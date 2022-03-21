«Попали в зону бедствия»: автодилеры просят помощи у государства

РоАД в связи с тяжелой ситуацией на рынке обратилась к правительству за поддержкой

Фото: Роман Хасаев

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) бьет тревогу: в связи с падением курса рубля растут цены в том числе на автомобили и запчасти. Вместе с тем логистические цепочки нарушены, поставки машин приостановлены. Отрасль, констатирует президент РоАД, председатель совета директоров татарстанской УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев, «попала в зону бедствия»: продажи автомобилей в этом году «обвалятся в разы». В этой ситуации Ассоциация, которая объединяет свыше 1,3 тысячи дилерских центров, обратилась в правительственные структуры с просьбой о помощи. По словам Зубарева, предложения, в частности, представлены в Минпромторг и РСПП. Речь идет как о новых мерах поддержки, так и схожих с теми, что были в пандемию. Одни эксперты, предрекая массовые увольнения работников автосалонов из-за неизбежного сокращения рынка, подтверждают: отрасль «надо спасать». Другие отмечают, что в предшествующие месяцы автодилеры могли накопить жирок. Его-то по логике и нужно направить на поддержание бизнеса, не дожидаясь помощи государства.

Отгрузки приостановлены

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД, организована в 1994 году и объединяет более 1,3 тысячи дилерских центров, включая крупнейшие сети) просит помощи у государства.

— Каждый день объявляются новые санкции. Идет падение курса рубля. Как следствие, рост цен. В том числе на автомобили и запчасти, — охарактеризовал ситуацию в своем обращении президент Ассоциации, председатель совета директоров татарстанской УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Он напомнил, что иностранные автопроизводители в прессе заявляют о том, что сворачивают работу в России. В этом ключе упоминаются почти все из них. Но, как отметил глава РоАД, при этом ни одна компания из Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не подтвердила свой уход: «Везде есть только официальные уведомления о приостановке отгрузок». Зубарев подчеркивает, что в частных беседах большинство руководителей этих компаний высказывают надежду, что деятельность будет возобновлена. Пока же «все ссылаются на прервавшиеся логистические цепочки. И это, как мы знаем, правда».

Более того, ему известно, что практически все главы партнерских компаний «всей душой за то, чтобы сохранить бизнес в России», однако «не все зависит от них». Руководитель РоАД обеспокоен и снижением покупательной способности. Цены на автомобили стремительно растут. Люди не могут к ним быстро адаптироваться. «В этой ситуации у нас два вопроса: что будет и что нам делать?» — обозначил Зубарев.

«Продажи обвалятся в разы»

Глава профильного объединения прекрасно понимает, что ясность не наступит до тех пор, пока будет продолжаться горячая фаза известной ситуации. «Поэтому, уйдут ли компании либо возобновится их деятельность, я думаю, не ответит с уверенностью никто», — признает он. Ассоциация автодилеров, конечно же, направила запросы во все представительства с просьбой пояснить ситуацию. Но «никто не понимает, не знает, что будет дальше».

Возглавляемая Зубаревым организация, сообщил он, постоянно мониторит ситуацию и находится в контакте со всеми партнерами-производителями. Также РоАД обратилась в различные государственные инстанции с предложением о помощи отрасли, которая, «безусловно, попала в зону бедствия». О чем Зубарев уже сейчас может сказать точно, так это о том, что продажи новых автомобилей в этом году «обвалятся в разы».

Дилеры предполагают, что теперь им придется сосредоточиться на продажах машин с пробегом. Фото: Максим Платонов

Предложения, как упомянул докладчик, не вдаваясь в подробности, где-то сродни тем, что оказывались в период пандемии, а где-то это и совершенно новые меры. Дилеры предполагают, что теперь им придется сосредоточиться на продажах машин с пробегом. Поэтому первой необходимой мерой поддержки от государства они считают отмену двойного НДС, возникающего при продаже подержанных автомобилей между юрлицами. По расчетам РоАД, это позволит вывести вторичный рынок из тени и увеличит поступление налогов в бюджет на 50 млрд рублей в год.

