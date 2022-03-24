Татарстан закупит запас лекарств до конца года

Пока дефицит лекарств создают сами покупатели, считают в Минздраве Татарстана

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы в последние недели боятся, что возникнет дефицит нужных им лекарственных препаратов и значительно вырастут цены на жизненно важные медикаменты. В условиях введенных санкций и нарушения цепочек поставок лекарства подорожали и начали даже пропадать из аптек, особенно в регионах. В Минздраве Татарстана объяснили, почему — по крайней мере, в ближайшее время — не стоит беспокоиться о том, что они станут недоступны для покупателей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что предприняли на федеральном уровне для недопущения срыва поставок препаратов



Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева заявила, что ни одна зарубежная компания или транснациональная западная корпорация (ТНК), выпускающие самые инновационные препараты, не уходят с российского рынка из-за санкций. А ряд компаний даже инициативно обратились к властям с письмами о том, что они будут продолжать поставки «жизненно важных препаратов» в Россию и, вообще, «санкции лекарств не касаются». Напомним, что такие крупные фармацевтические компании, как Bayer и Pfizer, заявили о приостановке инвестиций в производство в России, но заверили, что продолжат поставки лекарств.

— На разных уровнях сегодня речь идет в первую очередь о лекарственном обеспечении, недопущении рисков отсутствия препаратов — и принимаются меры, направленные на выстраивание логистических цепочек. Фарма в приоритете! — заявила Яркаева.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева заявила, что ни одна зарубежная фармкомпания не уходит с российского рынка из-за санкций. Фото: Максим Платонов

Среди мер — большие изменения правил бюджетных закупок, направленные на их либерализацию. Возможно внесение изменений в условия контракта при закупке из единственного источника и авансирования в больших объемах. Это сделано для того, чтобы у бизнес-структур, дистрибьюторов и аптечных сетей было больше возможностей для оперативного завоза препаратов.

Ряд долгосрочных мер направлен и на дальнейшее импортозамещение, особенно что касается «производства по полному циклу». Уже принята в третьем чтении Госдумой России мера, позволяющая ввозить лекарства из-за рубежа в нерусифицированной упаковке, — это должно ускорить процесс поставки.

Также производителей и поставщиков изделий медицинского назначения федералы обязали уведомлять о прекращении производства или ввоза за полгода. Наконец, дистрибьюторов заставили при наличии препаратов соблюдать сроки отгрузки и, главное, вовремя отгружать препараты, «чтобы предотвратить ситуацию, когда у аптечной сети лекарства есть, а они могут задерживать товар при загрузке», намеренно создавая дефицит, — для последующего поднятия цен.

«Запасов у нас в республике хватит на 3,5—4,5 месяца»

На региональном уровне Татарстан тоже пытается минимизировать возможные или уже существующие риски, рассказали в Минздраве Татарстана: приняты меры по закупкам и продажам лекарств в лечебные учреждения, по закупкам препаратов по льготным программам и продажам через аптеки. В министерстве заявляют, что риска дефицита лекарств в настоящий момент нет.

Всего в настоящий момент для лечебных учреждений Татарстана у ГУП «Таттехмедфарм» закуплено лекарственных препаратов на 3,5 млрд рублей. В медучреждениях запасов — по разным позициям — хватит на один-три месяца (в «Таттехмедфарме» их хватит вообще на 4,5 месяца). А по ряду льготных программ, в частности, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направленной на минимизацию рисков повторных сосудистых катастроф у пациентов после серьезных оперативных вмешательств, инфаркта миокарда, инсульта, запасов может хватить на три года.

По уже заключенным контрактам властями Татарстана прорабатывается вопрос ускорения поставок, чтобы купировать возможную проблему дефицита того или иного препарата из-за массовых скупок его татарстанцами. Ряд поставщиков пообещали Минздраву Татарстана отгрузить свои лекарства ранее утвержденного графика поставки.

— Препараты у нас есть, в том числе импортные. Что касается региональной льготы, запасов у нас в республике хватит на 3,5—4,5 месяца. Поставки идут планомерно. Сейчас проводятся процедуры по закупке препаратов на второе полугодие 2022 года, — заявила Яркаева.

Цены и наличие жизненно важных препаратов будут мониторить в каждой районной аптеке Татарстана

Из-за массовых скупок лекарственных препаратов муниципальные власти также теперь будут мониторить в ежедневном режиме ассортиментный минимум в каждой районной аптеке. В этот минимум, составленный государством, входит 51 «международное непатентованное наименование», которое может быть представлено в десятках тысячах различных брендов и упаковок. В результате пропажи или недопоставки препарат одного бренда или производителя может заменяться препаратом другой фармацевтической компании.

