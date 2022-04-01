«Спартак» и «Локомотив» выявят главного неудачника Москвы, а «Рубин» попробует выправить ситуацию в Казани

Прогноз на 23 тур российской Премьер-лиги

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Сегодня на российских футбольных полях стартует очередной тур, в котором сразу несколько серьезных интриг. Основные из них — начнет ли спасение команды Слуцкий без иностранцев, кто из москвичей окажется главным неудачником столицы: «Спартак» или «Локомотив», и какие шансы у «Динамо» вернуться в чемпионскую гонку. Ответы на эти вопросы — в традиционном прогнозе тура от спортивной редакции «Реального времени»

«Рубин» — ФК «Химки»: аутсайдер для Слуцкого, чтобы выправить ситуацию

Уже сегодня, в пятницу казанский «Рубин» и «Химки» откроют 23 тур российского чемпионата. С дисквалификацией Леониду Слуцкому, что называется, подфартило (или сыграли угрозы об отъезде в Волгоград?), так что подготовкой к матчу с аутсайдерами продолжил прежний наставник. Слуцкий получил символическую поддержку от руководства «Рубина» — ему предложили «пожизненный контракт. Учитывая, что в декабре 2019 года он и так уже получил пять лет контракта, а результаты в последнее время совсем не обнадеживают, такой «ход конем» выглядит скорее, как пиар-акция, чем реально подтвержденный юридический документ. Руководство клуба старается поддерживать боевой дух и показывать свое доверие на фоне уходящих один за другим ключевых игроков.

За те две недели, что РПЛ встала на паузу, казанцев покинули Хвича Кварацхелия и Сильвие Бегич. Это плюс к тем, кто уже покинул страну — Уремовичу, Хакшабановичу и Дрейеру. Теперь специалисту нужно показывать, на что он способен в кризисной ситуации, а насколько готов менять футбол в зависимости от обстоятельств. «Рубин» нынешний сезон и так играл далеко не в агрессивный атакующий футбол (хотя наставник постоянно декларирует, что его команда играет именно интересно), а здесь придется в любом случае отталкиваться от футболистов, особым творческим мышлением не располагающих.

Слуцкий получил символическую поддержку от руководства «Рубина» — ему предложили «пожизненный контракт. Фото rubin-kazan.ru

«Химки» зимой мощно усилились не только неплохими легионерами, но и ветеранами отечественного футбола (как в воду глядели) что ставит подмосковную команду даже в более выгодное положение, чем то, в котором сейчас находится «Рубин». Да и таких больших потерь у красно-черных нет.

После стартового поражения 0:3 от «Динамо» в весенней части чемпионата, больше команда Юрана не проигрывала, расписав домашнюю мировую с «Сочи» 0:0 и обыграв в гостях 1:0 «Урал».

Прогноз «Реального времени»:

Хоть казанцы играют дома, большого преимущества в сложившихся обстоятельствах им это не дает. Слишком большие потери и мало россиян, способных «зарешать» в игре. Обычгл результативный дома «Рубин» вряд ли сможет забить больше одного, но и «Химкам» тоже не позволит. Ставим на результативную ничью.

1:1 — ничья

«Локомотив» — «Спартак»: кто из москвичей наиболее проблемный?

После уходи из «Локомотива» Маркуса Гисдоля, «железнодорожники» окончательно размякли, спускаясь в результатах и обосновавшись на шестой позиции в турнирной таблице. Впрочем, до зоны гипотетических еврокубков все-равно остается всего 4 очка.

Сейчас «железнодорожники» находятся на 6-ой строчке таблицы, отставая от зоны еврокубков всего на 4 очка.

В нападении у «железнодорожников» в принципе все в порядке. Пришлись ко двору Вильсон Изидор и Ян Кухта. Зато с оборонительной линией беда — меньше двух «Локомотива» во второй части чемпионата не пропускает. Не имея четко обозначенного тренера москвичи играют ни шатко, ни валко и очевидно, что в нынешнем сезоне «Локомотиву» уже претендовать не на что.

У «Спартака», впрочем, дела ничем не лучше. Команда по-прежнему на 9-ом месте, а за последние 5 игр в РПЛ удалось победить лишь один раз. Хотя, обойма игроков все-таки у красно-белых побольше и поинтереснее. Да и таких провалов, какой был у «Локо» в Кубке России (поражение 0:4 от «Енисея») у них не было.

«Спартак» не выглядел плохо в каком-то из весенних матчей, но результаты пока так и не приходят. С одной стороны, в «Спартаке» хорошо адаптировался Шамар Николсон, а с другой не может найти себя впереди Кристофер Мартинс. С ним москвичи связывали большие надежды, однако пока люксембургский полузащитник исполняет роль декоративную. Остались на месте и провалы в обороне. Так за пять игр весенней части чемпионат «Спартак» пропустил шесть мячей.

Прогноз «Реального времени»:

Так что можно смело ставить на то, что в московском дерби будет много голов — у обеих команд не все здорово с обороной. Но фактор присутствия внятного тренера и отсутствие побед в последних играх должен сказаться на «Спартаке». Его должно прорвать. Поставим на победу «Спартака»



2:3 — победа «Спартака»

ФК «Краснодар» — «Динамо»: эйфория «быков» закончится

В воскресенье в Краснодаре пройдет матч, который еще осенью считался бы центральным даже на фоне московского дерби. Всегда блестящий и ультраатакаующий «Краснодар» и «Динамо» Сандро Шварца, заявляющее о своих претензиях на чемпионские медали.

Однако большие потрясения затронули наш футбол и «Краснодар» в связи с последними событиями стал самой пострадавшей командой. Главный тренер Фарке принял решение покинуть клуб, а вслед за ним о своем желании покинуть клуб заявили аж девять легионеров. Казалось, что сейчас южане посыпятся, ан нет. Доморощенный исполняющий обязанности главного тренера Александр Сторожук в авральном режиме сколотил такую боевитую команду, что и без иностранцев готова кусаться и забирать свои очки. В трех последних матчах после перерыва «быки» потеряли только два очка. Краснодарцы» выиграли у «Урала» (2:1) и «Спартака» (2:1), и лишь с «Ростовом» разменяли результативную ничью (2:2). А болельщики даже начали говорить об избавлении от иностранцев, как о большой победе, ведь теперь на поле получают свое время собственные воспитанники.

В трех последних матчах после перерыва «быки» потеряли только два очка. Фото fckrasnodar.ru

«Динамо» же наоборот, несмотря на ожидания, сбавляет обороты, попутно прощаясь со своими притязаниями на чемпионство. Команда Шварца уступила «Спартаку» (0:2) и потеряла очки с «Ростовом» (1:1), а тем временем до лидирующего «Зенита» разрыв уже пять очков.

У москвичей начала пробуксовывать атакующая машина, выстроенная осенью, так что голы стали идти куда тяжелее. А у

Прогноз «Реального времени»:



Учитывая, что «Краснодар» сейчас уже не такая остроатакующая команда, как раньше, а у «Динамо» не все ладно впереди, вряд ли стоит рассчитывать на парад голов в этом поединке. Но мы поставим на победу «Дианамо» как на более сбалансированную команду, у которой больше запаса прочности. Южане вытащили свои игры на воодушевлении вчерашних резервистов, но надолго этого эффекта обычно не хватает.

1:2 — победа «Динамо»