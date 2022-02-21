Путин рассказал о реакции Клинтона на возможность вступления России в НАТО в 2000 году
Президент России Владимир Путин спрашивал американского коллегу Билла Клинтона в 2000 году о том, как США отнесутся к принятию РФ в НАТО. Его реакция на это была сдержанной, рассказал глава государства в ходе своего обращения к зрителям.
Путин выразил мнение, что НАТО не нужна такая большая страна, как Россия.
Главное из обращения Путина к россиянам — в материале «Реального времени».
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