Кризис автострахования: клиентам по каско предложили доплатить за полисы, а по ОСАГО — забирать ущерб деньгами

Из-за резкого подорожания автозапчастей страховые компании могут доказать форс-мажор и отказаться от выполнения обязательств по действующим полисам

Как выяснило «Реальное время», из-за резкого подорожания автомобилей и запчастей страховые компании начали предлагать безубыточным клиентам переоформить полисы каско на увеличение страхового покрытия — за дополнительную плату. При этом некоторые страховщики из-за удорожания ремонта начали «переоценку ценностей». При фиксированной сумме страховки то, что вчера расценивалось как «ремонтный» страховой случай, сегодня пытаются квалифицировать как «тотальную гибель автомобиля» ради разбора пострадавших авто на дефицитные запчасти, либо восстановления с последующей продажей по более выгодной цене. При этом по ОСАГО в силе остаются старые расценки, из-за чего вместо ремонта страховщики предлагают клиентам забрать ущерб деньгами, за которые сегодня уже запчасти не купить. Подробнее об особенностях оценки ущерба от ДТП в условиях санкций, перспективах автострахования и рекомендациях татарстанских автоюристов и страховщиков автовладельцам — в нашем материале.

Хочешь адекватную выплату — доплати за полис



Страховые компании объявили, что владельцы полиса каско теперь могут увеличить возмещение до актуальной стоимости автомобиля, доплатив сумму, пропорциональную сроку действия полиса.

На вопрос «Реального времени» о величине удорожания в процентном отношении к первоначальной стоимости полиса глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев ответил:

— Страховая премия увеличивается пропорционально увеличению страховой суммы с понижающим коэффициентом, зависящим от срока действия договора: чем меньше оставшийся срок действия, тем меньше нужно доплачивать.

— А насколько увеличатся выплаты в этом случае? — уточнил корреспондент.

— Выплаты производятся по рыночным расценкам в пределах установленной страховой суммы, — ответил собеседник.

По такому же принципу, как рассказал «Реальному времени» директор ООО «ПолисСервисКонсалтинг», вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров, осуществляют выплаты и предлагают увеличить страховую сумму и другие страховые компании.

Среди казанцев уже гуляет страшилка о том, как в одной из страховых компаний в интернет-переписке с автовладельцем, который просил увеличить страховую сумму каско вдвое — до 1,7 млн рублей, бот предложил клиенту доплатить 2,9 миллиона. Однако, по-видимому, это чья-то ошибка или злая шутка. На самом деле, говорит Сабиров, при увеличении страховой суммы на 50% стоимость полиса увеличивается ориентировочно на 30%.

«Тотальная гибель» ремонтопригодного авто

Вопрос об увеличении страховой суммы выглядит актуальным в свете распространяющейся информации от автовладельцев о неприятных сюрпризах, связанных с ростом стоимости запчастей и ремонта.

К примеру, автовладелец иномарки, застрахованной по каско еще месяц назад на вполне адекватную сумму — 1,3 млн рублей, описал, как, попав в аварию в феврале, обратился за страховкой. Первоначально ремонт (в уже основательно выросших по отношению к моменту заключения договора каско ценах) был оценен в сумму, не превышавшую 65% стоимости страховки. Однако в марте автомастерская пересчитала заказ-наряд с учетом реальных цен, и стоимость ремонта выросла в 1,5 раза.

По договору со страховой компанией причинение ущерба более чем на 65% суммы, в которую оценен автомобиль, квалифицируется как тотальная гибель автомобиля. Страховщик, утверждает автовладелец, предложил ему выплату в размере чуть более 1,1 млн и захотел забрать «уничтоженный» в результате ДТП автомобиль, который на деле вполне ремонтопригоден.

«Читайте договор внимательно и страхуйтесь от угона»

Рустэм Сабиров считает, что эта история — пример того, как внимательно надо относиться к переоценке страховки в условиях, когда стоимость автомобилей и ремонта растет быстрыми темпами:

— Страховая компания действует в рамках договора, она не может действовать себе в ущерб и оплатить ремонт, исходя из действующих цен. Если страхователь не согласен, он может обратиться в суд с гражданским иском к страховой компании, однако, на мой взгляд, шансы выиграть такой суд невелики, ведь условия каско четко прописаны в договоре. Поэтому собственно все страховые компании сейчас и предлагают клиентам пересчитать страховую стоимость автомобилей. А еще надо внимательно читать договор страхования перед тем, как его подписать: есть компании, где тотальной гибелью автомобиля считается ущерб свыше 65 процентов страховой стоимости автомобиля, а есть — где таковым считается 70 и даже 75 и более процентов.

