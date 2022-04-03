Наши в Израиле: русофобия, ссоры с друзьями и украинское доминирование в СМИ

Переехавшие в Израиль россияне отмечают рост антироссийских настроений

В мире по-разному реагируют на российскую спецоперацию на Украине, в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последний месяц. О настроениях в Израиле рассказывают Дмитрий Шлеймович, проживающий там более 30 лет, и Анна Михайловская, переехавшая в эту страну вместе с мужем 3 года назад.

«Орала на весь офис, что русские — это фашисты, пособники Гитлера»

Дмитрий Шлеймович живет в городе Арад на юге Израиля. В эту страну он переехал в 1991 году. С началом спецоперации на Украине мужчина столкнулся с массовым проявлением русофобства. Причем в основном, по его словам, угрозы поступают не от израильтян, а от живущих в стране украинцев.

— Сейчас травля исходит именно от русскоязычных выходцев с Украины или либерально настроенных выходцев из России. Я попросил начальство пресечь в офисе разговоры на тему Украины хотя бы в рабочее время, — рассказал Дмитрий, — Сегодня я получил истерический ответ от одной тоже русскоговорящей сотрудницы, у которой проблемы с моим происхождением: орала на весь офис, что русские — это фашисты, пособники Гитлера. И что проблема нашего офиса в том, что у нас теперь работает «русский фашист», «пособник Гитлера»! И это она орала на весь офис.

Сам Дмитрий разговоры о политике вести не любит, однако местное русскоговорящее население очень интересуется этим вопросом и его позицией. На этой почве ссорятся даже старые друзья:

— Я, конечно, не хотел общаться на тему Украины с людьми меня окружающими, но им всем интересно мое мнение. Зачем меня этим добивать, если вы знаете мое мнение? Зачем спрашивать меня, если тем более вы знаете, что я априори не хочу с вами об этом говорить. Зачем? Хотите со мной поссориться? Два довольно близких мне человека ушли за забор собственного лицемерия и русофобии.

С началом спецоперации на Украине мужчина столкнулся с массовым проявлением русофобства. Фото предоставлено Дмитрием Шлеймовичем.

«Все русскоязычные СМИ в Израиле под управлением выходцев из Украины»

Средства массовой информации в Израиле, по мнению Дмитрия, не способствуют снижению градуса напряжения. Освещение ситуации получается достаточно однобоким, официальную позицию России местные медиа не озвучивают.

— У нас в прессе до последнего времени только об Украине и говорили. А все русскоязычные СМИ в Израиле под управлением выходцев из Украины, так там такие страшные сказки, что туда лучше даже не заходить в принципе. Никто ничего толком не объясняет. В медиапространстве одни эмоции. Иногда израильские телеканалы и газеты цитируют украинские СМИ. Потом, правда, иногда опровергают, но цитируют. Я не видел, чтобы пророссийские акции освещались в израильских СМИ, — рассказал бывший россиянин.

По его мнению, проукраинская позиция в информационном поле преобладает из-за большей сплоченности и инициативности украинцев, проживающих в Израиле.

— Украинцы организовываются, устраивают митинги, устраиваются на работу в СМИ, дают интервью, они уверены в себе, они хорошо формулируют каждую фразу, они просто оккупировали все информационное пространство в Израиле как на русском языке, так и на иврите. Стоит отметить, что самые инициативные среди русскоговорящих граждан Израиля — это именно украинцы. 85% бизнеса, который принадлежит русскоязычным в Израиле, — это бизнес выходцев с Украины, большинство успешных русскоговорящих владельцев стартапов — тоже выходцы с Украины, — рассказал Дмитрий.

По его словам, давление со стороны общественности и средств массовой информации приводит к тому, что некоторые пророссийски настроенные граждане вынуждены молчать о своей позиции или даже публично поддерживать Украину:

— Многие русские в силу своего информационного поля в своем окружении принимают сторону украинцев, у меня на счету уже пять человек в близком окружении, которые в 2014-м были полностью, и даже радикально, на стороне России. Они это объясняют личными интересами и нежеланием ссориться со своими «украинскими» друзьями, ведут себя крайне осторожно.

