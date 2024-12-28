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Мухаметшин получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

15:50, 28.12.2024
Мухаметшин получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Фото: Михаил Захаров

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Награду ему вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев удостоен благодарности президента России.

Анастасия Фартыгина

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