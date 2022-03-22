В Госдуму внесен проект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета партии Андреем Турчаком внесли в Госдуму законопроект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что внесенный законопроект предусматривает доступ к системе соцзащиты. Он позволит военнослужащим, задействованным в спецоперации, получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры. Помимо военнослужащих, статус ветерана и инвалида боевых действий предлагается установить и сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Сегодня в Минобороны РФ рассказали, что за сутки авиация поразила 137 военных объектов Украины. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1 528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники.



Дарья Акимова