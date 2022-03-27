«Синьхуа»: «Россия сейчас находится в состоянии квази-«горячей» войны с НАТО»

Научный сотрудник Китайского института международных исследований Кан Цзе описал для аудитории Поднебесной ключевые стадии взаимодействия НАТО и России за последние 30 лет — тогда РФ пыталась вступить в Североатлантический альянс. Статью эксперта публикует «Синьхуа».

В начале Кан Цзе указывает, что резкое изменение в отношениях РФ и НАТО «является не только воплощением резких изменений в идентичности и внешней политике России, но и воплощением расширения американского влияния на бывшие страны Варшавского договора в эпоху после холодной войны».

— Несмотря на отсутствие прямого взаимодействия, Россия сейчас находится в состоянии квази-«горячей» войны с НАТО на фоне военного конфликта с Украиной, — сказал Кан Цзе. Далее он расписал несколько стадий отношений США и России.

Фантазии — 1991—1993 годы

Начал историю Кан Цзе с 1991 года — до распада СССР. На тот момент российский лидер Борис Ельцин однажды заявил США и НАТО, что сотрудничество с единственным западным военным альянсом является неотъемлемой частью безопасности России, и назвал членство в альянсе «долгосрочной политической целью» России.

— Россия следовала либеральному интернационализму после обретения независимости. Тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев написал в «Обзоре НАТО», официальном журнале альянса, что «мы рассматриваем страны НАТО как наших естественных друзей, а в будущем — как союзников», — говорит эксперт.

Буш-старший и Ельцин. Фото: commons.wikimedia.org

Он напомнил: тогдашний президент США Джордж Буш-старший много раз заявлял, что России будет предоставлено право на вступление в альянс, но только если та проведет необходимые реформы.

Трещины — 1994—1998 годы

Расширение НАТО на восток, чем занялась администрация Билла Клинтона, разрушило фантазии России о Западе, отметил Кан Цзе. Делалось это для того, чтобы «завоевать расположение отечественного военно-промышленного комплекса и привлечь на свою сторону избирателей польского и чешского происхождения». Ельцина, указывает эксперт, разозлило, что дорожную карту представили без предварительных консультаций с Россией.

В 1995 году группа экспертов от президента России предложила два варианта расширения НАТО: либо альянс должен предоставить России членство, либо он обязан перейти под управление расширенной Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе во главе с ООН, в которой РФ будет иметь право вето.



Россия последнее время неоднократно упоминала, что НАТО отказалось от своего обязательства «не расширяться на восток». Кан Цзе указывает: в феврале 1990 года тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер посетил СССР для переговоров о воссоединении Германии и сообщил Михаилу Горбачеву — США и НАТО гарантируют что не будут продвигаться на восток.

— По мнению России, «отсутствие расширения на восток», безусловно, включает страны Восточной Европы к востоку от тогдашней Восточной Германии, так что это было равносильно обязательству США не расширять НАТО на восток. Однако, по мнению Соединенных Штатов, это обязательство было направлено только на воссоединение Германии, и вопрос о расширении на восток в то время не стоял на повестке дня всех сторон, поэтому обязательство не распространяется на Восточную Европу, — указывает китайский эксперт.

Кризис и медовый месяц — 1999—2005 годы

Как сообщил Кан Цзе, Балканы являются «первой борцовской ареной России и НАТО». В марте 1999 года альянс осуществил полномасштабный воздушный удар против Югославии. А в апреле НАТО выпустило новую стратегическую концепцию с акцентом на «операции вне зоны действия», отмечая расширение военных операций НАТО.

Балканы являются «первой борцовской ареной России и НАТО». Фото: ru.wikipedia.org

И то, и другое действие вызвали негативную реакцию со стороны РФ. В ответ она немедленно заморозила все отношения с НАТО и начала крупнейшие после распада СССР военные учения «Запад-99». В октябре 1999 года Россия опубликовала новую версию военной доктрины — там указано, что главной угрозой является внешнее военное вторжение.