Предложения Ассоциации отрабатываются через Минпромторг, правительственные организации либо через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП): «И там, и там мы выдвинули свои предложения. Пока говорить о каких-то результатах рано. Идет работа».

Как бы то ни было, Зубарев призвал коллег задуматься над повышением эффективности, работать с затратами. Все для того, чтобы «быстро приспособиться к меняющейся ситуации и не допустить банкротства компаний». Он выразил надежду, что отрасль сохранит дилерскую сеть в том виде, в котором она была в благополучные времена, а также большую часть рабочих мест. Задача: перетерпеть «до стабилизации ситуации», когда автодилеры снова смогут думать «не о выживаемости, а о прибыли».

В среднем увеличение цен на новые автомобили в России составило от 30 до 50 процентов. Фото: Роман Хасаев

«Может повлечь за собой увеличение уровня безработицы»

Видимо, по причине серьезности ситуации целый ряд автодилеров, ранее отличавшихся открытостью, на этот раз под различными благовидными предлогами не дали «Реальному времени» какие-либо комментарии по ситуации. ГК «КАН Авто» откликнулась на обращение нашего издания.

«На автомобильном рынке ситуация в настоящее время выглядит следующим образом. Во-первых, большинство дистрибьюторов сообщили дилерам о приостановке поставок автомобилей в автосалоны, расположенные на территории РФ. Данный фактор, связанный с кризисом на фоне событий на Украине, привел к росту цен, — говорится в ответе. — Вместе с тем обозначились и другие факторы, ввиду которых стоимость автомобилей стремительно выросла — это падение курса рубля и простои заводов в России. Прямо сейчас заводы сталкиваются с дефицитом комплектующих, который возникает из-за нарушений международных логистических цепочек. В среднем увеличение цен на новые автомобили в России составило от 30 до 50 процентов».

Однако это далеко не все, с чем сейчас столкнулись продавцы автомобилей. «Второе, о чем стоит говорить не только в автомобильном, но и в любом другом бизнесе, связанном с продажами и предоставлением услуг, — это рост ключевой ставки, — отмечают в группе компаний. — Для многих покупателей новая ставка кредитования стала неподъемной, ввиду чего резко снизилась доля кредитных сделок». Автодилер, конечно же, разделяет опасения профильной Ассоциации. «ГК «КАН Авто» считает, что запрашиваемые меры поддержки от РоАД действительно жизненно необходимы дилерам для сохранения бизнеса в тяжелые времена».

При этом подчеркивается, что вопрос стоит остро не только для автодилерских компаний, но и для всего общества. «Это проблема, которая затронет как бизнес, так и конечного потребителя, то есть российских автомобилистов. Из-за высокой ставки купить автомобиль в кредит практически невозможно. А большинство из них приобреталось именно при помощи заемных средств банка. Сокращение объема продаж и в целом вся текущая ситуация также может повлечь за собой увеличение уровня безработицы. Это будет настоящим кризисом», — акцентируется в комментарии.

«Мы считаем, что государственная поддержка автомобильного бизнеса важна для сохранения бюджета граждан и поддержания их качества жизни на должном уровне. Автомобиль для многих семей жизненно необходим. И если такие семьи столкнутся с невозможностью купить машину, следом по цепочке появятся проблемы и в других сферах общества. Поэтому это более глобальная проблема, чем может показаться на первый взгляд», — резюмируют в «КАН Авто».

«Наступила другая реальность»



— На российском авторынке наступила другая реальность, — подтвердил нашему изданию руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По его словам, в феврале российский рынок легковых автомобилей (включая как иномарки, так и отечественные авто) упал на 12 процентов. «За февраль жители России купили 99 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем в феврале 2021 года», — говорит он, отмечая, что по марту, который и покажет обвал рынка, данных пока нет.

— Учитывая, что целый ряд автопроизводителей приостановили поставки в Россию, а некоторые из них даже приостановили производство, мы видим, как стремительно растут цены, — констатирует Тимерханов.

По данным «Автостата», проанализировавшего цены сайта «Цена Авто», в первой половине марта новые автомобили подорожали на 20-30 %. Среди автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, повышение стоимости машин (легковых и LCV) отмечено у 20. При этом целый ряд брендов (свыше 10) убрал со своих сайтов информацию о ценах. В том числе уже дважды повышал стоимость автомобилей АвтоВАЗ. Повышение, в частности, имело место 1 и 16 марта.

