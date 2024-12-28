Путин и президент Азербайджана обсудили крушение самолета авиакомпании в Казахстане

В ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, инициированного российской стороной, подробно обсуждались обстоятельства крушения пассажирского самолета 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Во время разговора обсуждалось, что самолет, следовавший по расписанию, неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного, в то время как украинские беспилотники атаковали российские города.

Следком России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте, ведутся следственные действия. Два представителя Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном для совместной работы с российскими властями на месте катастрофы.

Анастасия Фартыгина