Кроме того, вице-президент Союза страховщиков РТ полагает, что наличие каско, оформленного на сумму, близкую к реальной стоимости автомобиля на день страхового события, важно еще и на случай угона:

— Надо понимать, что сегодня растет еще и криминальная составляющая. В прошлый экономический кризис появились нелегальные «фирмы», занимавшиеся угонами автомобилей под заказ для разбора на детали с целью ремонта автомобилей заказчиков. То, что не пошло в дело, шло на продажу. Сейчас высока вероятность, что это повторится.

Зачем страховщику битый автомобиль?

— Не дай бог сегодня попасть в ДТП, а еще хуже — попасть в ДТП спустя месяц-два, когда у автомастерских закончится запас деталей, закупленных до введения санкций, — говорит юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Уже сегодня страховщики при обращении за ремонтом по ОСАГО предлагают деньги, и эти суммы далеко не покрывают стоимость ремонта. Но если сейчас можно доплатить и отремонтировать машину, то скоро, я думаю к концу апреля, это будет уже невозможно.

Кроме того, Владлен Копвиллем полагает, что если рост цен на запчасти и их дефицит будут нарастать и дальше, страховые компании могут воспользоваться возможностью расторгнуть договоры страхования под предлогом форс-мажорных обстоятельств, к которым может быть отнесена и специальная военная операция на Украине.

— В этом случае они смогут получать в Торгово-промышленной палате справки о форс-мажоре и расторгать договоры каско, возвращая клиентам лишь часть стоимости страховки — за оставшийся до ее окончания период. Этот процесс может начаться уже в мае, — считает эксперт.

Действия страховой компании, которая воспользовалась ростом цен на ремонт как поводом признать тотально уничтоженным вполне ремонтопригодный автомобиль, Копвиллем оценил как «юридически обоснованные», поскольку это не противоречит договору страхования.

— Страховой компании такой автомобиль до недавнего времени был бы не нужен, но в нынешних условиях она может заключить договор с ремонтным предприятием, которое либо приведет автомобиль в порядок, либо разберет его на запчасти и прибылью поделится со страховщиком.

Когда каско — лишние траты

В отличие от Рустэма Сабирова Владлен Копвиллем считает, что договор каско имеет смысл заключать либо переоценивать с учетом новых условий лишь в том случае, если ты — плохой водитель и понимаешь, что риск попасть в ДТП по своей вине очень велик. В этом случае нужна страховка, которая покроет расходы на ремонт.

Не видит автоюрист смысла в увеличении страховой оценки автомобиля и для тех, кто ездит аккуратно и для тех, кто заключил договор каско при получении автокредита в банке:

— Условия банковского договора не изменились, сумма кредита тоже, а выгодоприобретатель — банк, он ничего не потеряет, так что тут все можно оставить неизменным.

В отличие от каско, законопослушные автовладельцы от невыгодного ОСАГО отказаться не могут. Фото: Максим Платонов

А что будет с ОСАГО?

Эксперты «Реального времени» единодушно оценили и перспективы ОСАГО — сейчас и на ближайшую перспективу. Рустэм Сабиров напомнил, что стоимость автозапчастей при ОСАГО оценивается по специальным справочникам, которые обновляются раз в 3 месяца:

— 19 марта вышел очередной справочник, но готовился он заранее, и цены в нем указаны, исходя из данных о стоимости запчастей на декабрь 2021 года — январь 2022-го. То есть далекие от реальных, ни одна мастерская за эту стоимость запчасти не предоставит. Поэтому сегодня страховые компании готовы выплачивать страховую сумму деньгами, но никак не производить ремонт автомобиля. Понимая это, Центробанк уже дал указание о подготовке нового, более актуального справочника.

— Вырастет ли при этом стоимость ОСАГО? — уточнило «Реальное время».

— С 1 апреля — нет, — дал лишь кратковременный прогноз эксперт. — Изменения, которые анонсировались еще до всех событий, повлиявших на стоимость ремонта, связаны с коэффициентом бонус-малус, учитывающим безопасную езду. Они направлены на поощрение безаварийных водителей и ужесточение условий страхования для тех, кто часто попадает в аварии. Это очень актуально: в Казани, например, лишь 3 процента рядовых автовладельцев совершают аварии, а среди таксисов таких — 30 процентов! Есть нарушители, совершившие за год 10—15 аварий. Теперь максимальный бонус-малус за безаварийную езду будет повышен на 4 процента — скидка составит 54 процента, а максимальный повышающий коэффициент, который применяется к виновникам ДТП, вырастет с 2,45 до 3,92.

Что же касается мнения о перспективах ОСАГО Владлена Копвиллема, то такие договоры страховщики вряд ли смогут разорвать под предлогом форс-мажорных обстоятельств. Однако заставить страховые компании ремонтировать автомобили по ОСАГО себе в ущерб не сможет никто, и потерпевшие будут получать на руки деньги, за которые вряд ли возможно отремонтировать автомобиль. Но, в отличие от каско, законопослушные автовладельцы от невыгодного ОСАГО отказаться не могут.