— Да, сегодня, говорят, отсутствует, например, препарат «Ранитидин», — признала замминистра. — Но есть «Фамотидин» и «Омепразол», которые его вполне заменяют.

Отдельно ФАС вместе с Росздравнадзором и Минздравом Татарстана осуществляет дополнительный мониторинг наличия жизненно важных препаратов и роста цен на них. В этот официально утвержденный перечень входят 800 наименований лекарственных препаратов. Последняя редакция списка была утверждена до 2019 года — отметим, что это было еще за год до пандемии коронавируса. Этот перечень лекарственных препаратов, обязательный для контроля со стороны государства, — список можно посмотреть, например, здесь.

Из-за массовых скупок лекарств власти будут мониторить в ежедневном режиме ассортиментный минимум в каждой районной аптеке. Фото: Максим Платонов

Яркаева не упомянула об этом, однако стоит отметить, что с 2022 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должен был пополниться 22 новыми наименованиями — всего в него будет входить 808 медикаментов. Согласно тексту постановления правительства России, цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП не только регулируются государством: «Такие препараты применяют при лечении пациентов в больницах в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Кроме того, препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача». Ассортимент же и цены «нежизненно важных» препаратов никак не регламентируется.

«Дефектуру» на аптечном рынке создали сами покупатели: L-тироксин пропал именно из-за ажиотажа

— В фармацевтике не говорят «дефицит», там существует такое понятие [и явление], как «дефектура» (отсутствие в аптеке необходимого медикамента, — прим. ред.). Она была, есть и всегда будет! И до санкций по тому или иному препарату она была. Где-то прекращается производство или ввоз препарата. Но это рабочая ситуация. Но я согласна с тем, что сегодня наличие дефектуры, той или иной, остро воспринимается медицинским сообществом. И нас сегодня на видеоконференции Минздрав России обязал срочно информировать о какой-либо дефектуре. Чтобы волнения снять, мы такую работу будем проводить, — пообещала замминистра здравоохранения Татарстана.

Яркаева также прокомментировала неожиданную пропажу из аптек L-тироксина — его, к слову, производит главным образом фармацевтический концерн «Берлин-Хеми», который пока не делал заявлений о том, что уходит с российского рынка. Фарида Яркаева объяснила, что этот препарат является гормоном щитовидной железы и применяется пациентами для ее лечения. Причина его дефицита в российских аптеках — в большом спросе на него, покрывать который поставщики просто не успевают.

Причина дефицита L-тироксина в российских аптеках — в большом спросе на него. Фото: pixnio.com

— За 1 неделю марта реализация препарата L-тироксин в аптеках выросла в 10 раз, за вторую неделю — был зафиксирован пятикратный рост. О чем говорит это? Создался ажиотажный спрос, который не был рожден необходимостью в применении препарата. Он стоит недорого, всего 100—120 рублей. И пациенты решили купить не одну упаковку а, скажем, 10. Хотя в одной упаковке 100 таблеток, и если пить по одной таблетке в день, ее хватит на квартал. А четыре упаковки покрывают годовую потребность в препарате! В гражданском обороте в России сегодня находятся 13 млн упаковок, что точно покрывает годовую потребность страны, — рассказала замминистра здравоохранения Татарстана, признав, впрочем, и вторую причину дефицита — вопрос с логистикой, для решения которого и принят был 24 марта 2022 году закон об обязательной отгрузке оптовиками препарата при его наличии на складах.

Пропавшие лекарства можно заменить аналогами или дженериками, последние не всегда могут быть такими же эффективными

Кроме того, по ее словам, «пропажа» того или иного лекарственного препарата в той или иной знакомой упаковке вовсе не означает дефицита. Ключевое не название лекарства, а его действующее вещество, которое пишут более мелкими буквами на упаковках или же вообще на обратной их стороне. По отдельным действующим веществам, из которых производители и делают препараты, может существовать до 140—150 дженериков. Именно так Яркаева прокомментировала (возможную) пропажу в казанских аптеках препарата «Кортинефф» для пациентов с экстремально низким давлением.

Тут стоить отметить, что дженериками принять называть лекарственные препараты, которые в своей основе имеют «то же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве», они должны выпускаться в той же лекарственной форме, что и эталон, а «обязательное условие — эффективность дженерика». Их появление на рынке вызвано особенностью патентов на фармацевтическом рынке: после изобретения лекарства компания получает патент на оригинальную молекулу действующего вещества, но исключительные права на производство и продажу сохраняются за ней лишь на 20 лет. После чего другие фармкомпании могут производить дженерики того или иного лекарственного средства.

