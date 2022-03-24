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«Спасибо всем неравнодушным людям»: из Казани вновь отправили гуманитарный груз

19:24, 24.03.2022 1 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
«Спасибо всем неравнодушным людям»: из Казани вновь отправили гуманитарный груз
Фото: Максим Платонов

Из Казани в Ростовскую область сегодня отправилась очередная фура гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Отгрузка груза прошла со склада «Бахетле». С волонтерами и участниками благотворительной акции пообщался председатель Госсовета, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Из нашей республики в Ростовскую область отправлено уже пять фур предметов первой необходимости, а это более 50 тонн гуманитарного груза. В этот раз неравнодушные татарстанцы собрали продукты, бытовую химию, средства гигиены, бытовую технику, постельные принадлежности, детскую одежду и обувь, товары для детского творчества.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:34
    Здорово что у гас много добрых людей
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