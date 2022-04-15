Почему пустуют лакомые места для заведений общепита в центре Казани?

Стоит ли ждать серьезных перемен на рынке ресторанов и кафе из-за западных санкций?

Фото: Радиф Кашапов (Значительная часть помещений на Университетской ждут арендодателей)

Сфера общественного питания только недавно пережила испытание пандемией, как на нее обрушился новый удар в виде западных санкций. Жители Казани с тревогой наблюдают за полюбившимися заведениями, боясь их закрытия, тем более что некоторые популярные в прошлом точки общепита уже исчезли. Их место так никто и не занял. Насколько опасен новый кризис для столовых, кафе и ресторанов? Подробности — в материале «Реального времени».

Кафе в центре города закрываются

Совсем недавно на улице Баумана закрылась точка из сети «Столовая №1». 4 марта на одном из сайтов появилось объявление о сдаче в аренду помещения, где ранее располагалось заведение. Столовая занимала площадь 500 квадратных метров. Сейчас арендодатель выставил его как помещение свободного назначения и требует ежемесячный платеж 1,2 миллиона рублей в месяц. Возможно, в нынешних реалиях такая сумма оказалась для владельцев бизнеса неподъемной. «Реальное время» обратилось за комментарием к сети столовых, однако на момент выхода материала ответ мы не получили.

Еще одно заведение на Баумана — пиццерия Detroit — закрыто с середины января. В социальных сетях кафе 17 января появился пост, в котором сообщается, что заведение закрывается на реконструкцию, однако никаких сроков ее завершения указано не было. Пост так и остается последним, а телефон пиццерии недоступен. В комментариях посетители предполагают, что заведение больше не откроется.

Совсем недавно на улице Баумана закрылась точка из сети «Столовая №1». Фото: Максим Платонов

В здании на улице Университетской, 7, совсем недалеко от Баумана закрылось сразу несколько заведений общепита. Еще летом 2021 года пропала точка кафе быстрого питания «Парк Кур». В окнах — внушительные объявления о сдаче в аренду. По телефону корреспонденту «Реального времени» сообщили, что заведения не пережили пандемию.



Что бросается в глаза казанцам и многочисленным гостям татарстанской столицы, так это то, что на местах прежних заведений не открывается ничего нового. И это в одном из самых туристических районов, где проходимость низкой точно не назовешь. Возможно, все дело в сложной экономической ситуации и открывать новые точки рестораторы не спешат именно из-за нее?

«Заведения могут закрываться независимо от каких-либо политических или экономических причин»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова в разговоре с «Реальным временем» отметила, что паниковать из-за закрывающихся заведений не стоит, ведь это необязательно связано с политической или экономической ситуацией.

— Закрытия сами по себе не несут угрозы. В спокойные времена так же закрываются одни и открываются другие. Заведения могут закрываться независимо от каких-либо политических или экономических причин. Это больше связано не с конкретной ситуацией на рынке, а с тем, что у кого-то возможно не докручена концепция, где-то не оправдались ожидания собственников. Другой вопрос, что сейчас большому количеству предприятий тяжело, и те, кто готов бороться, готов находить новые решения, останутся на рынке. Для тех, кто считает, что «игра не стоит свеч», что «все пропало», уйдут с рынка, пытаясь до последнего продать свой бизнес.

По мнению Галины Шарафутдиновой те рестораторы, кому удалось пережить период пандемии, приобрели большой кризисный опыт. Управление бизнесом в сложных условиях кардинально отличается от работы в спокойные периоды.

— Те, кто были сильными, стали еще сильнее. Те, кто были слабыми, но не сдавались, укрепились в своих возможностях. Я понимаю, что не все могут выдержать, на протяжении вот уже третьего года, такие нападки судьбы. Здесь, конечно, включается человеческий фактор, умение каждого предпринимателя работать с вызовами извне. Но хочу передать слова рестораторов о том, что пандемия их многому научила в плане правильного подхода к своему бизнесу, правильного позиционирования на рынке, грамотного управления персоналом и гостевым потоком. Сейчас нельзя жить одним днем, необходимо иметь «финансовую подушку», потому что, когда началась пандемия, выяснилось, что запасов-то и нет.



