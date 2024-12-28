Главу села в Сармановском районе Татарстане признали виновной из-за травмы ребенка

Фото: Максим Платонов

Глава Саклов-Башского сельского поселения в Сармановском районе Татарстана была признана виновной в халатности, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления республики.

Следствие установило, что в 2022 году она допустила неквалифицированных рабочих к установке игрового и спортивного оборудования на детской площадке в селе Сулы-Саклово, не заключив соответствующий договор.

Несмотря на отсутствие ограждений и недостаточную проверку установки оборудования, 11 апреля 2023 года один ребенок воспользовался «рукоходом», который затем упал на 11-летнюю девочку, приведя к ее травмам. В качестве наказания осужденной назначили штраф.



Анастасия Фартыгина