— Дорожает все. Автомобили тоже резко подорожали. Естественно, это скажется не лучшим образом на покупательской активности. Машины становятся все более недоступными. Продажи упали. Конечно, дилерам придется очень тяжело. Им остается полагаться на продажу автомобилей с пробегом и их обслуживание: сервис и продажу запчастей, — комментирует собеседник «Реального времени».

В салонах «КАН Авто» и «ТрансТехСервиса» работают тысячи сотрудников. Фото: Максим Платонов

«Эти махины живут именно продажей автомобилей»

— В салонах «КАН Авто» и «ТрансТехСервиса» работают тысячи сотрудников. Это продавцы, те, кто занят техническим обслуживанием автомобилей, продажей дополнительного оборудования, страховые и кредитные отделы. То есть все эти махины живут именно на автомобилях, — отметил нашему изданию источник на авторынке, пожелавший остаться неназванным. — Автомобили альянса Renault–Nissan, да и LADA продавались тысячами в месяц. Каждый салон реализовывал их штук по 300 в месяц. А сейчас на месяц дают на салон 20 машин.

— Если ничего не изменится, не исключено, что через 2 месяца «КАН Авто» и «ТрансТехСервис» будут вынуждены начать массовое сокращение людей. У нас, к сожалению, не увольняют. В результате они окажутся на улице и пойдут искать работу, — делает он мрачные прогнозы.

А премиум сегмента, замечает источник, теперь вообще не будет, так как по поводу него введены санкции: «Если машина стоит больше 50 тысяч евро, то она в Россию вообще не попадает. У Mercedes, Audi и BMW самые дешевые модели начинаются именно с этой суммы. А это значит, что люди, работающие в салонах Audi и Mercedes «ТрансТехСервиса», уже могут вставать и идти домой».

«Если я сразу все продам, похороню свой коллектив»

— Мы сейчас находимся в ситуации, когда от нас ничего не зависит, — признал в разговоре с «Реальным временем» собственник казанских автосалонов «Парус» Анатолий Кораблев (здесь продают ВАЗовские автомобили). — Как только закончится вся эта катавасия, так все и начнет работать. Ждем. Ситуация, конечно, сложная. Она по всей России сложная. Меры поддержки? Главное, чтобы АвтоВАЗ работал. Отечественные автомобили теперь в приоритете.

Как только цена на них поднялась (как уже отмечалось ранее, 16 марта было второе с начала марта удорожание), спрос, говорит Кораблев, упал. Однако автодилера отчасти это даже устраивает.

— Сейчас мы просто придерживаем машины. Если я сразу все продам, я похороню свой коллектив, — откровенно говорит он.

Кораблев сообщил, что в двух его салонах занято 170 сотрудников.

«Берешь в кредит одну машину, а платишь за три»

Анонимный источник «Реального времени» на авторынке отмечает, что по бэушным автомобилям ситуация, в принципе, такая же: «Машины точно так же подскочили в цене. Последние две недели был еще один толчок в удорожании стоимости «железных коней». А росли в цене они уже на протяжении года. Если, допустим, Hyundai Solaris или Kia Rio 2014 года на вторичном рынке можно было купить за 400—450 тысяч рублей, то сейчас эта же машина стоит 750—900 тысяч. То есть бэушный автомобиль поднялся в цене вдвое».

Он говорит, что после того, как ЦБ поднял ставку рефинансирования до 20 процентов, минимальный кредит можно взять по ставке от 24-25%, что на новый, что на бэушный автомобиль. «Если раньше автокредит брали на 4-5 лет, сейчас уже встречаются кредитные договоры на 7 и даже на 8 лет. И при этом выходит так, что ты берешь одну машину, а платишь за три», — обрисовал собеседник издания текущую ситуацию. «Если говорить о стоимости автомобилей в базовом исполнении, сейчас в том же «ТрансТехСервисе» Hyundai Solaris стоит 1,9 млн рублей. Это самый дешевый автомобиль. Далеко не многие могут теперь это себе позволить», — добавляет он.

