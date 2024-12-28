Мухаметшин получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Награду ему вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, что Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев удостоен благодарности президента России.
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