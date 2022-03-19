В Казани состоится заседание рабочей группы Госдумы по теме обращения с животными

В Казани в мае состоится ближайшее заседание рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию законодательства в области обращения с животными. Об этом заявили на круглом столе «В ответе за тех, кого приручили» в московском центре «Сколково».

Модератором круглого стола стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Также в мероприятии принимал участие заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Он рассказал об опыте Казани по обращению с бездомными животными. В первую очередь важно организовать их учет. Для этого в столице Татарстана в прошлом году проводилась «собачья перепись».

Фото: kzn.ru

Гиниятуллин заявил о необходимости регистрировать домашних животных, ввести ответственность владельцев за своих питомцев. Проект закона о штрафах за выброшенное животное уже готов, однако без идентификации этого животного, без привязки его к конкретному человеку штрафы работать не будут, приводятся его слова на сайте мэрии города.

В феврале в Госдуме РФ отклонили законопроект татарстанских депутатов, выступивших с инициативой об обязательной регистрации домашних животных. Предполагалось, что обязательная регистрация кошек и собак позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. В прошлом месяце Гиниятуллин выступал в Госдуме с предложениями по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.



Татьяна Леухина