Серьезного скачка цен Дмитрий не почувствовал, подорожание, по его словам, началось еще со времен пандемии, так что говорить о влиянии нынешних событий сложно:

— Только бензин пока что. На остальное внимания не обратил. Тут и до ситуации с Украиной все уже дорожало, еще с ковида процесс подорожания был запущен. Израиль всегда отстает в вопросе всемирного кризиса.

Серьезного скачка цен Дмитрий не почувствовал, подорожание, по его словам, началось еще со времен пандемии. Фото: ynet.co.il

«Украинцев среди русскоговорящего населения здесь большинство»

Бывшая россиянка Анна Михайловская переехала в Израиль вместе с мужем три с половиной года назад. Девушка отмечает, что население в Израиле активно интересуется политикой:

— Сейчас каждый раз, когда встречаюсь с новым человеком, меня спрашивают, откуда я: из России или с Украины. И следом вопрос, как я отношусь к ситуации на Украине. Но на работе отношение осталось таким же, как и было, буллинга со стороны местных не встречала.

Анна отмечает, что в ее русскоговорящем окружении преобладают именно украинцы. Последний месяц среди них преобладают тревожные настроения.

— Украинцев среди русскоговорящего населения здесь большинство. И понятное дело, у всех есть родственники на Украине. Кто может, перевозит их сюда. Все наши русскоговорящие друзья здесь — украинцы. И с самого начала спецоперации они очень переживали за своих родных. Как и мы, потому что никто не хотел бы оказаться на их месте.

«Отказалась от чтения новостей, связанных с этим, совсем»

В информационном поле, по словам Анны, новости действительно подаются однобоко — только с украинской позиции. От просмотра прессы девушка со временем отказалась.

— Местные СМИ всю информацию преподносят с позиции Украины. В этом плане тяжело оставаться объективным. Спустя неделю с начала операции я отказалась от чтения новостей на эту тему совсем. Потому что эмоциональное состояние пошатнулось, а у меня маленький грудной ребенок, сами понимаете.

Из-за преобладания украинцев акции в поддержку Украины в Израиле собирали больше народа, тем не менее были и пророссийские митинги.

Акции в поддержку Украины в Израиле собирали больше народа, тем не менее были и пророссийские митинги. Фото: walla.co.il

— Проводили несколько массовых акций в поддержку Украины. В Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме и возле резиденции премьер-министра Израиля. А на прошлой неделе была пророссийская акция в Нетании, но она была очень малочисленной по сравнению с акциями в поддержку Украины. И вроде как украинцы не остались в стороне и провели свою акцию. Но не было стычек, все прошло цивилизованно, — рассказала Анна.

Подорожания продуктов в Израиле Анна пока не наблюдает, однако есть проблема с резко повысившимся ценами авиабилетов.

— Очень подорожали билеты на самолет. Я уже два с лишним года не виделась с родителями. Они своего внука видели только по вотсапу, у нас только отменили изоляцию по прилету из-за «короны», как началась «операция» на Украине. А мы уже собирались лететь в отпуск. Теперь даже не представляю, когда увижусь с родителями с такими-то ценами. Они поднялись ровно в два раза. На нашу семью (я, муж, годовалый ребенок) билеты без багажа стоят 1 312 долларов. И это не связано с курсом доллара вообще, как оказалось. Пытались поймать волну, когда рубль совсем упал, цены поднялись и так и не падают. А еще и «Аэрофлот» рейсы отменил. В Москву можно прилететь либо прямым рейсом израильской авиакомпанией или с пересадками в Турции или ОАЭ. В ближайшее время «Аэрофлот» должен возобновить полеты, но пока не дают возможность купить билеты, — сообщила Анна.