Минус Хвича. У «Рубина» все шансы завершать сезон только россиянами

Исход легионеров продолжается. Все расклады на остаток сезона для команды Слуцкого

Очередного, уже четвертого, легионера лишился сегодня «Рубин». На этот раз на родину отправился некогда главная звезда клуба Хвича Кварацхелия. Впрочем, игра грузинского хавбека давно не вызывает особых восторгов у болельщиков. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему потеря Хвичи — далеко не трагедия, и приводит расклад, кого еще в скором времени может потерять «Рубин». А также рассуждает над тем, как доигрывать сезон, если в составе останутся только россияне.

Теперь и Хвича. Скучать не будем

Де-юре «Рубин» лишился уже четырех легионеров — Андерса Дрейера, Филипа Уремовича и Сеада Хакшабановича и вот теперь главной звезды — Хвичи Кварацхелии. Но де-факто их намного больше, в чем признаются в руководстве «Рубина». В недавнем интервью «СЭ» спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский заявлял, что, помимо первой троицы ушедших (Дрейер, Хакшабанович, Уремович), клуб покинут еще три иностранца, «а может, и все легионеры уедут».

Заявление довольно своевременное, учитывая, что именно в эти дни все сборники разъехались по своим национальным командам и, конечно же, большая вероятность, что многие просто-напросто не вернутся.

Тот же Хвича Кварацхелия, не игравший на должном уровне уже с лета, кажется, подкладывал себе соломку. Через федеральный спортивный канал заявлялось, что на семью грузинского хавбека якобы давят из-за того, что он продолжает играть в российском клубе. Совсем не кажется совпадением, что эти слухи появились прямо накануне отъезда футболиста на два товарищеских матча сборной Грузии с Боснией и Герцеговиной и Албанией.

Фото: rubin-kazan.ru

В итоге так и оказалось: невразумительные игры с «Ростовом» и ЦСКА в его исполнении стали последними в казанской команде. Ощущения большой утраты от этого нет — грузин уже давно исполнял роль статиста на поле, даже не пытаясь найти свою прошлогоднюю игру. В этом сезоне у него два гола в 19 играх (один с пенальти). И тот факт, что он перешел далеко не в «Наполи», а в «Динамо-Батуми» — лучший показатель того уровня футбола, который тот показывал.

Другой легионер Хван Ин Бом уже достаточно давно находится в Южной Корее, куда отправился сначала из-за перелома пальца, а потом остался под предлогом вызова в национальную сборную. Якобы там хотят посмотреть на его состояние. Но характер его травмы изначально предполагает, что к играм он не может быть готов в принципе. Так что и этот отъезд выглядит как подготовка для последующей остановки контракта. Пока Хван официально такое требование не выдвигал, но все условия для этого у него на руках.

Еще один датчанин Оливер Абильдгор пропустил почти все зимние сборы «Рубина» и пока так и не сыграл в весенней части чемпионата. Покинул Россию он тоже довольно давно и восстанавливался на Родине. Тут поддержкой формы он занимался со своим бывшим клубом «Ольборгом», и это несомненно тревожный звоночек. Если защитник уже готов тренироваться, пусть даже по индивидуальной программе, то мог это делать и на базе казанского «Рубина». Но тот факт, что Абильдгор не спешит возвращаться тоже наталкивает на определенные подозрения.

Вот уж кого действительно жалко терять, несмотря на периодические ошибки игрока. Оливер явно не собирался покидать Россию в ближайшее время, о чем может говорить тот факт, что он даже выучил русский язык и осенью давал свое первое флэш-интервью на неплохом русском языке. А позже медиаслужба казанского клуба записывала шутливый ролик о том, как он и вовсе перешел на татарский. В общем, у защитника были большие планы на РПЛ.

ФИФА лишила «Рубин» законных доходов

Проблемой для «Рубина» остается тот факт, что FIFA фактически лишила возможности российские клубы получать прибыль от продажи своих футболистов. И тот актив, который был у «Рубина», — на Хвиче или Ин Боме можно было неплохо заработать — теперь неликвидный. Футболисты могут в одностороннем порядке «замораживать» свои контракты или разрывать вовсе, а в случае перехода в новый клуб «Рубин» от этого не получает ничего.

— Если бы была возможность кого-то продать, мы бы это сделали, — продолжал в том же интервью Яровинский. — Но у всех футболистов есть агенты, которые достаточно хитро смотрят на ситуацию и хотят понять, что будет летом. Раз ФИФА сейчас приняла такое беспрецедентное решение, то нет гарантий, что не появятся новые решения подобного рода.

Фото: rubin-kazan.ru

Более того, в очень пикантном положении сейчас находится «Рубин» и по действующим контрактам, которые он еще не оплатил. Как известно, покупки дорогостоящих футболистов производятся в несколько траншей, который могут быть растянуты на годы. Например, казанцы еще не успели расплатиться за Андерса Дрейера. Каким образом разрешать эту ситуацию в случае окончательного ухода игроков — непонятно, и ФИФА эту ситуацию тоже никак не разъясняет.

«Рубин» не вылетит из РПЛ в любом случае. Как строить команду на будущий сезон?

Во вторник на общем собрании РПЛ клубы проголосовали за увеличение количества команд с шестнадцати до восемнадцати. И в Российском футбольном союзе уж отрапортовали, что приняли это к сведению.

Решение абсолютно логичное, учитывая, что еврокубков в ближайший год для российских клубов не предвидится — значит нужно наращивать игры внутреннего чемпионата. Противниками такого решения выступил московский «Спартак», указывающий на падение общего уровня чемпионата.

Однако есть 99-процентная вероятность, что в следующем сезоне никто из нынешних участников чемпионата в Футбольную национальную лигу не опустится. Стало быть, у недавно подписанного «до конца жизни» Леонида Слуцкого есть время, чтобы в спокойном режиме выстраивать команду исключительно из россиян.

Каким будет коллектив в остатке в нынешнем сезоне, мы увидели в воскресном поединке в Москве с ЦСКА. Пока что это разрозненная, абсолютно не сыгранная и деморализованная команда. И это при том, что на поле еще присутствовали (именно присутствовали) Сильвие Бегич, Монтассар Тальби и Хвича.

Фото: rubin-kazan.ru

Сейчас Слуцкий может, наконец, отвязать свою игру от левого фланга, на котором действовал грузинский полузащитник, и постараться выстраивать более вариативную и разнообразную атаку. Другое дело, что исполнителей для этого ему явно не хватает. Оставшиеся футболисты — скорее работяги, нежели творцы. В такой ситуации у наставника казанцев есть только один выход — действовать как Бердыев образца 2017—2018 годов: уповать на стандартные положения и редкие контратаки.

Летом Яровинского ждет очень веселая пора, ведь искать придется в основном на внутреннем рынке, который и без того был скуден. Благо, зимой в «КАМАЗе» уже был найден подающий огромные надежды Егор Тесленко. Именно работа с ФНЛ и «выкорчевывание» оттуда «подающих надежды» станет главным направлением в РПЛ. На передний план выйдет именно менеджерская работа, когда усиливается не тот, у кого больше денег, а тот, кто умеет мыслить стратегически и замечать таланты там, где никто не видит.