После того, как ЦБ поднял ставку рефинансирования больше 20 процентов, минимальный кредит можно взять по ставке от 24-25%. Фото: Роман Хасаев

«Запчасти на некоторые авто стоят как новый автомобиль»

В одной из казанских компаний, занимающихся продажами автомобилей с пробегом, «Реальному времени» рассказали, что запчасти на определенные авто теперь стоят как новая машина. И такой ситуация стала всего за две недели. «Обычно сервисная стоимость технического обслуживания в зависимости от бренда и цены машины составляла 2-3 тысячи рублей. Сейчас, чтобы ее обслужить, нужно готовить уже 20 тысяч. Ситуация крайне нехорошая для любого автомобилиста», — говорит сотрудник компании.

— Сейчас действительно очень плохая ситуация: сложная и напряженная — для всех, — подтверждает директор компании «Твой автоэксперт» Павел Кузнецов.

По его словам, ситуация отражается абсолютно на каждом автомобилисте, потому что в два, а порой и в три раза взлетели цены на расходные материалы для обслуживания автомобилей.

— Если вы покупали масло для своей машины за 4 тысячи рублей, сейчас оно стоит 8 тысяч. Масляный фильтр за 1 тысячу рублей теперь обойдется уже в 2 тысячи, — перечисляет Кузнецов. — И это еще при том, что есть запасы на складах. А когда они закончатся? Если к тому моменту еще не будут выстроены новые логистические цепочки взамен нарушенных старых, вообще непонятно, что произойдет и с продажами автомобилей, и с их обслуживанием.

«Объем рынка будет сокращаться»

— Тут не то что меры поддержки отрасли надо оказывать, а спасать ее. И я не знаю, что для этого необходимо сделать, — недоумевает собеседник нашего издания из сферы автобизнеса, на раскрывающий своего имени.

Источник прогнозирует, что его объем будет сокращаться. Более того, если ничего не изменится, автобизнес в России поменяется очень сильно: «Мы же прекрасно понимаем, что санкции не будут отменены ни за день, ни за два дня, ни за месяц. Значит, ситуация с новыми автомобилями у нас станет в некоторой степени такой же, как в Европе.

По его словам, там этот рынок, в принципе, уже насыщенный: «Люди, так сказать, «наелись» автомобилей и работа дилеров построена иначе. Автосалоны продают от 20 до 40 машин в месяц. При всем при этом в каждом отдельно взятом салоне работает один менеджер и два слесаря. То есть занято минимальное количество людей. К этому, скорее всего, придем и мы. Машины-то станут совсем недоступными по стоимости».

Источник прогнозирует, что, если ничего не изменится, автобизнес в России поменяется очень сильно. Фото: Роман Хасаев

«Дилеры в прежние месяцы могли накопить жирок»

Говоря о возможных мерах поддержки государства, руководитель пресс-службы «Автостата» полагает, что, ориентируясь на прежний опыт властей, это могут быть льготные программы господдержки автокредитования. «Например, была программа «Первый/ Cемейный автомобиль». Это то, что стимулирует покупательскую активность. Я и сам покупал машину по этим программам, — рассказывает он. — Для конечного покупателя это, конечно, неплохая поддержка.

Но, с другой стороны, в нынешних условиях сложно сказать, как государство может поддержать. Потому что ситуация кардинально другая, и непонятно, как она будет развиваться дальше. Одно слово: война».

«С другой стороны, — замечает Тимерханов, — дилерам жаловаться грех. Давайте вспомним, как они жили в прежние месяцы: пользуясь дефицитом машин, вводили просто космические наценки за допоборудование. Люди возмущались, но все-равно покупали машины по очень завышенным ценам.

Дилеры могли накопить жирок. И этот жирок, если, конечно, собственники не пустили его в яхты, недвижимость и прочие «ништяки», по идее и по логике могут направить на поддержку бизнеса, если от государства не будет поддержки». «Сейчас ситуация разворачивается. Она, конечно, разворачивается не лучшим образом для покупателя, но сильно бьет по дилерам. Я не злорадствую, это просто констатация фактов», — заключил он.

