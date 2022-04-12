В Казани проходит чемпионат России «в новых реалиях»

Когда спорт — это и есть элемент политики

Центр гимнастики принимает третий в истории проведения в Казани чемпионат России по спортивной гимнастике. Никогда до этого он не был столь представительным, но уже стал самым успешным для татарстанских гимнастов. Подробности — в статье «Реального времени».

Что ни старт, то медаль

Татарстан уже по итогам женской части чемпионата России порадовал своих болельщиков двумя наградами. Мария Минаева из Зеленодольска в личном многоборье стала второй, поднявшись на пьедестал почета между двумя олимпийскими чемпионками: Викторией Листуновой из Москвы, выигравшей золото, и Владиславой Уразовой из Ростовской области, финишировавшей третьей.

А вот в командном первенстве Минаева стала чемпионкой вместе с Дианой Аванесян из Йошкар-Олы, Анастасией Артамоновой из Самары, Аленой Глотовой из Ульяновска, Еленой Герасимовой, Юлией Николаевой из Чебоксар.

Итак, для Татарстана два прошедших старта в командном и личном многоборье среди женщин принесли две награды. В выходные были разыграны награды в личных упражнениях.

Мария Минаева из Зеленодольска в личном многоборье стала второй

Снаряды из Германии и Ауди из России

Второй финишировала Москва с Листуновой, членом сборной России Ульяной Перебиносовой и еще четырьмя гимнастками, одна из которых радует именем Нелли и удивляет фамилией Ауди. Имя — как у олимпийской чемпионки Нелли Ким, этнической кореянки из Таджикистана. А вот фамилия напоминает о немецком автомобиле, но зная имя отца — Нассим Мохаммад Ауди, понимаешь, что это нечто восточное. И в гимнастике Москвы это сейчас вполне привычно: ее представляют Рухшона Азамова и Майя Рембо, Махаммадумар Мамадалиев и Мухаммаджон Якубов.

Впрочем, на казанском чемпионате не только москвичка Ауди напомнила о Германии. Чемпионат России проводится на новом спортинвентаре, закупленном в Германии на сумму порядка 20 миллионов рублей и пригнанном по дорогам, собственно, Германии, затем Польши. Уникальность этого события сразу в трех моментах. Во-первых, закупиться успели по старым ценам, а снаряды идентичны тем, на которых соревнуются на Олимпиадах, чемпионатах мира. Подобное оборудование приобретали порядка десяти лет назад к стартам Универсиады, и оно до сих пор верой и правдой служит Центру гимнастики. Во-вторых, когда уже оборудование ехало в сторону России, накладывались санкции, делая невозможным подобные приобретения в ближайшем будущем. В-третьих, дальнобойщики успели проскочить все границы, не встряв в пробку, подобную той, что растянулась на границе Литвы и Калининградской области и на пике составляла 11 километров.

Кстати, оперативные действия контрагентов российского чемпионата следовало бы взять на заметку Центробанку России, который, наоборот, стремился вывезти золотовалютное достояние за границы страны. Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что монтаж гимнастических снарядов начался первого апреля. Вот такие «розыгрыши» мы приветствуем.

Чемпионат России проводится на новом спортивентаре, закупленном в Германии на сумму порядка 20 миллионов рублей

Когда гимнастов судят на чемпионате страны, сами гимнасты тоже судятся



Уже на самом чемпионате страны его участники вступили в судебные тяжбы. Пять человек, представляющих Федерацию гимнастики, подали апелляцию на решение, принятое исполнительным комитетом Европейской федерации гимнастики, лишавшее права спортсменов, официальных лиц и судей от Федерации гимнастики России участвовать в любых европейских спортивных мероприятиях до дальнейшего уведомления. В числе истцов — гимнасты Ангелина Мельникова и Никита Нагорный, директор СШОР им. Толкачева Виталий Иванчук и две звезды прыжков на батуте Михаил Заломин и Ирина Караваева. Батут также одна из составляющих Федерации спортивной гимнастики. Россияне требуют аннулирования решения исполкома и выхода постановления CAS о возвращении россиян на международную арену.

