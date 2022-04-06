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«Цвети, земля моя!»: в Казани прошел благотворительный концерт в помощь ДНР и ЛНР

20:44, 06.04.2022
«Цвети, земля моя!»: в Казани прошел благотворительный концерт в помощь ДНР и ЛНР

Сегодня в ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел благотворительный концерт «Цвети, земля моя!» с участием оркестра центра современной музыки С.Губайдулиной под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой и государственного камерного хора РТ под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой. Все вырученные средства будут направлены в помощь ДНР и ЛНР.

Видео: Камиль Исмаилов
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