Очередное поражение Слуцкого. На этот раз главным аутсайдерам чемпионата

Казанцы продолжают московское дело двухнедельной давности

Состав «Рубина» продолжает поступательно редеть из тура в тур РПЛ и Леониду Слуцкому приходится, по сути, собирать на каждый новый матч новую команду. Надежду перед игрой с «Химками» внушал разве что тот факт, что это главный аутсайдер чемпионата. Однако и в этом поединке казанцы не сумели переломить игру и потеряли такие важные очки в борьбе за выживание. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги поединка «Рубина» с «Химками» и рассуждает, почему у Слуцкого не выходит быть антикризисным менеджером, а также что происходит с обороной казанцев.

Слуцкий лишился очередных футболистов и не нашел антикризисного плана

В прошедшие 2 недели вокруг «Рубина» возникли два вопроса: в каком виде команда останется к игре с «Химками», ведь иностранцы разъехались в сборные, и было очевидно, что вернутся не все. Второй вопрос заключался в том, кто будет возглавлять эту команду «последних героев». Ведь наставник «Рубина» уже грозился перед РФС, что в случае его дисквалификации за острую критику арбитров, уедет в Волгоград тренировать детей.

С дисквалификацией Леониду Слуцкому, что называется, подфартило, так что подготовку к матчу с аутсайдерами продолжил прежний наставник. Более того, Слуцкий получил символическую поддержку от руководства клуба — ему предложили «пожизненный» контракт.

Впрочем, учитывая, что в декабре 2019 года он и так уже получил 5 лет контракта (что большая редкость в российском футболе), а результаты в последнее время, мягко говоря, не радуют, такой «ход конем» выглядит скорее как антикризисная PR-акция, чтобы внести в повестку немного позитива. Очевидно, что руководство «Рубина» старается поддерживать боевой дух в команде и показывать свое доверие на фоне уходящих один за другим ключевых игроков.

фото: rubin-kazan.ru

А вот с игроками действительно случилось то, чего опасались. Сильвие Бегич приостановил свой контракт, а Хвича Кварацхелия остался в Грузии и перешел в «Динамо» из Батуми. Как оказалось, это даже не приостановка контракта, а разрыв действующего и подписание нового с другой командой. Таким образом, «Рубин» потерял свой самый дорогостоящий актив, на который летом мог бы найтись покупатель. Почему Рустем Сайманов решил не сохранять за казанским клубом права — большой вопрос. Но менеджерской победой этот ход точно назвать нельзя.

«По существу, у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми. Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние. Чтобы они поняли до конца тактические требования и все остальное. Потому что не все играют в основных позициях, в каких-то амплуа у нас жесткий дефицит людей», — говорил перед матчем Слуцкий.

На поле сегодня новая команда местами выглядела неплохо. Видно, что футболисты старались выжать все, на что способны. Но опыт побил желание. «Химки» дожали «Рубин» за счет глупых ошибок в обороне и игрового опыта возрастных футболистов.

Казанцам категорически не хватает опыта и сыгранности футболистов. А это уже вопросы к Слуцкому. Без мастеровитых футболистов весь его творческий потенциал куда-то делся. Сейчас казанскому клубу нужен антикризисный менеджер, который сумеет сколотить команду из средних (по меркам РПЛ) футболистов. Слуцкий же действовать в таких кризисных обстоятельствах не готов. Сегодня мы вновь в этом убедились.

Московское дело продолжено: оборонительная линия вновь как «решето»

По итогу в составе «Рубина» оказался всего один иностранец — Монтассар Тальби, который и за сборную Туниса удачно отыграл (его команда вышла на чемпионат мира) и в Казань вернулся, чтобы сразу выйти в бой. Компанию по оборонительной линии ему составили Зотов, Тесленко и Самошников, вновь вышедший с капитанской повязкой.

Интересно, что в отсутствие Хакшабановича и Кварацхелии, теперь стандартные положения исполняет Георгий Зотов. А высокий и мощный Егор Тесленко приходит в чужую штрафную площадку в расчете на превосходство на втором этаже. Так и вышло, что основной атакующей мощью, в отсутствие дисквалифицированного Лисаковича, у казанцев стали защитники. Более того, у казанцев нет номинальных «десяток». В общем, Слуцкий окончательно отказался от атакующей модели игры и сложно его в этом обвинять — креативщиков и исполнителей хорошего уровня в составе практически не осталось.

Благо во втором тайме команды разыгрались, Онугха даже умудрился аккуратно положить мяч в дальний угол ворот и открыть счет.

Фото: rubin-kazan.ru

Вот только вскоре оборона казанцев допустила серию ошибок и пропустила сразу два мяча за 2 минуты. Сначала оборона провалила второй этаж перед своими воротами (вопросы к Самошникову и Тальби).

Потом Кухарчук получил разрезающий пас и совершенно свободно «протыкал» мяч в ворота Юрия Дюпина. Здесь уже вопросы добавились и к Егору Тесленко, пятившемуся до самой передачи.

Ну а в победном голе Захара Волкова на 90-й минуте вообще нечего разбирать — вся оборона просто встала и смотрела, как защитник «Химок» переправляет мяч головой в ворота «Рубина».

Во всех трех пропущенных мячах оборонительная линия «Рубина» просто провалилась, продолжив дело, начатое еще в 2 недели назад в Москве в матче с ЦСКА, когда казанцы пропустили шесть.

Вновь вопросы к судейству

«Начало обнадеживающее» — с такой подписью было опубликовано видео рукопожатия наставника «Рубина» Леонида Слуцкого и судьи матча Владислава Безбородова до старта игры.

Уже сам факт, что медиаслужба казанского клуба акцентирует на этом внимание, говорит о том, что напряжение в «Рубине», из-за отношений с судьями страны, не отпускает ни на одном матче. Постоянные жалобы специалиста и периодические ошибки (ошибки ли?) судей игр казанской команды все больше наталкивают на размышление, что «Рубин» при нынешнем главном тренере находится в постоянной зоне риска. Война Слуцкого с судейским блоком Российской премьер-лиги уже стоила «Рубину» нескольких важных очков, и видимо, эта тенденция продолжится.

Вот и сегодня в первом тайме мы увидели крайне подозрительный эпизод, когда Кухарчук жестко фолил на Солтмураде Бакаеве. Игрок «Химок» наступал, не убирал ногу и наступал на ногу казанскому игроку, однако никаких дисциплинарных санкций не получил. А ведь именно Кухарчук станет «виновником» двух забитых мячей «Химок» во втором тайме. Возможно, это решение Безбородова и стало судьбоносным. У обнадеживающего начала получился неободряющий конец.

Эрик Добролюбов