Все деньги реинвестировали в развитие бизнеса, в открытие новых проектов. Уже забыли, что такое создавать резервные фонды. Все работало, ну и хорошо. Но пришло время и осознание, что необходимо аккумулировать средства для того, чтобы не зависеть от эпидемий, санкций, капризов природы и оставаться всегда на плаву, если уж решили развиваться на рынке общественного питания.

По мнению Галины Шарафутдиновой те рестораторы, кому удалось пережить период пандемии, приобрели большой кризисный опыт. Фото: Олег Тихонов

Основная сложность — это дорожающее сырье

Санкционный кризис и трудности пандемии сильно отличаются. Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана подчеркивает, что на сегодня основная сложность — это дорожающее сырье. При этом сильно поднимать цены рестораторы не могут, ведь покупательная способность посетителей не растет.

— В момент пандемии было падение посещаемости, и рестораторы теряли на отсутствии выручки. Сейчас гости есть, но кафе, бары, рестораны опять теряют прибыль, так как сырье получают на 30—50% дороже, а цены массово не поднимают. Сегодня задача каждого ресторана — работа с себестоимостью блюда. Это — формирование нового меню с учетом использования локальных продуктов, либо пересмотр ценообразования в сторону увеличения. Если ничего не менять, то предприятие уйдет в большой минус.

Галина Шарафутдинова уверена, что кризис — испытание не только для владельцев заведений общепита, но и для шеф-поваров. Их задача — заместить ушедшие с рынка санкционные продукты без потери качества блюд и избежать при этом их удорожания.

— Для шеф-поваров это такой же новый вызов. Даже в пандемию у них не стояла такая задача, как сейчас. Открылось большое поле для творчества — шеф-повара создают меню на базе локального продукта, чтобы не зависеть от импорта. Оно должно быть понятным гостям, доступным и конечно же гастрономическим. При этом, чтоб ресторан не потерял маржинальность. Концептуальные рестораны, которые работали на импорте морепродуктов, сейчас, думаю, могут испытывать сложности в плане поставок и цен. Товар пока еще поступает, какой-то уже правда вымывается, но уверена, что руководство и шеф-повара найдут возможность сделать новые качественные предложения, не теряя концепции.

Галина Шарафутдинова уверена, что кризис — испытание не только для владельцев заведений общепита, но и для шеф-поваров. Фото: Олег Тихонов

Рестораторы просят оставить фермерскую продукцию Татарстана в регионе

Шарафутдинова обращает внимание на необходимость комплекса мер поддержки для сферы общественного питания.

— Большое количество мер поддержки разрабатывается. Мы, как пострадавшая отрасль, терпеливо ждем снижения ставок по региональным налогам, по примеру соседних регионов. К сожалению, мы не вошли в программу снижения эквайринга до 1%, она стартует с 18 апреля. Мы готовим обращение, чтобы в перечень добавили предприятия общественного питания, учитывая, что включены предприятия, оказывающие услуги в туризме в том числе. Нам это важно, потому что почти 90% всех платежей сегодня проходит через банковские терминалы.



Мы обратились с просьбой к президенту Татарстана, чтобы местная фермерская продукция не уходила из региона в Москву, Санкт-Петербург и др., как это есть сегодня, а в первую очередь покрывала потребность местных игроков, ведь и меры поддержки для сельхозпроизводителей идут из местного бюджета. Мы создали «продуктовый десант» и выезжаем в муниципальные районы в поисках лучшего предложения по локальным продуктам. Сегодня развитие фермерства произойдет не только благодаря мерам поддержки, но и благодаря предприятиям общественного питания, которые открыты для сотрудничества.

Шарафутдинова подчеркивает связь между сферой общественного питания и туристической отраслью. На предстоящий летний туристический сезон рестораторы Татарстана возлагают большие надежды.

— Мы очень верим в летний туристический сезон, и надеемся на пополнение оборотных средств и сохранение финансовой стабильности. Если Республика направит все усилия на развитие туризма, то выиграют все. Не только туроператоры и средства размещения, но и предприятия общественного питания, потому что в составе расходов туристов до 50% — расходы на питание.

Вместе с тем туристы, которые хотели бы отведать блюда татарской кухни, могут столкнуться с трудностями в ее поисках. «Реальное время» ранее рассказывало о том, что в последнее время в Казани появилась тенденция закрытия заведений, где подают национальную кухню. Совсем недавно часть первого этажа известного «Дома чая» была отдана под кафе с шаурмой, поменял концепцию «Катык» и закрылась части сети «Биляр».