«Спартак» и «Рубин» выявят главного неудачника среди топов, а «Уфа» попадет под горячую руку ЦСКА

Прогноз 25-го тура РПЛ

Стартовавший накануне 25-й тур РПЛ продолжится сегодня двумя самыми «вкусными» матчами. «Спартак» и «Рубин» будут определять, кто провалил сезон больше других среди команд с большими амбициями, а в Сочи местный одноименный клуб протестирует нового наставника Заура Хапова. Спортивная редакция «Реального времени» традиционно дает свой прогноз на эти и другие матчи тура.

«Спартак» — «Рубин»: кто главный неудачник из топов?

Сразу два субботних матча можно смело называть центральными в 25-м туре. Да, обе команды сейчас находятся далеко не на лучших позициях, но это по-прежнему коллективы, которые, благодаря своим именам, притягивают дополнительное внимание на общей афише. Все-таки 12 чемпионских кубков на двоих.

Впрочем, если москвичи в последнее время свои дела несколько улучшили, то у казанцев плавное пикирование ко дну турнирной таблицы продолжается. Команда Паоло Ваноли уже закрепилась в середине таблицы, а в прошлом туре впервые при итальянце одержала разгромную победу (3:0 над «Арсеналом). Могли забить и больше, вот только реализацию Ваноли придется еще подтянуть. Теперь «Спартак» уже на 9-м месте с 30 очками, так что досужие разговоры о приближении ФНЛ стихли.

У казанцев плавное пикирование ко дну турнирной таблицы продолжается. Фото: spartak.com

Совсем другой фон в Казани. Здесь стыковые матчи уже дышат холодным дыханием «Рубину» в затылок. Казанцев отделяет от «Химок», занимающих 13-е место, лишь одно очко. А это уже зона стыковых матчей. А учитывая, как плохо идут дела на поле, такой сценарий вполне может замениться и на опасность упасть в зону прямого вылета в ФНЛ, то есть на 15-16-е места.

Команда Леонида Слуцкого проиграла в семи матчах из восьми последних, уступив «Краснодару», собранному из вчерашних резервистов. И это при том, что южане нанесли один удар на 84 матча и забили решающий гол. «Рубин» же свои моменты опять не реализовал.

Прогноз «Реального времени»:

Все эти расклады, несомненно, наводят на один логичный вывод: «Спартак» на домашнем поле должен без особых проблем забрать три очка. С другой стороны, рано или поздно казанцев же должно прорвать. Наверняка на этот раз «Рубин» изберет ультраоборонительную модель игры и закроется в расчете на редкие выпады и стандартные положения.



1:1 — ничья

ФК «Сочи» — «Локомотив»: взрывного эффекта нового тренера в Москве не произошло

Второй центральный матч пройдет в южной точке Премьер-лиги. Здесь сойдутся четвертая и шестая команды таблицы. Правда, после этого матча, в случае победы, «железнодорожники» могут вплотную приблизиться к «Сочи».

После спешного ретирования из России Маркуса Гисдоля, «Локомотив» по-прежнему не может нащупать свою игру, чтобы хотя бы в трех турах показывать более-менее стабильные результаты. А назначение Заура Хапова совсем не возымело эффекта встряски, которое обычно бывает после прихода нового наставника в команду. Крупное поражение от «Ростова» (1:4) показало, что до борьбы за зону еврокубков в этом году «Локомотиву» так же далеко, как и «Спартаку».

Только за последние пять игр «Локомотив» пропустил десять мячей, что говорит о серьезных проблемах с оборонительной линией. Тем более по-прежнему остается вне игры Станислав Магкеев. Не сыграют и ключевые игроки атакующей линии Антон Миранчук и Франсуа Камано.

У «Сочи» со стабильностью результата дела обстоят поинтереснее. Команда Владимира Федотова показывает содержательную игру на своем стадионе «Фишт» и как правило, набирает очки. За время выступления в Премьер-лиге южане провели 33 домашних матча, и в 28 из них набирали баллы. В 22 одерживали победу и шесть раз разменивали очки. На этот раз есть все предпосылки, что «Сочи» вновь заберет хотя бы одно очко.

