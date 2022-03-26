Foreign Affairs: как помириться с Путиным?

Запад должен действовать быстро, чтобы положить конец спецоперации на Украине

«Украина и Запад должны определиться, на какие компромиссы они могут пойти, чтобы побудить Путина прекратить спецоперацию и вывести свои войска», — считают американские политологи, эксперты Совета по международным отношениям США (CFR) Томас Грэм и Раджан Менон. Невозможность и дальше наращивать санкционное давление на Россию без серьезных последствий для собственной экономики послужило для Штатов одной из главных причин устремиться к заключению договоренностей между Зеленским и Путиным. По их мнению, Запад «победил в Холодной войне не одним махом, а через ряд шагов, включая, когда это необходимо, компромиссы с Москвой». Своим мнением аналитики поделились в статье в американском журнале по тематике международных отношений и внешней политики США Foreign Affairs. Редакция англоязычной версии «Реального времени» предлагает ознакомиться с основными выдержками публикации.



Украина и Запад должны определиться, на какие компромиссы они могут пойти

Какие условия должна принять Украина, чтобы положить конец военной спецоперации России? Кто-то может счесть этот вопрос поистине дерзким. Правильный вопрос, с этой точки зрения, звучит так: что США и их партнеры, в первую очередь Украина, должны предъявить России в качестве наказания?

Президент России Владимир Путин столкнулся с непредвиденным сопротивлением украинцев и жесткими санкциями со стороны неожиданно объединившегося Запада, однако он не собирается отступать. Вместо этого он удваивает ставки. Поскольку риск расширения конфликта растет, приоритетом должно быть его прекращение, которое может быть достигнуто только посредством дипломатического взаимодействия, которое и приведет к политическому урегулированию.

Первая, самая неотложная задача — добиться прекращения огня и оказать гуманитарную помощь как населению внутри Украины, так и беженцам за ее пределами, а следующая — договориться о прекращении боевых действий. Прекращение огня создало бы условия для более плодотворной дипломатической работы. Переговоры, подобные тем, что сейчас ведутся между украинцами и русскими, должны продолжаться, даже если их идеи кажутся обеим сторонам недостижимыми. В любом случае российская армия продолжит отстаивать значительную часть украинской территории: Крым, части северной, северо-восточной и восточной Украины, включая сухопутный коридор, соединяющий Крым с Россией, и земли к северу от полуострова. Украина и Запад должны будут определиться, на какие компромиссы они могут пойти, чтобы побудить Путина прекратить спецоперацию и вывести свои войска. Демилитаризация Украины или перевод страны в сферу влияния России, как того требует Москва, неприемлема для Киева. Однако Киев и его партнеры должны теперь подумать, на что они готовы пойти и чем поступятся.

Первая, самая неотложная задача — добиться прекращения огня и оказать гуманитарную помощь как населению внутри Украины, так и беженцам за ее пределами. Фото vk.com/dnr_online_su

В итоге заявка Киева на вступление в НАТО и, возможно, дальнейшее расширение альянса на постсоветское пространство, скорее всего, должны быть исключены, но России также необходимо признать, что нейтральная Украина сохранит тесные связи с Западом в сфере безопасности. Соглашение также должно включать планы участия России в восстановлении Украины и проведения референдумов по урегулированию политического будущего Крыма и республик Донбасса. Запад готов даже снять санкции с России. Но, конечно, ни одна из сторон не будет удовлетворена всеми аспектами окончательного соглашения, даже понимая, что без жестких компромиссов спецоперация может и не закончиться.

Какие есть варианты?

Нет очевидного пути к скорейшей и окончательной победе над Россией. США и их союзники отвергли возможность прямого военного вмешательства для защиты Украины, приняв риск того, что это может спровоцировать ядерную войну. Поток западного оружия в Украину увеличит потери России в военнослужащих и вооружении, но Путин, похоже, готов принять эту цену, если это то, что нужно для подчинения украинской армии.

Путин начал этот конфликт, но его импичмент необязательно положит ему конец. Народное восстание, которое способно его свергнуть, маловероятно, Российское государство имеет в своем распоряжении грозные репрессивные средства и доказало свою готовность их использовать. В случае переворота новый лидер мог бы быть более склонен к переговорам, но вряд ли был бы заинтересован в капитуляции, учитывая риски, связанные с сохранением власти. Сторонники этого пути предполагают один из двух сценариев: появление нового лидера, готового закончить спецоперацию без победы, или массовые протесты, которые в конечном итоге приведут к демократической России. Но есть и третий исход, который нельзя исключать: длительные политические потрясения и насилие дестабилизируют ядерную сверхдержаву.

