День в истории: нумерация домов в Казани, роман «Анна Каренина» и самый длинный мост Европы

Чем примечательна дата 29 марта?

Фото: М. Дмитриев, Казань, 1894 год / tatmitropolia.ru

Сегодня, 29 марта, День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. В разные года и столетия в этот день Исаак Ньютон стал смотрителем Лондонского монетного двора, в Санкт-Петербурге открылась первая в России всесословная гимназия для женщин, Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», в США придумали рецепт «Кока-Колы», банк Англии выпустил первые деньги с защитой от подделок, в Лиссабоне открылся самый длинный европейский мост. Родились русский царь Алексей Михайлович Романов, 10-й президент США Джон Тайлер, российский военный деятель Дмитрий Бибиков, ближайший соратник Сталина — Лаврентий Берия, российский актер, режиссер Станислав Говорухин. Умерли шведский ученый Эммануил Сведенборг, мать поэта Пушкина — Надежда Ганнибал, французский живописец Жорж-Пьер Сера, английский полярный исследователь Роберт Скотт, советский писатель Юрий Бондарев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нумерация домов, первый премьер-министр Татарстана



29 марта 1894 года в Казани вышло постановление о новой нумерации домов. До принятия решения нумерация имела не адресный, а инвентарный характер: указывался номер части и квартала, а также, кому принадлежал дом. С принятием постановления, в городе на левой стороне начали отмечать нечетные числа строений, а на правой — четные по направлению от Кремля (как и в столице страны). Кроме того, на многих улицах не было адреса, поэтому им вернули названия.

Фото из книги «Мозаика воспоминаний» Рафаэля Хакимова

29 марта 1932 года родился Мухаммат Галлямович Сабиров, премьер-министр республики в 1990-1995 года. В 1980-е годы будущий татарстанский премьер перешел на работу в правительство ТАССР и стал заместителем председателя Совета Министров. Он вел активную политическую деятельность, с 1990 года начал выступать в поддержку суверенитета республики, который предполагал экономическую независимость Татарстана.

Открытие первой в России всесословной гимназии, роман «Анна Каренина»

29 марта 1858 года в Санкт-Петербурге открылось Мариинское учреждение, которое стало первой в России всесословной женской гимназией. До момента открытия женского учреждения, в России не существовало учебных заведений для девушек недворянского происхождения. Гимназия была названа в честь императрицы Марии Александровны, она же и стала ее покровительницей. Дисциплины, обучаемые в учреждении делились на две группы: обязательные: закон Божий, история, арифметика, язык, чистописание, рукоделие и другие, а также необязательные: иностранные языки — французский, немецкий; танцы. В классе было около 35 учениц возраст которых был от 9 до 13 лет, занятия начинались в 10 утра, а заканчивались к полудню. Успешное открытие столичной Мариинской гимназии послужило появлению еще 7 учреждений по Санкт-Петербургу и созданию в них единой образовательной программы.

Фото histrf.ru

29 марта 1873 года русский писатель Лев Николаевич Толстой приступил к написанию одного из главных своих романов: «Анна Каренина». Идея нового романа пришла писателю еще в 1870 году, он хотел создать произведение о замужней женщине из высшего общества, которая потеряла себя. Однако написание давалось Толстому нелегко: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька», сообщал писатель. Автор трудился над романом на протяжении 7 лет, а каждая часть ежемесячно публиковалась в журнале «Русский вестник». Прототипом главной героини произведения служила дочь А.С. Пушкина- Мария Гартунг (писатель упоминал об одинаковых прическах и любимых ожерельях Анны Каренины и Марии Гартунг). Толстой закончил работу в 1877 году, назвав ее «романом о современной жизни».

29 марта 1891 года российский император Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского пути (ныне Транссибирской железной дороги). Этот шаг существенно улучшил логистику в стране, поскольку доставка груза из одной части страны в другую занимала несколько месяцев. Цесаревич Николай, наследник престола возглавил пост министра путей и первым заложил камень в основание самой протяженной в мире магистрали. Она проходила через труднодоступные места: реки, озера, горы и тайгу. Строительство было завершено в 1916 году, длина железной дороги составила 9288,2 км, а ее колея стала шире европейской — 1,5 м.

Фото wikipedia.org

Иссак Ньютон в монетном дворе, рецепт «Кока-колы», новые деньги с защитой от подделок

29 марта 1696 года основоположник классической физики Исаак Ньютон был назначен на должность смотрителя Лондонского монетного двора. Благодаря знакомству с министром финансов Англии Ч. Монтегю ученый стал хранителем монетного двора. Здесь Ньютон производил документооборот, принимал участие в денежной реформе. Кроме того, новому смотрителю доверили перечеканку монет, поскольку в Англии в то время существовало большое количество неполновесных и фальшивых денег. Благодаря активной деятельности физика в городах Англии появилась сеть филиалов монетного двора, а выпуск серебряных монет увеличился в 8 раз. Огромный труд Ньютона в финансовой сфере спас экономику страны и помог избавиться от фальшивых денег.

29 марта 1886 года был создан рецепт «Кока-колы». Изначально в магазинах напиток продавали в качестве замены алкоголя, а в аптеках предлагали стакан колы, как лекарство от головной боли. Это связано с тем, что полковник Конфедерации Джон Пембертон (также фармацевт по образованию) после ранений в ходе войны в США стремился найти рецепт от мучавших болей в голове: в состав напитка входили сахар, листья коки и орехи кола (источник кофеина), однако полный рецепт газировки по сей день остается коммерческой тайной. Позже автор знаменитой «Кока-колы» начал расширять свою маленькую компанию и вошел в партнерство с четырьмя бизнесменами. На полках магазинов было представлено несколько версий напитков. После смерти Дж. Пембертона, предприниматель Аза Кендлер выкупил рецепт у жены полковника и со временем официально зарегистрировал товарный знак «Кока-кола».

Фото wikipedia.org

29 марта 1940 года банк Англии представил новые бумажные купюры с новым высоким уровнем защиты от подделок: в каждую банкноту начали добавлять маленькую металлическую нить. Такое нововведение было принято с целью защиты экономики страны, поскольку Гитлер готовил операцию по внедрению в Англию фальшивых денег. Качество подделанных фунтов было очень высоким, они почти не отличались от оригинальных, однако реализация плана не удалась.