Самый неизвестный в числе истцов — Виталий Иванчук, но это только на первый взгляд, поскольку он возглавляет знаменитую владимирскую школу спортивной гимнастики, откуда вышли олимпийские чемпионы Николай Андриянов, Юрий Королев, кстати, и поныне работающий тренером в родной спортшколе. Ну а Мельникову и Нагорного нет смысла представлять современным любителям спорта, это новоиспеченные олимпийские чемпионы. Правда, Ангелины в Казани нет, как и ее подруги по сборной Лилии Ахаимовой, зато в строю Виктория Листунова и Владислава Уразова. Нагорный в Казань приедет на свой чемпионат, стартующий 13 апреля, как Давид Белявский, Артур Далалоян. Не будет только травмированного ветерана Дениса Аблязина. Автор репортажа как сейчас помнит ситуацию, когда 9 лет назад на Универсиаде Аблязин настаивал на том, что «я не Давид, я не Давид!», на просьбу одной столичной журналистки прокомментировать выступления Белявского на помосте, а затем рассказал любопытную историю, как его в Деревне Универсиады перепутали с волонтером и заставляли выйти на уборку территории.

Собирается стартовать в Казани и Иван Куляк, один из первых спортсменов, подвергшихся обструкции на международном уровне за то, что поднимался на награждение на пьедестал почета с буквой «Z» на груди. Это был этап Кубка мира в Катаре, возможно, последний на данное время международный старт россиян.

Общую ситуацию в мире прокомментировал Марат Бариев, обозначивший то, что этот чемпионат проходит в новых реалиях

Интерес к гимнастике растет

Общую ситуацию в мире прокомментировал президент Федерации спортивной гимнастики Татарстана Марат Бариев, обозначивший то, что «этот чемпионат проходит в новых реалиях, как для нас, организаторов, так и для спортсменов и ведущих тренеров. Здесь будут решаться вопросы дальнейшего развития нашего вида спорта».

Впрочем, пока нас не пускают на международные старты, из-за чего в международную судебную инстанцию по спортивным вопросам CAS обратились также биатлонисты, гребцы, регбисты и фигуристы, можно подумать об организации собственных соревнований. Об этом рассказал Марат Бариев: «Думали о будущем, обратиться в международную федерацию о статусном международном турнире. Интерес к российской гимнастике большой, он вырос после Олимпиады в Токио. Показательно было в Египте, где мы были пару месяцев назад в командировке с главным судьей нынешнего чемпионата Любовью Ботовой, там просят Татарстан помочь с подготовкой тренеров и спортсменов».

Египет — это хорошо, но надо подумать о других сборных, где есть сильные гимнасты. Одна из них КНДР, где международная практика пока приостановлена. Сборная этой страны в полном составе не участвовала в Играх в Токио, сославшись на коронавирус, но МОК отстранил спортсменов до конца 2022 года. Тем самым МОК толкает отверженных быть вместе. Плюс Армения (Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян, Артур Товмасян), Бразилия (Ребекка Андраде, Артур Мариано, Артур Занетти) Венгрия (Ченги Бацкай, Жофия Ковач), Казахстан (Милад Карими, Нариман Курбанов), Турция (Ферхат Арикал, Ахмет Ондер, Ибрагим Чолак). Само собой, Китай, Сербия, а если бы еще Оксана Чусовитина приехала, это могло бы произвести настоящий фурор. И в целом уровень соревнований не уступал бы какому-нибудь этапу Кубка мира.

Тут могло бы помочь и предложение, которое автор высказывал в одной из своих недавних статей: вытаскивать из закромов недавнего прошлого прецеденты, которые можно использовать сейчас в свою пользу. Поскольку зачастую именно наши нынешние политические противники в недалеком прошлом действовали вопреки международным договоренностям. К примеру, пятьдесят лет назад Южная Африка была отстранена от мирового спортивного сообщества за политику апартеида. Напомним названия футбольных команд того времени: Durban City All Blacks («Только черные из Дурбан Сити»), Zulu Royals/AmaZulu («Королевичи из племени зулусов»), Witbank Black Aces («Витбанк черные тузы»). И этого запрета придерживались все, за исключением англичан и западных немцев, которые сейчас строят из себя ревнителей чистоты олимпийского духа.

Джаудат Абдуллин, фото minsport.tatarstan.ru