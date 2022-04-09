Клинтон: «Мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину и Путину»

Бывший президент США (1993—2001 гг.) Билл Клинтон в статье The Atlantic под названием «Я пытался поставить Россию на другой путь» рассказал, как предлагал российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО, и признал, что альянс расширялся на восток, несмотря на возражения РФ. «Реальное время» приводит главное из публикации.

«Обозреватель The New York Times говорил, что Россия из-за расширения НАТО будет чувствовать себя униженной»

— В последнее время расширение НАТО критиковали в некоторых кругах за то, что оно спровоцировало Россию и в итоге заложило основу для вторжения Владимира Путина на Украину. Решение о расширении было последовательным, я по-прежнему считаю, что оно было верным, — заявил Клинтон (цитата по ТАСС).

Фото: flickr.com

Экс-президент США рассказал, как предлагал расширение Североатлантического альянса, но другие придерживались иного мнения.

— Легендарный дипломат Джордж Кеннан, известный тем, что предложил политику сдерживания во время холодной войны, настаивал на том, что с падением Берлинской стены и прекращением действия Варшавского договора НАТО изжила себя. Обозреватель The New York Times Том Фридман говорил, что Россия из-за расширения НАТО будет чувствовать себя униженной и загнанной в угол, а когда она оправится от экономической слабости последних лет правления коммунистов, мы увидим ужасный ответ. Авторитетный специалист по России Майк Мандельбаум также считал это ошибкой, подчерчивая, что это не будет содействовать распространению демократии или капитализма, — заметил он.

«Я понимал, что возможно возобновление конфликта»

Билл Клинтон признался — он понимал, что расширение на восток приведет к возобновлению конфликта.

— Но, по моему мнению, произойдет ли оно, зависело в меньшей степени от НАТО и в большей от того, останется ли Россия демократической страной и что она будет считать величием в XXI веке, — отметил экс-президент США.

Также он заявил, что предлагал России вступить в НАТО, но не рассказал о реакции руководства страны на это.

— На протяжении всего этого мы оставляли дверь открытой для возможного членства России в НАТО в будущем, я ясно дал это понять Ельцину, а позднее подтвердил его преемнику Владимиру Путину, — сообщил Клинтон.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу признания ЛНР И ДНР рассказал, что спрашивал Клинтона о возможности РФ вступить в НАТО и о том, как Америка отнесется к этому.

— Реакция на мой вопрос была весьма сдержанной, — отметил Путин.

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