— На самом деле косовский кризис не изменил прагматичного отношения России к сотрудничеству с НАТО. В августе 1999 года на тот момент премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия должна и будет интегрироваться в цивилизованный мир, отметив, что его страна будет сотрудничать с НАТО, — сообщает китайский эксперт.

Возможностью смягчить отношения между двумя сторонами стали, как это ни странно, произошедшие в США теракты 11 сентября 2001. Путин первым среди лидеров стран позвонил Бушу, после чего страны создали совместную рабочую группу по борьбе с терроризмом. В декабре 2004 года был одобрен соответствующий план, и Россия приняла участие в контртеррористической операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море. Одновременно тогдашний генсекретарь НАТО Джордж Робертсон и лидеры некоторых стран поддерживали вступление России в альянс.

— Этот период рассматривается как короткий период медового месяца между Россией и НАТО, — сказал Кан Цзе.

Однако в этот же период начали проявляться три трещины в отношениях России с США и НАТО:

Выход США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного Штатами и СССР. Расширение НАТО на восток — в 2004 году прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО. «Цветная революция» с 2003 по 2005 годы — она прошла на Украине и Грузии, бывших странах СССР.

Расширение трещин — 2006-2013 годы

Эти трещины начали расширяться после 2006 года — тогда Штаты официально предложили разместить противоракетные базы в Восточной Европе, а в январе 2007 года они начали переговоры о развертывании противоракетной обороны с Польшей и Чешской Республикой.

— Месяц спустя, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, В. Путин яростно раскритиковал действия НАТО по расширению на восток и развертывание противоракетных систем США в Восточной Европе. Его выступление было воспринято как переломный момент в отношениях России с Соединенными Штатами и НАТО. После вступления в должность в 2009 году тогдашний президент США Барак Обама предложил «перезагрузить» американо-российские отношения, что указывает на поворот в отношениях России с Соединенными Штатами и НАТО. С тех пор Россия и НАТО начали работать над улучшением отношений. Однако особого прогресса достигнуто не было, — указывает Кан Цзе.

В конце 2009 года недавно избранный президент России Дмитрий Медведев предложил создать новую архитектуру европейской безопасности вместо НАТО и ОБСЕ, и положила бы конец холодной войне раз и навсегда.

Фото: commons.wikimedia.org

Военное сотрудничество России и НАТО было возобновлено, однако, как указывает эксперт, переговоры о новой архитектуре безопасности между Россией, США и ЕС не привели к прогрессу.

Быстрое ухудшение — 2014-2022 годы

Крупнейшим поворотным моментом в отношениях России и НАТО, как отмечает Кан Цзе, является украинский кризис 2014 года разразившийся в 2014 году — обе стороны разорвали сотрудничество в области безопасности и перешли к военной конфронтации, указывает он.

Далее произошло несколько важных моментов, которые привели к спецоперации России на Украине:

НАТО начало оказывать военную помощь Украине после кризиса — на Варшавском саммите в 2016 году страны альянса приняли решение разместить многонациональные батальоны в трех странах Балтии и Польше.

Усилился спор между США и Россией по поводу выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — как указывает китайский эксперт, обе стороны обвинили друг друга в нарушении исторического соглашения о контроле над вооружениями. В итоге Штаты вышли из Договора.

Россия и НАТО столкнулись с полномасштабной конфронтацией, а США призывали Украину вступить в НАТО.

РФ предложил три диалога по вопросам безопасности с США, НАТО и ОБСЕ, но они оказались безрезультатными, сказал Кан Цзе.

В целом, отметил эксперт, российские власти не раз хотели интегрировать страну в западное сообщество безопасности, в то время как США и НАТО предпочли отказать Москве.

— Движимый идеологией и подталкиваемый военно-промышленным комплексом, Вашингтон закрывал глаза на неоднократное противодействие со стороны внутреннего стратегического сообщества и России. США снова и снова продвигали НАТО на восток и неоднократно провоцировали «цветные революции» вокруг России, загоняя последнюю в угол, — сказал Кан Цзе.

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