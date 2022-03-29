Одна мировая и 10 казанских премьер: завершился III Международный органный фестиваль
На финальном концерте за дирижерский пульт встал «золотой гобой России» Алексей Уткин
Фестиваль вот уже третий год проводит Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского. В этом году фестиваль расширился — теперь не три, а четыре концерта с приглашением ярких звезд музыкального мира составляют его программу.
Действительно международный
Орган и оркестр звучали в БКЗ с 16 по 26 марта, за это время казанцев побаловали 10 казанскими и одной мировой премьерой. Органный фестиваль открылся программой «Триумфальная фантазия», в которой исполнялась музыка французских композиторов XIX—XX веков. За органом был призер премии «Органист года» Хироко Иноуэ, а за дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов Дмитрий Матвиенко.
Далее последовал концерт «Музыкальные инсталляции», состоявший из произведений с театральными эффектами. Прозвучали сочинения Генделя и Гайдна, Шнитке и Кривицкого, Каспарова и Комиссаренко в исполнении органиста Моше Ариэля Ганелина. Можно смело утверждать, что даже в наши непростые времена фестиваль подтвердил статус международного.
Третий вечер ознаменовался программой «Поэма огня», она включала произведения композиторов-юбиляров 2022 года: Александра Скрябина и Игоря Стравинского. Вновь в центре внимания были гости — органист Даниэль Зарецкий и дирижер Антон Шабуров.
Дружеское состязание органа и оркестра
Завершение фестиваля также был триумфальным, ведь звучать орган заставило мастерство народного артиста России и Татарстана, профессора Рубина Абдуллина. За дирижерским пультом — художественный руководитель Государственного академического камерного оркестра России Московской филармонии, «золотой гобой России» Алексей Уткин.
В программе финального концерта «Вокруг Баха» были представлены три сочинения великого композитора и органиста Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей, которые ГАСО РТ исполнил впервые. Второе отделение было полностью посвящено Симфонии №3 («Органная») Камиля Сен-Санса.
«Идея фестиваля — необычная, она заключается в творческом соревновании и в то же время содружестве симфонического оркестра и органа, рождающем музыкальную феерию — красок, тембров, образов», — подчеркивает куратор фестиваля, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая.
Как гобой потеснил скрипку в прелюдиях Шостаковича
Маэстро Алексей Уткин рассказал «Реальному времени», что не в первый раз приезжает в Казань и хорошо знаком с возможностями главного концертного зала города. Он приезжал к нам и в составе «Виртуозов Москвы», где под руководством Владимира Спивакова вырос в одного из лучших гобоистов страны, а сам, в свою очередь, вывел этот инструмент в солисты. Далее музыкант основал собственный музыкальный коллектив — «Эрмитаж», который также гастролировал в Казани. В 2010 году ему предложили возглавить камерный оркестр Московской филармонии, и в ближайшем будущем Алексей Уткин надеется привезти к нам и его — пока такой возможности не предоставлялось.
— Для гобоя соло написано не так много произведений, поэтому часто я занимаюсь переложениями. Когда я был помоложе и рвался в бой, ставил перед собой серьезные задачи. Пытался их решать, но часто так бывает, что сложное переложение исполняется 2-3 раза. Чтобы это было постоянным, нужно упорно и целенаправленно этим заниматься — делать переложение и продвигать их в жизнь, на сцену. Нужно быть всегда на пике формы. Пожалуй, самым сложным переложением стали прелюдии Дмитрия Шостаковича. Изначально они написаны для скрипки и фортепиано. Я сделал их сначала для гобоя и фортепиано, а затем для гобоя и оркестра, — признался музыкант.
О непростой сольной карьере гобоиста
Почему Алексея Уткина называют «золотым гобоем России»? Маэстро отвечает скромно и не сразу:
— Думаю, мне просто повезло больше остальных — я был самый упрямый и везучий из всех. Удача сопутствовала и в том, что я много лет проработал с «Виртуозами Москвы», а затем помощь пришла со стороны продюсера Олега Березкина, который взвалил на себя ношу под названием «Эрмитаж» и достаточно долго нас курировал. Так все плавно и перешло в Московскую филармонии, где я руковожу старейшим камерным оркестром страны. Костяк «Эрмитажа» перешел со мной, однако этот коллектив успешно выступает и по сей день, но уже в обновленном составе, под руководством Ильи Норштейна. Я знаю много прекрасных российских гобоистов, в том числе солистов, но нужно понимать, что сольная карьера требует много времени, огромного труда и объективной самооценки. Многие выбирают ее не от хорошей жизни, возможно, не удержавшись в оркестре.
«В ГАСО РТ попал в хорошие музыкальные руки»
На заключительном концерте Органного фестиваля Алексей Уткин выступил исключительно как дирижер, хотя продолжает играть на гобое, одновременно руководя госоркестром филармонии в Москве.
— До концерта у нас было всего два дня на репетиций. Это, конечно, мало, но, учитывая высокий профессиональный уровень музыкантов ГАСО Татарстана, нам этого вполне хватило. Мне самому нужно было перенастроиться — симфонический оркестр гораздо масштабнее привычного мне камерного. Можно сказать, что это даже некий шок для меня — таким оркестром я никогда не дирижировал. Спасает то, что я попал здесь в хорошие музыкальные руки. Это многоликая-многорукая махина, которая тебя держит, а мое дело — не испортить, но украсить, внеся в исполнение уже сложившегося коллектива свое оригинальное видение, — считает Алексей Уткин.
Понятно, что органистом не подирижируешь, но и тут у маэстро есть свое мнение. Он считает, что если органист хочет, то всегда сможет подстроиться под оркестр.
— Должно быть двустороннее стремление, чтобы создать полное единение. У ансамбля вообще не бывает такого, чтобы кто-то один солировал, а остальные работают на него. Только случаи бывают, когда аккомпанемент вынужден работать под соло. Но всегда в музыкальном коллективе это лидеры, которые идут друг другу навстречу, — уверен московский дирижер.
Карт-бланш и императорские театры
Буквально на днях Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Напомним, что Дирекцию императорских театров учредила еще Екатерина II, этот госорган просуществовал до революции 1917 года. Маэстро Гергиев ответил, что такой шаг «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности». А если бы карт-блаш был дан Алексею Уткину?
— Прежде всего, меня нельзя равнять с такими великими музыкантами. Кроме того, это и великие возможности. Я же стараюсь заниматься тем, что хорошо умею делать. Если мне предложат быть, например, премьер-министром, я точно не соглашусь. Работать же сразу с двумя театрами — это страшный труд. Либо ты будешь только номинальным директором, а все остальное будут делать некие люди, которых ты поставишь. Может, это и правильно, как говорится, «кадры решают все», — поделился мнением Алексей Уткин.
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