Прогноз «Реального времени»:

Против такой внушающей статистики домашних поединков не в пользу «Локомотива» играет его собственная статистика выездных матчей. У «железнодорожников» всего 15 очков на чужих полях с начала сезона. Так что сами цифры намекают, что фаворитами в этом противостоянии будут хозяева поля. Однако на второе подряд гостевое поражение все же ставить не будем. Поставим на ничью.



2:1 — победа «Сочи»

«Крылья Советов» — ФК «Краснодар»: впервые самарцы — фавориты

Даже в первом круге чемпионата, когда «Краснодар» обладал одним из мощнейших составов в РПЛ, мы не позволяли себе с уверенностью утверждать, что фаворитами являются именно «быки». Самарцы в нынешнем сезоне — крепкий орешек, способный сыграть уверенно как от обороны, так и первым номером.

Ну а теперь, на своем поле и в матче с обескровленным «Краснодаром» команда Игоря Осинькина будет поджимать сама и искать счастья в атаке. Тем более что с атакующим потенциалом у «Краснодара» есть серьезные проблемы, что показала последняя игра в Казани. Лишь единственный опасный момент и рикошет позволил южанам их победный гол. В остальном же «быки» действовали очень предсказуемо и ни о какой былой агрессии в атаке речи не идет. Плюс в Самаре не смогут сыграть Газинский и Черников в центре поля, под вопросом появление на поле и Сперцяна.

С атакующим потенциалом у «Краснодара» есть серьезные проблемы. Фото: fckrasnodar.ru

Впрочем, у «крылышек» тоже достаточно проблем с составом на предстоящий поединок. Игру точно пропустят четыре футболиста. Из-за дисквалификации не сыграет Дмитрий Цыпченко. А от травм продолжают восстанавливаться Дмитрий Канунников и Матео Барач. Также не сыграет полузащитник Дмитрий Иванисеня.

Прогноз «Реального времени»:



Потери самарцев в целом уравнивают шансы команд на предстоящий матч. Однако «Крылья Советов» играют дома и наверняка изучили ошибки казанцев в прошлом туре и не допустят их в своем матче. Вряд ли «быкам» повезет также, и они смогут забить после единственного созданного опасного момента.



2:0 — победа «Крыльев Советов»

ФК «Уфа» — ЦСКА: уфимцы попадут под горячую руку

«Так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего. <…> При этом у нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», — подводил итог матча команды из столицы Башкирии с «Сочи» (1:2) генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Уфа» плотно обосновалась на дне турнирной таблицы, а от прошлогоднего блеска команды, который привнес Алексей Стукалов, в нынешнем сезоне ничего не осталось. И еще большой вопрос, что было бы с этой командой, не будь в ее составе Гамида Агаларова, который творит чудеса на полях — у него уже 16 голов за неполный сезон. Благодаря лучшему бомбардиру сезона, «Уфа» все еще сохраняет вполне осязаемые шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. До спасительного 12-го места не так уж много — всего четыре очка, которые за оставшиеся пять туров можно наверстать.

Правда, в ближайшем туре начать операцию по спасению будет крайне трудно. В столицу Башкирии пожалует лучшая команда весенней части чемпионата — ЦСКА, которая еще и получила унизительную осечку с другим аутсайдером в прошлом туре (2:4 от «Химок»). А до того подопечные Алексея Березуцкого потеряли очки с «Уралом» (2:2).

Прогноз «Реального времени»:

Думается, что акция по раздаче очков командам из нижней части таблицы на этих выходных должна закончиться. Если потери очков «армейцами» в играх с «Уралом» и «Химками» можно объяснить некоторым кризисом после игр сборных, то теперь легионеры должны уже прийти в себя. Скорее всего нас ждет победа ЦСКА, но легко «армейцам» точно не будет. Уфимцы осядут в обороне.



0:1 — победа ЦСКА