Место под солнцем: татарстанская семья экономит на электричестве с помощью солнечных батарей

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

Автономные солнечные электростанции (СЭС) используются в Татарстане уже давно. Вырабатываемой ими энергии вполне достаточно для работы светофоров, дорожных камер, уличного освещения. А вот установка солнечных панелей для обслуживания частного дома и тем более отдачи лишних киловатт в общую сеть — явление для нашей республики пока новое. С марта прошлого года к электрическим сетям компании было подключено семь объектов микрогенерации.

Экономия — дело семейное

В конце марта исполнится ровно год, как в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района РТ осуществлено технологическое присоединение объекта «Сетевая солнечная электростанция» к инфраструктуре АО «Сетевая компания». Он находится на территории частного дома по улице с символичным названием Солнечная.

Здесь проживают супруги Елена и Рустам Фидаевы, у обоих экономическое образование и сходные взгляды на ведение хозяйства. Экономить на счетах за свет домовладельцы начали давно — солнечные батареи исправно служат им уже 2 года. Но подключение гибридной системы электроснабжения, в которой энергия от солнца в нужный момент дополняется током от «Сетевой компании», стало возможным лишь весной 2021 года.

Именно тогда Постановление правительства РФ №299 от 02.03.2021 внесло изменения в правила работы объектов микрогенерации, разрешив частным хозяйствам и малым предприятиям подключаться и выдавать обратно в сеть электроэнергию мощностью до 15 кВт. По новым правилам, населению и предприятиям всех форм собственности позволяется поставлять в сеть электроэнергию, выработанную солнечными, ветряными и прочими электростанциями.

Приятный бонус: прибыль с реализованных излишков освобождена от налогообложения.

В пригородах Казани в течение года «набегает» не более 2 500 часов солнечного света, так что о промышленном производстве энергии речи не идет. В солнечные дни (а таковых за год набирается порядка 90), со слов Рустама Фидаева, глядеть на счетчик одно удовольствие. Интеллектуальный прибор в это время исправно отсчитывает киловатты.

В солнечные дни счетчик фиксирует «лишние» киловатты, которые реализуются в сеть, то есть идут на потребление другими пользователями

Энергия добра

За 2 года установка сгенерировала почти 4000 кВт, то есть примерно по 160 кВт в месяц. Эта энергия почти в полном объеме уходит на бытовые нужды семьи. В ней воспитывается четверо приемных детей в возрасте от 11 до 15 лет. И у каждого подростка солидный набор гаджетов, требующих постоянной подзарядки.

Установка солнечных батарей была завершена незадолго до того, как Фидаевы забрали трех сестер и брата из детдома к себе в семью. Таким образом, экологичный источник энергии и ее основные потребители появились на улице Солнечной примерно в одно время.

У супругов есть собственные дети, которые уже выросли и давно живут отдельно. Троих внуков тоже удается увидеть нечасто. Энергия добра и заботы Фидаевых копилась и искала, куда себя приложить. Так появилось решение вновь стать родителями. Сегодня эта энергия созидания направлена на новых членов семьи.

Зеленый пример

Герои этой статьи стараются по полной программе использовать в быту «зеленые» технологии. В доме проведено инфракрасное отопление, более 90% строительных материалов имеют природную основу и даже изготовлены вручную. Так, например, стены сложены из арболита — древесно-бетонного композита, а внутренняя отделка — из специального известкового материала с бактерицидными свойствами.

Со слов хозяйки, к солнечным батареям как энергоносителю присматривались почти 10 лет. Изучали зарубежный опыт, запрашивали отзывы у тех, кто уже установил такие конструкции. На данный момент о самоокупаемости вопрос не стоит, но желание вести экологичный образ жизни перевешивает финансовые затраты.

Восемь солнечных панелей площадью 1 х 2 метра обошлись семейному бюджету в 200 тысяч рублей. Максимальная мощность, которую они способны выдать, — 3 кВт. Но в Верхнеуслонском районе их эффективность ниже. Впрочем, Рустам Фидаев убежден, что увеличить текущие показатели реально. К лету он намерен усовершенствовать конструкцию, чтобы она легко меняла положение в трех режимах — лето, зима и межсезонье. Так выработка электричества может увеличиться почти на треть.

Владелец солнечной электростанции Рустам Фидаев к лету намерен усовершенствовать конструкцию, чтобы она легко меняла положение в трех режимах: лето, зима и межсезонье

Первый шаг к экономии

С развитием технологий микрогенерации и при господдержке установка солнечных или ветряных электростанций может стать более выгодной и доступной для населения.

Уже сейчас АО «Сетевая компания» поддерживает инициативных жителей, желающих применять зеленую энергетику, и оперативно производит присоединение объекта микрогенерации и монтаж интеллектуального прибора учета.

К слову, за дорогой прибор, позволяющий определять как объем поставки электроэнергии, так и выдачу выработанной электроэнергии в централизованную сеть, не придется платить ни рубля. Ежемесячный расчет производится по сальдо (разнице потребленной и произведенной энергии).

Ситуацию с подключением СЭС со своей стороны прокомментировал руководитель Филиала АО «Сетевая компания» — «Буинские электрические сети» Айрат Самигуллин:

— Мы клиентоориентированная компания и заботимся прежде всего о пользе для потребителей. Для них это повышение надежности в виде дополнительного источника электроэнергии и возможность экономии. А в целом для республики развитие малой генерации повышает инвестиционную привлекательность региона, — пояснил специалист.

Как отметил представитель компании, у Татарстана высокий потенциал ветрогенерации. Если частные потребители желают установить ветряные электростанции, технологическое присоединение установки к «Сетевой компании» осуществляется в обычном порядке.

Основные этапы перехода на «зеленую сторону»:

должно быть первичное технологическое присоединение жилого дома; потом осуществляется процедура технологического присоединения на микрогенерацию (или одновременно оба); заключается договор купли-продажи (поставки) электроэнергии между потребителем и сбытовой организацией.

Для случаев, когда основной объект (жилой дом) еще не присоединен к электрическим сетям, Правилами технологического присоединения предусмотрено также одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации.

При этом важно учитывать, что энергопринимающие устройства должны быть технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, объем выдачи электрической энергии в сеть — не более 15 кВт.

«Зеленое будущее»

Экологические ценности в приоритете у «Сетевой компании», что подтверждают и другие развиваемые компанией направления.

С осени 2021 года АО «Сетевая компания» является оператором по установке зарядных станций для электромобилей

К примеру, с осени 2021 года компания является оператором по установке зарядных станций для электромобилей. На сегодняшний день в Татарстане работают 14 ЭЗС, каждая из которых позволяет одновременно заряжать до трех электромобилей мощностью переменного тока (AC) — 22 кВт, постоянного тока (DC) — 60 кВт. Зарядные станции высокотехнологичны: управление процессом зарядки электрокара владелец может осуществлять с помощью приложения на смартфоне.

Кроме того, АО «Сетевая компания» принимает активное участие в развитии на территории Татарстана других альтернативных источников электроэнергии — ветроэнергетических станций. На сегодняшний день в республике рассматриваются шесть площадок расположения ВЭС (установленной мощностью 1045 МВт) в Буинском, Елабужском, Атнинском, Спасском, Верхнеуслонском, Чистопольском районах. На данный момент разработаны и согласованы в установленном порядке со всеми заинтересованными субъектами электроэнергетики схемы выдачи мощности для всех площадок и определены все необходимые мероприятия для осуществления технологического присоединения ВЭС и заключения соответствующего договора.

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