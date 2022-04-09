«Краснодар» показал «Рубину», как выигрывать после потерь легионеров

Мастер-класс от Александра Сторожука для Слуцкого

Две самые пострадавшие от санкций команды сошлись сегодня на поле «Ак Барс Арены». И «Рубин», и «Краснодар» потеряли с десяток игроков на каждого, но выступают весной абсолютно по-разному. Вот и на этот раз команда Александра Сторожука на личном примере показала Леониду Слуцкому, как можно зарабатывать очки в новых стесненных условиях, а не жаловаться на выстраивание команды «с нуля». Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча «Рубин» — «Краснодар».

«Рубин» и «Краснодар» в равных условиях, но…

До начала сегодняшнего матча Леонид Слуцкий проиграл двенадцать игр у руля «Рубина» в текущем сезоне, что уже является личным антирекордом в карьере специалиста. Сегодня уступил уже в тринадцатой, и это еще не предел — впереди у казанцев остается пятиматчевый финальный отрезок сезона. Однако в руководстве клуба по-прежнему заявляют о полном доверии специалисту и демонстративно продлевают с ним и без того долгосрочный контракт.

Поражение от «Химок» в прошлом туре оголило проблемы «Рубина» окончательно и показало, что оборона команды работает плохо. Немногим лучше получается и у атакующей линии. Сам Слуцкий неустанно повторяет, что дело в перестройке и что ему приходится «по сути выстраивать команду заново». Однако сегодняшний соперник «Рубина» как никто другой знает, что значит резко потерять всех лидеров, и при этом продолжает удачно действовать в чемпионате, выиграв уже в трех из пяти весенних игр в РПЛ.

От «быков» ушли все системообразующие латиноамериканцы, однако команда быстро перестроилась под руководством Александра Сторожука и выдала футбол ничем не хуже того, что показывали иностранцы при немецком наставнике Даниэле Фарке. Так что причины неудач, названные наставником «Рубина», несколько девальвировались.

Впрочем, сегодня мы увидели одинаково осторожные и не слишком рассчитывающие на победу команды. Казалось, что оба клуба изначально были согласны на разделение очков, чтобы сохранить свои позиции в таблице. «Краснодар» все же оказался удачливее и вырвал победу в концовке встречи. Везет тому, кто везет. Именно Сторожук инициировал замену, выпустив Волкова, а тот забил судьбоносный мяч. Со Слуцким таких везений отчего-то не происходит.

…решения Сторожука работают, а Слуцкого — нет

На некоторые хитрости пошел Леонид Слуцкий перед стартом матча. Вернувшийся Александр Ломовицкий неожиданно стал действовать справа в атаке. А отбывший дисквалификацию Виталий Лисакович сегодня вышел с капитанской повязкой. Надо ли упоминать, что до сегодняшнего матча на счету белорусского нападающего было всего три игры в футболке «Рубина»? Это решение лучше всего характеризует кадровый голод «Рубина» этой весной.

И еще лучше показывает растерянность наставника казанцев, который меняет капитанов от игры к игре, что точно благоприятно на команде не сказывается. Когда тренер показывает доверие сначала к одному футболисту (ранее повязку получал Самошников), а потом — к другому, то это подрывает настрой и у самого футболиста, лишенного повязки, и у остальной команды.

Что интересно, именно эта связка футболистов по первому тайму выглядела самой опасной на две команды. Ломовицкий неплохо раздавал разрезающие передачи на ход, а Лисакович оказывался адресатом, работая на острие. Как минимум два сверхопасных момента удалось создать этим двум «Л», однако спасала либо штанга, либо вратарь.

фото: rubin-kazan.ru

Во втором тайме в подмогу к Лисаковичу вышел Герман Онугха, заменив Солтмурада Бакаева. И поначалу, казалось, обострил игру. Даже гол забил после прострела Лисаковича, правда, из положения «вне игры». А потом Герман сбился на нарушения в атаке и холостую борьбу в чужой штрафной.

Зато у «Краснодара», ничего так и не создавшего за 85 минут игры, все прошло гладко после замены Ираклия Манелова на дебютанта Сергея Волкова. Именно 19-летний нападающий забил единственный и решающий гол после прохода по правому флангу и удара в дальний угол, который отрикошетил от Тальби в ворота.

Можно много рассуждать о мистике или тренерском чутье. Но замены Александра Сторожука сработали как часы. А вот у Леонида Слуцкого из трех произведенных замен ни одна не выстрелила. И так из матча в матч. Из девяти игр казанцы проиграли восемь. Из 27 возможных очков заработали только 3.

«Наверно, сегодня мы не можем показывать какую-то цельную игру со стабильным качеством и изобилием моментов. Но в целом, я считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись. До пропущенного мяча я не помню ни одного момента, который был бы у «Краснодара». У нас же и в первом тайме, и во втором возникали какие-то моменты, подходы — немного не хватало на добивании, точности», — утверждал после матча Слуцкий.

— Эти мячи, которые мы пропускаем то с «Химками» в компенсированное время, то сегодня с какого-то дикого рикошета. Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу. И чем дольше идет игра, чем выше фаза утомления, тем какие-то болевые точки более остро всплывают.

Никаких вопросов к судейству

Так уж получилось, что при нынешнем наставнике «Рубина» журналистам волей-неволей приходится внимательно следить за работой судей на играх. Давний конфликт Слуцкого с судьями уже стоил казанской команде нескольких важнейших очков. Однако по сегодняшнему матчу не может быть никаких нареканий ни к боковым арбитрам, ни к главному Москалеву.

фото: rubin-kazan.ru

Сначала он без колебаний не назначил пенальти, когда Джонатан Окоронкво врывался в штрафную площадку «Рубина» и падал в борьбе с защитником. Однако рефери тут же показал нигерийцу — поднимайся. А в эпизоде с отмененным голом Германа Онугхи офсайд был настолько очевидным, что видеопросмотр VAR длился не больше минуты. Поражение «Рубина» уже в тринадцатом матче сезона точно нельзя записывать на счет судей этой игры.

Эрик Добролюбов