«Цвети, земля моя!»: в Казани прошел благотворительный концерт в помощь ДНР и ЛНР
Сегодня в ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел благотворительный концерт «Цвети, земля моя!» с участием оркестра центра современной музыки С.Губайдулиной под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой и государственного камерного хора РТ под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой. Все вырученные средства будут направлены в помощь ДНР и ЛНР.
Видео: Камиль ИсмаиловОбществоКультура Татарстан
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