Жесткие карательные санкции также не положат конец спецоперации России в ближайшее время. Исторические данные показывают, что санкциям требуется много времени, чтобы повлиять на государства, на которые они нацелены. Рассмотрим пример Северной Кореи: действия северокорейского правительства необходимы для достижения жизненно важных целей национальной безопасности — то же самое делает сейчас Путин. Оба государства проявили готовность заплатить высокую экономическую цену за победу.

Цены на газ стремительно растут, как и стоимость пшеницы. Фото: Илья Репин

Без жестких компромиссов конфликт на Украине может не закончиться

Соединенные Штаты и их европейские союзники тем временем не могут дождаться, чтобы узнать, как долго Кремль сможет нести расходы по своей спецоперации.

Запад стремительно приблизился к пределу санкций, которые может ввести, не испытывая при этом экономических последствий для себя. Цены на газ стремительно растут, как и стоимость пшеницы (и Россия, и Украина являются крупными экспортерами). И без того высокая инфляция, как ожидается, усугубится, а темпы экономического роста снизятся, что создаст риск стагфляции в стиле 1970-х годов. Начавшееся нарушение цепочек поставок во время пандемии усугубляется происходящим на Украине, поскольку компании, занимающиеся контейнерными перевозками, сталкиваются с более высокими страховыми ставками, а грузовые самолеты вынуждены использовать более длинные маршруты после решения России отказать в праве полетов 36 странам.

Продление спецоперации приведет к кровопролитию и нанесет Украине дополнительный экономический ущерб, на восстановление которого потребуются годы, а то и десятилетия, а также увеличит риски того, что конфликт распространится за пределы Украины и втянет в себя Соединенные Штаты и своих союзников по НАТО в вооруженное противостояние с Россией. Москва уже заявила, что конвои, перевозящие западное оружие в Украину, являются законными целями российской армии, и сразу же усилила ракетные и авиаудары по объектам вблизи границы Украины с Польшей. Требование закрыть небо над Украиной или ужесточить санкции с целью свержения политического режима Путина несут в себе риски катастрофических непредвиденных последствий без достижения желаемых результатов.

Время начать переговоры

Несмотря на то, что Украина и ее западные покровители не в состоянии победить Россию в разумные сроки, у них есть рычаги, чтобы подтолкнуть ее к переговорам. Ожесточенное сопротивление украинской армии и иностранных добровольцев вместе с ухудшением экономических условий в России и опасениями правящей элиты перед народным недовольством способны оказать достаточное давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное политическое урегулирование. Переломный момент для того, чтобы обе стороны заключили соглашение, способное положить конец конфликту, может наступить всего через несколько недель.

Это означает, что сейчас время набросать контуры дипломатических решений. Право украинцев — определять условия, приемлемые для прекращения российской спецоперации. Но переговоры не будут ограничиваться Украиной и Россией, поскольку любое решение кризиса должно будет учитывать не только геополитическую ориентацию Украины, но и более широкую озабоченность Москвы по поводу системы европейской безопасности. Для этих дискуссий Россия не примет другого оппонента, кроме как США, — единственной другой страны, обладающей достаточной военной мощью, чтобы изменить ситуацию, сбалансировать силы на континенте — и выступить гарантом окончательного урегулирования.

Переломный момент для того, чтобы обе стороны заключили соглашение, способное положить конец конфликту, может наступить всего через несколько недель. Фото: МИД Белоруссии

В центре этих переговоров будет стоять вопрос о расширении НАТО на восток. Вопрос, который США и их союзники до сих пор категорически отказываются обсуждать с Россией. Однако трудно представить, что Путин откажется от требования заблокировать членство Украины в НАТО до того, как он выведет свои войска. До спецоперации членство в НАТО не было предметом переговоров для президента Украины Владимира Зеленского. Но его недавние заявления вернули нейтралитет в тему переговоров. Тем временем Соединенным Штатам и их союзникам, возможно, придется принять решение — готовы ли они закрыть дверь в НАТО для других бывших советских стран, стремящихся к членству.

