанка» и “Казанка-МД» — стоили они, соответственно, 350 и 420 рублей. Зарплата инженера в том же году составляла 170 — 180 рублей, студенческая стипендия была 40 рублей. Так что лодка была удовольствием довольно дорогим, но для жителей прибрежных населенных пунктов, которые кормились с реки, эта дороговизна была оправданной. Надо сказать, что «Казанки-МД» до сих пор в огромных количествах летают по акватории Волги, Камы, Казанки и других рек бывшего СССР, даже несмотря на то, что они не выпускаются аж с 1978 года. Долговечным оказался советский дюралюминий!

Читатель «Реального времени» Александр Артамонов вырос в Рыбной Слободе, на берегу Камы. Рыбаком был его отец, рыбачит всю жизнь и он сам. Он рассказывает нашему изданию:

— Родители подарили мне «Казанку-М» в 1973 году, когда я окончил первый курс института. Мы же на реке проводили все лето — рыбачили, отдыхать на острова ездили, да и просто катались. Отец купил лодку с рук, кажется, рублей за 200 — на новую денег точно не хватило бы. А я откладывал со стипендии, купил мотор «Ветерок». Конечно, тогда еще очень многие ходили на деревянных лодках, но и дюралек уже было полно. У нас ведь все село при лодках было, все рыбачили. Мы молодые были, катались на моей «Казанке” всей компанией постоянно. Летом ездили отдыхать — на острова. Уху варили, на гитаре играли. На водных лыжах катались, конечно — на деревянной-то не покатаешься. Бывало, и хулиганили: плывешь мимо какой-нибудь деревни, видишь стадо гусей. Ну и прихватишь одного — и давай драпать. Мы-то на моторе. А у деревенских дюралек тогда особо не было. Потому мы гусей и таскали, что на деревянной лодке нас догнать никто не мог… Ну а через три года, видно, бог наказал: мою «Казанку» вместе с «Ветерком» и у меня стащили. Так и не нашли.

Александр, кстати, и теперь рыбачит на «дюральке» — на одной из старинных модификаций «Казанки», практически на такой же, какую увели у него в молодости. И по берегу Рыбной Слободы летом можно увидеть многие десятки таких лодок. Их обвешивают разными усовершенствованиями, вплоть до того, что надстраивают на них кабины. Забавно видеть лодку полувековой давности, на которой стоит новомодный японский мотор — но это совершенно обычное сегодня явление.

Лодка «Казанка-5М». Фото Andshel / wikipedia.org

Развитие модельного ряда и гримасы дефицита

Потом были и другие модификации. «Казанка-2М» была самой большой дюралевой лодкой, выпускавшейся в СССР, она вмещала шестерых пассажиров, в длину была 4,65 метра). «Казанка-5» была рассчитана даже на морские прогулки, ее проектировали с расчетом на повышенную комфортабельность, а ее выносной транец позволял устанавливать не один, а целых два подвесных мотора.

К 1978 году «Казанок» разных модификаций выпустили больше 200 тысяч. Если первых лодок не было даже ветрового стекла, они были рассчитаны на мотор мощностью до 15 лошадиных сил, а «Казанка-2» могла уже перевозить до восьми человек, выдерживала волнение в три балла и могла ходить под мотором мощностью в 50 лошадиных сил.

С 1978 года в массовое производство запустили модель «Казанка 5М2», и продлился ее выпуск до конца 1980-х. Разрешенная мощность мотора у нее была 55 лошадиных сил, в нее помещалось 4 человека или 400 кг груза. В дальнейшем пятая серия казанских моторок развивалась — в 1989 появилась “Казанка 5М 4». Выросла ее максимально возможная скорость — по воде на ней можно было “летать” на 40 км/час. И, наконец, 5М7, которая стала своеобразной вершиной эволюции «Казанок», в этой модели выпускались три разных комплектации (“Рыбак», “Турист» и “Комфорт»), улучшились ее ходовые характеристики. Кое-кто делал на основе этой модели даже парусные суда.

«Казанку» тюнинговали как могли — гигабайты информации об этом и сейчас можно найти на просторах Сети, потому что процесс еще не закончен и вовсю продолжается.

Но как обстояли дела с советским дефицитом? Да так же, как и во всех остальных сферах. Роман Игнатьев, наш читатель, рассказывает о том, как в начале 1980-х его отец пытался купить «Казанку». Это оказалось проще, чем приобрести автомобиль, но ненамного. В свободной продаже в магазинах Казани их не было, попытка позвонить на завод тоже ничем конструктивным не закончилась. И Игнатьев-старший решил попытать счастья в райцентрах республики. Мы уже как-то рассказывали о том, что система распределения материальных благ работала в СССР довольно причудливо: например, через систему Райпотребсоюза можно было спокойно купить дефицитный телевизор или ковер где-нибудь в Лаишево, в то время как в казанских магазинах их было днем с огнем не сыскать. Так получилось и с лодкой. Мужчина приехал в отдаленную от города деревню — и обнаружил там “Казанку» в свободной продаже. Совершенно новенькую. Правда, «отрицательно оттюнингованную»: деревенские жители успели снять с нее ветровое стекло, элементы рулевого управления, весла — в общем, почти все съемные детали. Но и на том спасибо.

К сегодняшнему дню на официальном сайте «Туполева» лодки не фигурируют в списке производимой продукции. Фото: Максим Платонов

Закат звезды

В начале девяностых на КАПО, как и на других предприятиях оборонного комплекса начались проблемы, нужно было перестраивать экономику. Стало не до лодок. «Казанки» прекратили выпускать массово. В 1997 году производство возобновили, но долго не могли наладить сбыт — до 2000 года спроса особого на лодки не было. Потом начался всплеск спроса, но начали расти цены на материалы. К примеру, в 2000 году в журнале «Катера и яхты» сообщалось, сейчас КАПО планирует увеличить годовой выпуск «Казанки 5М4» до 500 лодок в год, а «Казанки 6М» — до 100 штук, а о создании специализированных дилерских и сервисных центров пока и говорить не приходится.



Потом началась экспансия китайских дешевых лодок, но до самого конца нулевых на заводе пытались вернуть былую славу одного из крупнейших производителей «дюралек». План на производство «Казанки-5М4» на 2008 год ставился 1650 штук. И производство как-то продолжалось. С 2009 года завод намеревался перейти на систему работы с официальными дилерами и дистрибьюторами.

Но к сегодняшнему дню на официальном сайте «Туполева» лодки не фигурируют в списке производимой продукции. Новую «Казанку» в магазинах купить невозможно — видимо, битва с китайскими моделями оказалась проигранной. Зато на сайтах объявлений подержанных казанских лодок множество — можно купить и старинную модель (от 20 тысяч рублей), и одну из последних (есть даже предложения ценой под миллион).