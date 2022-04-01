Нюансы кирпичной кладки

Зачем армировать кладку, как предотвратить высолы и сделать стену красивой

Кирпич вот уже много десятилетий остается одним из самых популярных материалов для строительства дома в наших широтах. Дом может быть и не полностью кирпичным: к примеру, собранным из газобетона, зато с фасадом из лицевого кирпича. А еще кладка может понадобиться при обустройстве постоянного мангала в саду, или при строительстве надворных построек. Ошибки в процессе чреваты опасными осложнениями. Сегодня в рубрике “Дом в фокусе” предлагаем поговорить о некоторых нюансах кирпичной кладки, которые часто остаются за кадром базовой технологии.

Армируем грамотно



Несмотря на то, что кирпич прочный и надежный материал, который выдерживает серьезные нагрузки, в уязвимых местах кладку нужно армировать. Это требуется, чтобы нагрузка распределялась равномерно, несущая способность конструкции была стабильной и не возникало трещин в кладке. Сетку нужно обязательно укладывать в углах и пересечениях несущих стен, там, где располагаются проемы (и над, и под ними). Желательно класть ее через каждые пять-шесть рядов, с нахлестом в 20 см.

Для армирования кладки можно применять разные материалы, но чаще всего используется кладочная металлическая сетка. Она представляет собой сварную стальную сетку с рифленой поверхностью проволок (чтобы обеспечить хорошее сцепление сетки с кладочным раствором). При обычном строительстве применяется сетка из проволоки диаметром 3 — 6 мм и стороной ячейки от 2,5 до 7,5 см. Ширина ленты сетки должна быть на 5 — 10 мм меньше, чем толщина стены — это нужно, чтобы кладочный раствор полностью закрывал металл и защищал его от проникновения влаги.

Фото basgrid.ru

Чтобы не было высолов

Порой на кирпичной стене образуются белесые пятна, разводы, отшелушивается лицевой слой. Это явление называется высолы. Белесые разводы — кристаллы солей, выпарившихся на поверхность кирпича с влагой, которая в свое время оказалась внутри стен. Источников высолов на фасаде может быть несколько. Это и соли, содержащиеся в самом глиноземе, из которого делают кирпич; и влага извне, поглощенная керамическим кирпичом из воздуха; и кладочный раствор; и грунт, и атмосферная влага. Вся эта вода — не дистиллированная, а значит, содержит соли, которые и образуют потом эти белые разводы, которые уж точно никак не добавляют дому декоративности.

Иногда причиной высолов становятся добавки в раствор — ускорители и замедлители схватывания, противоморозные добавки. Последние — самые коварные в этом отношении, так что в условиях минусовой температуры лучше все-таки кирпич не класть, во избежание подобных ситуаций. Могут высолы не только испортить картинку идеальной кирпичной стены, но и разрушать кирпич изнутри. Дело в том, что в порах кирпича тоже остаются соли из поглощенной воды. И когда влага испаряется, кристаллы соли растут и медленно разрывают стенки пор кирпича. Закономерный итог — образование трещин.

Наружные высолы можно удалять с помощью специальных смывок (и это не самая простая процедура). Но есть и общие рекомендации о том, как попытаться избежать высолов превентивно, соблюдая правила при создании кладки. Нужно строго дозировать воду в растворе, не добавлять лишнего. Кладку требуется защищать от дождя укрывным материалом каждую ночь, а в работах делать достаточные перерывы. Отдельно нужно воздержаться от добавления в раствор разнообразных добавок по советам добродушных соседей. Можно, например, услышать рекомендацию добавить в раствор жидкое мыло или жидкость для мытья посуды для усиления прочности. Игнорируйте таких “советчиков”.

Фото oysklad12.ru

Красивая кладка

Кирпич, конечно же, изделие не ювелирное, поэтому отдельные кирпичи имеют геометрические отклонения друг от друга. Более того, чем качественней глина, тем больше вероятность того, что кирпичи из нее будут усаживаться по-разному. А чем слабее глина, тем проще ее обжиг и предсказуемее размер кирпичей.

Но бояться этого не нужно: по нормативу, толщина шва должна быть 10 — 12 мм, и этого вполне хватает для того, чтобы нивелировать небольшие отклонения в размере, которые неизбежны при использовании керамического кирпича.

Профессионалы советуют брать кирпич в кладку параллельно с нескольких поддонов сразу (4 — 5). Это обеспечит равномерность перемешивания разного цвета (если не вся партия идеально выверена по цветам) и позволит сбалансировать размеры. Гораздо хуже будет использовать поддоны по очереди: если обнаружится хотя бы малейшая разница в их цвете, у вас получится “пятнистый” дом.

Совет: если геометрия кирпича сильно неидеальна, контрастный раствор для затирки лучше не использовать: будет заметно.

И еще один совет: гладкая поверхность кирпича требует идеальной кладки и практически не прощает огрехов. А вот если поверхность фактурная, то мелкие недочеты будут не видны.