«Пропажа» того или иного лекарственного препарата в той или иной знакомой упаковке вовсе не означает дефицита. Фото: publicdomainpictures.net

К примеру, «Нурофен» — это дженерик «Ибупрофена», действовать они должны одинаково. Однако на практике, считают специалисты, это не всегда так — из-за отличий в составе вспомогательных веществ и качества сырья, в том числе доли примесей. Наконец, аналоги проходят большое количество испытаний, что влияет и на их дороговизну, тогда как производителям дженериков эти дорогостоящие испытания делать уже необязательно.

Яркаева же советует узнавать в аптеках о заменителях препаратов, пропавших с прилавков, называя аптекарям не бренд лекарственного препарата, а то самое международное непатентованное наименование. Следует также отличать дженерики от аналогов. «Аспирин» и «Парацетамол» оказывают аналогичное действие, это — аналоги. Подбирать именно аналог лекарственного препарата важно уже не у провизора в аптеке, а у лечащего врача.

«Большая часть субстанций, действующих веществ, из которых и изготавливаются препараты, импортируются»

Так или иначе, но если говорить уже о долгосрочных следствиях нынешних санкций, то все уже выглядит не столь оптимистично, хотя замминистра и пыталась держаться не унывая. Но цифры говорят сами за себя. Так, по оценке Минпромторга России, лишь 61,5% всех обращающихся на российском рынке препаратов — отечественного производства, из-за своей дешевизны они занимают в стоимостном выражении лишь треть рынка. Мало того, в настоящий момент чуть более половины вышеупомянутых «жизненно важные препаратов» могут быть произведены российскими фармкомпаниями «по полному циклу», то есть начиная от фармацевтических субстанций и заканчивая упаковкой. Однако заместитель главы Минздрава Татарстана считает эти цифры «серьезными», обращая внимания на то, что лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах могут еще больше заменяться отечественными аналогами и дженериками.

— Да, к сожалению, на сегодняшний день и Минпром констатирует, что большая часть субстанций, действующих веществ, из которых и изготавливаются препараты, импортируются. Но есть и хорошая новость: все страны мира покупают такое сырье в Индии и Китае. Практически все субстанции в Европе, США не выпускаются! В течение последних двух лет у нас были открыты новые заводы в Братске, Москве, Питере по производству именно фармацевтических субстанций. Это тоже возможность для обеспечения нашей стабильности, — считает Яркаева.

На осторожный оптимизм наводит и тот факт, что (во всяком случае, пока) крупнейшие ТНК (так называемая Биг фарма) не собираются уходить с российского рынка, потому что у них линейка отдельных лекарственных препаратов или даже целый портфель таких препаратов локализованы на российских производствах. Они вложили огромные инвестиции, «чтобы открыть заводы по новейшим технологиям». И потому естественно, считает замминистра, что компании эти заводы не оставят.

Закупаться лекарствами впрок, как консервами, бессмысленно

Несмотря на все это, скупать препараты корзинами не имеет большого смысла, так как у каждого есть свой срок годности и особые условия хранения — не на кухне, где температура нестабильна и высокая влажность, и не на подоконнике, так как солнечный свет может разрушать медицинские свойства отдельных лекарственных препаратов.

— Надо ли создавать такие запасы? Препараты теряют свою активность в условиях нестабильности влаги, температуры, солнца. Их терапевтическая эффективность падает в случае создания залежей. Неслучайно в аптеках есть серьезные регламентированные правила хранения препаратов, начиная с контаминации: нельзя, например, один препарат хранить рядом с другим, — объяснила Яркаева.

Скупать препараты корзинами не имеет большого смысла, так как у каждого есть свой срок годности и особые условия хранения. Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Что же касается цен, то во всяком случае на жизненно важные лекарства цены регулируются государством. Их утверждают официально для производителей. А в регионах устанавливаются размеры обязательных оптовых и розничных надбавок — в Татарстане это делает Госкомитет по тарифам. Ни одна аптека не вправе превышать верхний предел цены, который и утверждается государством. Цена эта фиксированная, независимо от курса евро или доллара. Минздрав Татарстана публикует эти цены по мере актуализации информации на своем сайте: в частности, цену производителя, оптовую цену и розничную цену, выше которой аптечные сети и отдельные аптеки продавать препараты не могут. Правда, цена, опять же, регистрируется отдельно по каждому производителю.

— Не бывает одной цены на аспирин. Только конкретная цена на конкретную упаковку конкретного производителя, — заявила замминистра здравоохранения Татарстана.

Газета «Реальное время» не без труда, но нашла подобный реестр цен на сайте Минздрава Татарстана — он публикуется почти в ежедневном порядке. Вот, например, реестр оптовых и розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства от 24 марта 2022 года.