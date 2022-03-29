Одна мировая и 10 казанских премьер: завершился III Международный органный фестиваль

На финальном концерте за дирижерский пульт встал «золотой гобой России» Алексей Уткин

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Фестиваль вот уже третий год проводит Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского. В этом году фестиваль расширился — теперь не три, а четыре концерта с приглашением ярких звезд музыкального мира составляют его программу.

Действительно международный

Орган и оркестр звучали в БКЗ с 16 по 26 марта, за это время казанцев побаловали 10 казанскими и одной мировой премьерой. Органный фестиваль открылся программой «Триумфальная фантазия», в которой исполнялась музыка французских композиторов XIX—XX веков. За органом был призер премии «Органист года» Хироко Иноуэ, а за дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов Дмитрий Матвиенко.

Далее последовал концерт «Музыкальные инсталляции», состоявший из произведений с театральными эффектами. Прозвучали сочинения Генделя и Гайдна, Шнитке и Кривицкого, Каспарова и Комиссаренко в исполнении органиста Моше Ариэля Ганелина. Можно смело утверждать, что даже в наши непростые времена фестиваль подтвердил статус международного.

Третий вечер ознаменовался программой «Поэма огня», она включала произведения композиторов-юбиляров 2022 года: Александра Скрябина и Игоря Стравинского. Вновь в центре внимания были гости — органист Даниэль Зарецкий и дирижер Антон Шабуров.

Дружеское состязание органа и оркестра

Завершение фестиваля также был триумфальным, ведь звучать орган заставило мастерство народного артиста России и Татарстана, профессора Рубина Абдуллина. За дирижерским пультом — художественный руководитель Государственного академического камерного оркестра России Московской филармонии, «золотой гобой России» Алексей Уткин.

В программе финального концерта «Вокруг Баха» были представлены три сочинения великого композитора и органиста Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей, которые ГАСО РТ исполнил впервые. Второе отделение было полностью посвящено Симфонии №3 («Органная») Камиля Сен-Санса.

«Идея фестиваля — необычная, она заключается в творческом соревновании и в то же время содружестве симфонического оркестра и органа, рождающем музыкальную феерию — красок, тембров, образов», — подчеркивает куратор фестиваля, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая.

Как гобой потеснил скрипку в прелюдиях Шостаковича

Маэстро Алексей Уткин рассказал «Реальному времени», что не в первый раз приезжает в Казань и хорошо знаком с возможностями главного концертного зала города. Он приезжал к нам и в составе «Виртуозов Москвы», где под руководством Владимира Спивакова вырос в одного из лучших гобоистов страны, а сам, в свою очередь, вывел этот инструмент в солисты. Далее музыкант основал собственный музыкальный коллектив — «Эрмитаж», который также гастролировал в Казани. В 2010 году ему предложили возглавить камерный оркестр Московской филармонии, и в ближайшем будущем Алексей Уткин надеется привезти к нам и его — пока такой возможности не предоставлялось.

— Для гобоя соло написано не так много произведений, поэтому часто я занимаюсь переложениями. Когда я был помоложе и рвался в бой, ставил перед собой серьезные задачи. Пытался их решать, но часто так бывает, что сложное переложение исполняется 2-3 раза. Чтобы это было постоянным, нужно упорно и целенаправленно этим заниматься — делать переложение и продвигать их в жизнь, на сцену. Нужно быть всегда на пике формы. Пожалуй, самым сложным переложением стали прелюдии Дмитрия Шостаковича. Изначально они написаны для скрипки и фортепиано. Я сделал их сначала для гобоя и фортепиано, а затем для гобоя и оркестра, — признался музыкант.

О непростой сольной карьере гобоиста

Почему Алексея Уткина называют «золотым гобоем России»? Маэстро отвечает скромно и не сразу:

— Думаю, мне просто повезло больше остальных — я был самый упрямый и везучий из всех. Удача сопутствовала и в том, что я много лет проработал с «Виртуозами Москвы», а затем помощь пришла со стороны продюсера Олега Березкина, который взвалил на себя ношу под названием «Эрмитаж» и достаточно долго нас курировал. Так все плавно и перешло в Московскую филармонии, где я руковожу старейшим камерным оркестром страны. Костяк «Эрмитажа» перешел со мной, однако этот коллектив успешно выступает и по сей день, но уже в обновленном составе, под руководством Ильи Норштейна. Я знаю много прекрасных российских гобоистов, в том числе солистов, но нужно понимать, что сольная карьера требует много времени, огромного труда и объективной самооценки. Многие выбирают ее не от хорошей жизни, возможно, не удержавшись в оркестре.

«В ГАСО РТ попал в хорошие музыкальные руки»

На заключительном концерте Органного фестиваля Алексей Уткин выступил исключительно как дирижер, хотя продолжает играть на гобое, одновременно руководя госоркестром филармонии в Москве.

— До концерта у нас было всего два дня на репетиций. Это, конечно, мало, но, учитывая высокий профессиональный уровень музыкантов ГАСО Татарстана, нам этого вполне хватило. Мне самому нужно было перенастроиться — симфонический оркестр гораздо масштабнее привычного мне камерного. Можно сказать, что это даже некий шок для меня — таким оркестром я никогда не дирижировал. Спасает то, что я попал здесь в хорошие музыкальные руки. Это многоликая-многорукая махина, которая тебя держит, а мое дело — не испортить, но украсить, внеся в исполнение уже сложившегося коллектива свое оригинальное видение, — считает Алексей Уткин.

Понятно, что органистом не подирижируешь, но и тут у маэстро есть свое мнение. Он считает, что если органист хочет, то всегда сможет подстроиться под оркестр.

— Должно быть двустороннее стремление, чтобы создать полное единение. У ансамбля вообще не бывает такого, чтобы кто-то один солировал, а остальные работают на него. Только случаи бывают, когда аккомпанемент вынужден работать под соло. Но всегда в музыкальном коллективе это лидеры, которые идут друг другу навстречу, — уверен московский дирижер.

Карт-бланш и императорские театры

Буквально на днях Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Напомним, что Дирекцию императорских театров учредила еще Екатерина II, этот госорган просуществовал до революции 1917 года. Маэстро Гергиев ответил, что такой шаг «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности». А если бы карт-блаш был дан Алексею Уткину?

— Прежде всего, меня нельзя равнять с такими великими музыкантами. Кроме того, это и великие возможности. Я же стараюсь заниматься тем, что хорошо умею делать. Если мне предложат быть, например, премьер-министром, я точно не соглашусь. Работать же сразу с двумя театрами — это страшный труд. Либо ты будешь только номинальным директором, а все остальное будут делать некие люди, которых ты поставишь. Может, это и правильно, как говорится, «кадры решают все», — поделился мнением Алексей Уткин.