Настало время обрисовать контуры дипломатического решения

Следующая задача состоит в том, чтобы найти такое соглашение, при котором не присоединившаяся в военном отношении или «нейтральная» Украина могла бы быть уверена в своей безопасности. После спецоперации России соглашение с условиями, аналогичными условиям Будапештского меморандума 1994 года, в котором Россия, Соединенные Штаты и Великобритания предложили гарантии безопасности в обмен на отказ Украины от ядерного арсенала, доставшегося ей в наследство от Советского Союза, вряд ли будут приемлемы для украинских лидеров. Киев, несомненно, будет обращаться к США и другим членам НАТО за вооружением и военной подготовкой, а также в качестве помощи в модернизации своей оборонной промышленности, чтобы Украина имела потенциал для самообороны.

России будет не по себе от такого исхода, но она может смириться с ним, если Украина согласится не допускать боевые части, вооружения и базы НАТО на своей территории, а взамен Украина может добиваться ограничения размещения российских войск на своей территории, примыкающей к Украине.

Урегулирование также должно обеспечить отказ России от украинских территорий, которые сейчас под ее контролем, и установить процедуру определения будущего статуса Крыма и государств Донбасса, независимость которых Путин признал еще ранее. Решение, основанное на референдумах под международным наблюдением, должно быть признано свободным и справедливым. Такое голосование, скорее всего, подтвердило бы, что Крым — часть России и что Украина может принять это, не признавая формально, — это было бы похоже на то, как Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика урегулировали свои отношения в договоре, подписанном в 1972 году. Исход референдума в Донбассе был бы менее определенным, поскольку лидеры ЛНР и ДНР при поддержке России претендовали на всю Донецкую и Луганскую области, только треть которых они физически контролировали до спецоперации. Киев должен настаивать на проведении референдумов на территории этих двух республик. Это почти наверняка привело бы к поражению лидеров ДНР и ЛНР и ликвидации их опорных пунктов.

Урегулирование должно включать положения о восстановлении пострадавшей от боевых действий Украины. Фото vk.com/dnr_online_su

Наконец, урегулирование должно включать положения о восстановлении пострадавшей от боевых действий Украины. Русские не захотят нести все бремя восстановления на себе, но Москва обязана покрыть большую часть расходов, понесенных ее спецоперацией, а США, Европа и международные финансовые институты возьмут на себя остальное.

Чтобы убедить Россию взять на себя существенные финансовые обязательства или пойти на какие-либо жесткие уступки, изложенные здесь, потребуется, чтобы Соединенные Штаты и их союзники выдвинули сначала план снятия санкций, план экономической помощи и, в конечном счете, отмену всех санкций. Без этой гарантии у России не будет стимула соглашаться на урегулирование.

Еще не победа

Окончательные условия фактического соглашения будут зависеть от того, в каком направлении будет вестись борьба по мере развития переговоров. Позиции на поле боя, а также экономические и политические условия внутри России, Украины и Запада будут влиять на ход и результаты переговоров. Россия и Украина могут быть готовы пойти на необходимые уступки только после того, как придут к выводу, что затраты на продолжение боевых действий перевешивают жертвы, которые потребуются для дипломатического урегулирования, и Запад может энергично настаивать на урегулировании только тогда, когда осознает, что санкции в отношении России требуют суровых экономических потерь. Ни одна из сторон еще не достигла этой стадии, но, учитывая жестокость конфликта, растущие потери с обеих сторон и нестабильную социально-экономическую ситуацию на Западе, этот момент может наступить раньше, чем ожидалось.

Прочное урегулирование должно сбалансировать интересы всех сторон в конфликте. В рамках, предложенных здесь, ни одна из сторон не достигает своих конечных целей, но каждая получает то, что ей срочно нужно — это неизбежный результат любых переговоров по прекращению российской спецоперации. Это не будет похоже на победу, к которой стремятся многие на Западе и на Украине. Тем не менее урегулирование, которое сохранит независимую Украину с средствами для самообороны, должно считаться крупным успехом. Нужно понимать, что Запад победил в Холодной войне не одним махом, а через ряд шагов, включая, когда это необходимо, компромиссы с Москвой для предотвращения войны. Результатом стало неуклонное накопление преимуществ в течение 40 лет. Именно такой подход Запад должен принять сегодня.

Томас Грэм, Раджан Менон, перевела Анна Николаева